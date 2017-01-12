Снежная зима 1912 года в Томске в историях и фотографиях. Кто не чистил снег сто с лишним лет назад

12 января 2017 / Томский Обзор / Фото: Почтовая открытка нач. 20 века

В то время как город борется со снегом в 2017-м году, читаем и смотрим, как обстояла ситуация с ним в Томске сто с лишним лет назад.

Так, 26 января 1912 г. «Сибирской правдой» сообщалось: «…за последнее время выпало в Томске очень много снегу, сбитого благодаря бурям в отдельные сугробы. Езда по некоторым улицам прямо невозможна, например по Бульварной, против Аполлинариевской улицы наметена гора, на которую и с пустым возом трудно и небезопасно взобраться. На улицах появилось много ухабов. Тротуары в большинстве не очищены, получились такие наросты, гребни, по которым ходить невозможно. Казенные усадьбы очищают снег несвоевременно».

ул. Бульварная — участок от проспекта Ленина до улицы Дзержинского, ул. Аполлинариевская — ул. Студенческая

Там же отмечали и другое — Томск «хотя и университетский, ученый, прогрессивный, но страшно не культурный, куда ему до Иркутска». И вопрошали: «Неужели же нельзя вменить в обязанность домовладельцам и строго следить, чтобы снег очищался и мостки или тротуары обязательно посыпались хотя бы золой, если не имеется песку. Ведь горячая зола лучше прилипает к снегу, ко льду и не сметывается ветром».

Большую опасность для пешеходов в то время представляла лестница возле почты. На тот момент в Томске не был использован опыт других городов по устройству посередине лестницы перил с поручнями, «чтобы могли держаться одновременно и правая и левая сторона публики». Было очевидно, что «устроить это без сложностей легко и зимою, в морозы».

Самым огорчительным было поведение состоятельных горожан, пишет в своей книге «Томск второй половины XIX — начала ХХ в. (по материалам дореволюционной печати)» профессор кафедры отечественной истории ИФ ТГУ, доктор исторических наук Аниса Жеравина.

«Более десятка солидных домов в городе имел Акулов, который был способен „всегда дать под процент какую угодно сумму“. Он почти в течение целого года загромождал „пол-улицы у своего дома на Гоголевской улице, стесняя жителей проездом“. А при ходьбе по тротуару у его дома по Солдатской улице он „приучил публику практиковаться эквилибристикой“. Лишь к середине лета 1911 г. он „смилостивился наконец положить прочные доски“.

Обледенелые тротуары оказывались преимущественно около домов купцов (Гадалова, Горланова, Кухтерина) на Нечаевской улице, по которой трудно было пройти без падения. Странным казалось не столько то, что именитые купцы плохо следили за содержанием тротуаров и редко посыпали обледенелые места песком, а то, что „на эту неисправность не обращали внимание полицейские чины, обязанные следить за исправным содержанием улиц, тротуаров и проч.“.

Зима 1911—1912 гг. оказалась особенно снежной. Такого количества снега старожилы не могли вспомнить. Даже в середине марта нельзя было проходить по тротуарам, еще не очищенным от снега», - пишет А. Жеравина.

Почтамтская улица. Фото предоставлено сообществу «О Томске» Леонидом Мухиным:

Фото предоставлено сообществу «О Томске» Леонидом Мухиным:

Улица Дворянская (Гагарина) и Троицкий собор. Начало XX века:

Извозчичья биржа на пересечении улиц Садовой (пр. Ленина) и Бульварной (пр. Кирова). На заднем плане — главный корпус Томского технологического института. Фото предоставлено сообществу «О Томске» Леонидом Мухиным:

Город Томск. Магометанская мечеть:

Дом Моисеевой по пер. Монастырскому (Плеханова). Начало XX века (сегодня на этом месте — Дом путешественника):

Клиники Императорского Томского университета. Начало XX века. Фотография из книги «Умный город — здоровый город»:

Научная библиотека ТГУ. Фото предоставлено сообществу «О Томске» Леонидом Мухиным:

Каток общества физического развития на реке Ушайке. Конец XIX века:

Дом на площади вблизи Благовещенского собора в котором в 1840–1850-х гг. жил Г. С. Батеньков.

Источник: «Томск. История города в иллюстрациях» - Изд-во Томского Университета, 2004 г.:

По материалам книги «Томск второй половины XIX — начала ХХ в. (по материалам дореволюционной печати)»

Фото: сообщество «О Томске»

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