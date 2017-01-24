Мария Алексенко: «Все идеи, привезенные из бизнес-стажировки, мы реализуем в нашей компании»

Партнерский материал / Фото: 24 января 2017 // Фото: vk.com/soapb2b

Мария Алексенко Директор компании «МылКО»

«Все идеи, привезенные из бизнес-стажировки, мы реализуем в нашей компании».

Томская компания «МылКО» существует 8 месяцев и занимается изготовлением бизнес-сувениров. В конце августа — начале сентября 2016 года директор компании Мария Алексенко приняла участие в групповой бизнес-стажировке в Кемерово, организованной Фондом развития малого и среднего предпринимательства Томской области.

— Собираясь в поездку в Кемерово, я планировала познакомиться с работой местных компаний, которые существуют гораздо дольше на рынке, чем мы, и извлечь как можно больше пользы для себя. Плюс — обрести новые знакомства, наладить связи и договориться о сотрудничестве.

Пожалуй, самой продуктивной можно назвать встречу с представителями компании LidLab. Управляющий партнер Дмитрий Гришин буквально по букве, по сантиметру «разобрал» наш сайт и группу во ВКонтакте, сказал, что следует убрать, а что добавить, на что стоит обратить особое внимание.

Я общалась с руководителями фирм разных сфер деятельности, и от всех получила обратную связь — это было особенно важно, потому что на момент стажировки мы были по сути еще стартапом. Более опытные коллеги подсказали какие следующие шаги стоит предпринять, чтобы наша компания продолжила свое развитие.

Из поездки в Кемерово мы привезли много новых идей, которые в настоящее время реализуем в нашей компании. В частности, нам подсказали новое направление B2C, в котором можно развиваться, это свадебный рынок. Раньше мы делали сувенирную продукцию только для компаний, а сейчас взялись и за свадьбы, готовим линейку подарочного мыла для гостей, планируем запускать под нее лендинг.

Направляем все усилия и на развитие направления B2B — пока в этом плане мы еще не особенно сильны. Есть производство и маркетинг, но продажи еще не вышли на желаемый уровень, поэтому мы делаем упор именно на продажи B2B, ищем новые продукты, которые можно вывести на рынок. Например, сейчас мы готовим линейку к каждому празднику. У нас была линейка к новому году, Хэллоуину, сейчас готовимся к 23 февраля. Мы хотим полностью упаковаться, отладить свои внутренние производственные процессы — сейчас это наша главная задача.

Для нас стажировка получилась очень продуктивной. И я бы советовала всем начинающим предпринимателям обратить внимание на групповые стажировки. Если вы только начинаете свое дело, вам будет сложно самостоятельно продумать и организовать такую ответственную поездку в другой город. Но увидеть как устроены опытные, успешные компании изнутри, и получить дельные советы по развитию — это бесценно.

Организатором бизнес-стажирово к выступает НО «Фонд развития малого и среднего предпринимательс тва Томской области» при поддержке Департамента промышленности и развития предпринимательс тва Томской области.

Если вы хотите попасть в число участников мероприятий, организуемых Фондом развития малого и среднего предпринимательства Томской области, следите за новостями на сайтах mb.tomsk.ru, lidertomsk.ru или на страницах в Фейсбуке и ВКонтакте.

«Фонд развития малого и среднего предпринимательства Томской области»

Адрес: г. Томск, ул. Карла Маркса, д. 7, оф. 207, 211

Телефон: (3822) 902–983, 902–984

E-mail: tomsk.cpp@mb.tomsk.ru

Сайт: fondtomsk.ru

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