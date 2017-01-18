Вандалы и связь. В Томске дали первый реальный срок похитителю телеком-оборудования

В конце декабря 2016 года в Томске вынесли обвинительный приговор Евгению Мирецкому , в марте этого же года совершившему серию краж кабеля с базовых станций компании МТС.

Молодому человеку присудили 1 год 3 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Тем же приговором было принято решение взыскать с него в пользу МТС 118 642 руб. 42 коп.

Чем примечательно это дело? Тем, что наконец-то похититель оборудования у операторов связи получил реальный срок. Обычно все действия вандалов наказывались условными сроками или штрафами.

Так, в Новосибирской области пятеро жителей региона проникли на огороженную территорию, где располагается базовая станция МТС, и обрубили кабель связи. Таких эпизодов набралось целых шесть. Кабель сдавали «на металл», вырученные деньги делили. Стоимость похищенного оборудования составила около 700 тысяч рублей совокупно. Абоненты сети МТС в результате этого происшествия остались без связи на территории в радиусе 30 км вокруг базовой станции. Двоим участникам группы было назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно, еще одному — 3 года условно. Ещё двоим был назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей каждому.

В МТС отмечают, что количество фактов краж оборудования, содержащего цветные металлы, по регионам Сибири держится примерно на одном уровне. В основном это сезонное (лето-зима) явление, когда состояние дорог позволяет добраться до удаленных базовых станций, но случаются и другие истории. Так, осужденный в Томске похититель оборудования «отметился» в марте 2016 года сразу серией из трех «городских» краж кабеля.

В результате оперативно-розыскных действий органов внутренних дел, при активном содействии службы безопасности Томского филиала МТС, был найден подозреваемый в этих преступлениях. По двум эпизодам материалы были переданы в суд в мае, тогда подозреваемого Мирецкого приговорили к условному сроку.

Следственные действия по третьему случаю кражи имущества МТС на по улице Ивана Черных на тот момент продолжались. Параллельно были выявлены и другие эпизоды аналогичных преступлений Мирецкого в отношении имущества томских телеком-компаний, в частности, ТОМТЕЛа. В конечном итоге в приговоре оказались отражены 5 краж — подозреваемый проникал на технические этажи зданий и срезал кабели разных операторов.

Следствие и судебное разбирательство продолжалось до конца года, и закончилось реальным сроком с назначением компенсации компании МТС.

Кража кабелей и аккумуляторов — большая проблема для всех операторов связи. В результате каждого случая повреждения кабеля абоненты могут более чем на сутки лишиться услуг связи. При этом жители остаются не просто без телефонной связи, телевизора и доступа в Интернет, но и без возможности вызова экстренных служб в чрезвычайных ситуациях с домашнего телефона. Особенно тяжело приходится жителям небольших населенных пунктов, где кражи совершаются чаще всего: на восстановление линии в таких местах уходит много ресурсов — временных, трудовых, материальных, транспортных, а работы могут проводиться до одного месяца.

Чтобы обезопасить оборудование, станции оснащают антивандальными конструкциями, устанавливают системы мониторинга всех объектов связи, фиксирующие обрыв соединения и несанкционированный доступ на объекты, ставят их «на охрану» с выводом сигнала на пульт центрального наблюдения ЧОП или ОВО.

Поддерживают операторы и появление законодательных ограничений по приему специфического цветмета, так как проблема хищения кабелей и аккумуляторов с объектов связи остается актуальной. Однако многое зависит от бдительности самих абонентов. Поэтому жителям Томской области необходимо проявлять бдительность и немедленно сообщать обо всех подозрительных действиях в зоне прохождения телекоммуникационных сетей (люки подвалы, чердаки, подъезды) в полицию или по телефону единой службы экстренных вызовов 112.

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