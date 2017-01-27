Полететь в космос, посмотреть мир, построить дом: четыре прекрасные познавательные книги для детей от 5 лет

Партнерский материал / Фото: 27 января 2017 // Фото: pixabay.com

Что лучше всего помогает узнавать что-то новое? Конечно, книги! Большие и красивые, с отличными красочными иллюстрациями.

В новом обзоре, подготовленном совместно с магазином «Читай-город», — четыре познавательные книги об устройстве космоса, человеческих изобретениях и путешествиях по миру. Ориентированы они в первую очередь на детей, но и взрослые смогут найти в этих изданиях для себя много нового и полезного.

Впервые эта книга вышла в свет в уже далеком 1988 году. С тех пор в мире, конечно, многое изменилось, хотя принцип работы большинства механизмов остался прежним. Так или иначе, дополненное издание творения Дэвида Маколи и Нила Ардли полностью отвечает «требованиям современности». Книга состоит из пяти частей, где рассказывается об устройстве… буквального всего, что наизобретало человечество за время своего существования — от самого простого, до самого сложного. Зерноуборочного комбайна, автомобиля, вертолета, консервного ножа, авиакомпании, электростанции, тромбона, 3D-принтера и даже незамысловатых болтов и шурупов… А поскольку перед нами дополненное издание, то есть возможность ознакомиться и с принципами работы современных устройств, таких как квадрокоптер, гибридный автомобиль, энергосберегающие лампы и так далее, и так далее.

В книге все устройства и механизмы объединены согласно физическим принципам работы, что очень удобно. Никаких проблем с иллюстрациями — их тут великое множество, так можно во всех подробностях рассмотреть внутренности и обычного термоса, и очков виртуальной реальности. А в роли проводников в этот мир устройства всего и вся выступают мохнатые мамонты:)

Как насчет того, чтобы отправиться в космическое путешествие? Страшновато? Наша Вселенная — сложная штука, и чтобы разобраться в ее устройстве, без хорошего проводника не обойтись. А если в роли вашего гида выступит кот? Впрочем, простите, профессор Астрокот! Куда все время прячется Солнце, какие бывают виды звезд, зачем космической ракете столько ступеней, и есть ли все-таки жизнь на Марсе? Умный и отважный профессор Астрокот знает о космосе все и готов поделиться этими знаниями со всеми интересующимися.

Автор кото-космической книги — Доминик Воллиман — ученый-физик, доктор наук в области квантовой физики, имеющий большой опыт преподавания. Поэтому неудивительно, что вся информация о необъятном и загадочном космосе (а также о его освоении) в книге представлена в очень доступном виде: текст на каждой странице разделен на несколько блоков, объединенных общей темой. Ну и, конечно, — иллюстрации! Очень красочные и подробные, их автор — известный иллюстратор-художник Бен Ньюман. Ну что, к старту готовы?

В устройство мира разобрались, в космос слетали… Настало время заняться строительством собственном дома. И сделать это можно вместе в мышонком Арни, в жизни которого наступили большие перемены. Арни женится на своей давней подруге Люси, и, конечно, им нужно где-то жить. Построить дом своими руками — задача непростая. Ведь сначала нужно разобраться с проектом, потом залить фундамент, возвести стены, провести электричество… А еще необходимо привести в порядок все документы, чтобы не возникло никаких дополнительных проблем.

Книга «Как построить дом» — это продолжение истории о мышонке Арни, воробье Билле и лягушонке Кристиане от чешского иллюстратора Мартина Содомки. Мартин окончил инженерный факультет и факультет управления промышленного дизайна, работал дизайнером в фирме TOS Svitavy, с 1993 года в качестве внештатного дизайнера. В 1994 году начал сотрудничать с известным издательством Computer Press, и вместе с ними выпустил 2200 книг на разную тематику. Около пяти лет назад он создал свою первую книгу технических сказок «Как собрать автомобиль», в которой рассказывается о том, как друзья Арни, Билл и Кристиан берутся за создание автомобиля своими руками. И вот теперь дело дошло до сооружения целого дома. Можно сказать, что книга «Как построить дом» — своего рода справочник по строительству, но текст написан и подан так, что разберется и семилетний ребенок. Ну и вы, уважаемые взрослые, обратите внимание.

Елена Качур — детская писательница, автор книг «Планета Земля», «Увлекательная химия», «Как устроен человек», «Если хочешь быть здоров» и других. А еще — создательница Чевостика, героя проекта «Аудиоэнциклопедии с Чевостиком». В серии вышло уже почти полсотни спектаклей, часть получила была издана в виде книг для детей. «Великие путешествия» — новое издание серии, рассказывающее о далеких странах, мировых географических открытиях и знаменитых путешественниках.

Вместе с дядей Кузей Чевостик отправляется в путешествие по планете по следам великих первооткрывателей, чтобы узнать как появлялись на карте мира новые страны, континенты, острова, моря и океаны. В книге рассказывается не только о том, как были открыты Америка, Австралия, Африка и Антарктида, но и, например, как выглядит производство шелка, почему жителей Америки назвали индейцами, чем каравеллы отличались от кораблей финикийцев, почему опасно плавать рядом с айсбергом и зачем с тонущего корабля сбрасывают пушки. Помимо красочных иллюстраций в издании есть и карта великих географических открытий, и схемы, рассказывающие об устройстве чего-нибудь (например, компаса), и даже небольшие задания, которые легко выполнить, внимательно прочитав книгу.

Эти и другие книги вы можете купить в магазинах «Читай-город».

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