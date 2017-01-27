Еда. Рецензии.

Обед в таверне «Горчиzа»

27 января 2017 / Томский Обзор

Это не рекламный материал. Он отражает точку зрения редакции, рассказывает о том, что понравилось и заинтересовало исключительно обозревателя Томского Обзора и Афиши. Поход в заведение оплачивался из редакционного бюджета. Реклама в рецензиях публикуется исключительно в рекламных врезках с пометкой «Реклама» или «Промо». Если вы хотите разместить её здесь, пишите сюда: info@westsib.ru

АВТОР Мария Симонова

В районе Белого озера появилось новое заведение — таверна «Горчиzа» с необычным временем работы с 11:00 до 19:00 часов и только по будням. Мы решили отправиться в это кафе на обед и неожиданно выяснили, что, кроме комплексного ланча из простых популярных блюд, здесь можно отведать немало экзотических вещей.

Где: Соляная площадь, 6 строение 8 (цокольный этаж). Совсем рядом с Домом науки Макушина (театр «Скоморох»).

Интерьер: Несколько эклектичен. Псевдокаменные стены, вероятно, остались от прежнего кафе. С ними соседствуют витиеватые черно-белые узоры и небольшие светильники-подсвечники на одной стене, постеры с ретро-рождественскими открытками, старинные часы и уютные настольные лампы на другой.

Меню: Впечатлило своим оформлением. Одно напомнило о советских ресторанах: толстая коричневая обложка, в ней лист с простейшим, архаично сверстанным текстом. Сверху сообщение о десерте, следом идет комплексный бизнес-ланч, и дальше варианты горячих блюд. Обеденный «набор» стоит 200 рублей, это предложение выбрал друг, в компании которого мы посещали таверну. Интересно, что гарнир к горячему в меню предложен двух видов: рис с овощами или макароны с маслом. Но официантка не стала уточнять, что именно подать, просто вынесла блюдо с рисом.

Если в комплексе — щи, салат из свежей капусты и помидор, фрикадельки из щуки с гарниром и чай, то отдельные блюда гораздо более экзотичны.

Большой выбор пельменей и вареников (от 60 рублей), есть варианты с лосятиной и медвежатиной.

Среди супов (от 60 рублей), названных в меню «супа», есть и солянка, и тыквенный суп-пюре. Гарниры традиционные, от 40 рублей, а горячее (от 80 рублей) можно отведать любопытное, например, куриной филе, фаршированное овощами, с можжевеловым соусом, или говядина по-венгерски.

Из десертов в меню тирамису (60 рублей). Жаль, что нигде ни слова не говорится о пирожках, хотя они есть, что выяснилось после вопроса официантке. Они немаленького размера, выпекаются в таверне, стоят от 20 рублей, так что к ним можно было бы привлечь внимание посетителей!

Напитки представлены на отдельном листе. Такой лежит на каждом столе и имеет весьма потрепанный вид. Это меню на крафт-бумаге, сверху крупно написано «Кофе». Если вчитаться, то выясняется, что есть не только кофе (от 70 рублей), но и шоколад, какао, сок, газированные напитки. Меню с едой максимально лаконично, а лист напитков, напротив, наводит на мысли об авторе-экспериментаторе. Шрифты использованы разные, посетителя радуют смайликами, стрелочками, ссылками на гугл и увлекательными историями о пастухе и козах, которые возбуждались от кофе. Правда, про сами варианты напитков, среди которых представлены интересные, ничего не сказано. Дополнительную информацию о них удалось найти на обороте, но, опять же, не всю. Например, про кофе-эликсир сказано, что он подарит солнечное настроение, а самое интересно, что в его состав входит желток яйца, скрыто. Еще странно, что кофе по-венски — это в таверне кофе с цедрой, хотя чаще так называют тот самый кофе с желтком, которое в «Горчиzе» именуют «Эликсиром». Впрочем, отдельный вопрос вызывают и написания названия. На основной вывеске оно с латинским z «Горчиzа», а на информации со временем работы на двери из чужого алфавита заимствовано уже G: «Gорчица».

Загадку со временем работы удалось прояснить: пока таверна не работает вечерами потому, что не получена лицензия на спиртное. Вскоре она появится и с февраля побывать в «Горчиzе» можно будет и в поздний час.

Еда: Мы решили попробовать как можно больше экзотических блюд. Заказали пельмени с медвежатиной, тыквенный суп-пюре с сухариками, салат «Вкусный» с копчёной курицей и острой морковью, кофе-эликсир и единственный десерт тирамису.

Комплексный бизнес-ланч вынесли быстрее, чем мой заказ, подали все разом. К нему шло два кусочка хлеба, белый и черный с тмином. После просьбы заменить хлеб с тмином на обычный, темный быстро унесли и поменяли на белый.

В ожидании заказа мы изучали, что, кроме приборов, находится на столе. Заметили, что горчица, вероятно, как символ таверны, стоит в красивой красной посудине, а рядом — рюмка с маленькими пластиковыми ложечками — для того, чтобы добавлять ее в блюда.

Щи из комплексного обеда были признаны неплохими, только недостаточно подогретыми. Фрикадельки понравились, в рисе, судя по виду горошка, были овощи из популярной замороженной смеси, в салате оказалась слишком соленая капуста.

Первым нам принесли салат «Вкусный» (70 рублей). Когда мы уточняли его состав, то услышали, что кроме курицы и острой моркови в нем ничего нет. На среди компонентов обнаружились еще свежий огурец и болгарский перец. С виду салат показался нам очень уж миниатюрным — заметно уступал по размеру варианту из бизнес-ланча, но по вкусу понравился. Перец сочный, все в меру остро, компоненты сочетаются гармонично, курицы не меньше, чем всего остального.

Потом настала очередь тыквенного супа-пюре (60 рублей). Он был очень горячим, и, судя по вкусу, только что приготовленным. Сухарики без приправ, из черного и белого хлеба. Вкус у супа простой, лишенный какой-то пикантности, которую могли бы внести приправы или какие-то дополнения. Но их и не обещали, так что тем, кто хорошо относится к блюдам из тыквы, должно понравиться. Интересна подача — в двух тарелках, между которыми зафиксирована ложка.

Все пельмени в меню предлагаются на выбор с зеленью или с бульоном из белых грибов. У нас подачу не уточнили, но мы отдельно попросили с бульоном. Впрочем, зелень в порцию все равно добавили, и отдельно принесли сметану. От блюда очень пахло грибами, правда, бульон по вкусу был не слишком насыщен. Сами пельмени с медвежатиной (170 рублей) нас разочаровали. Это мясо мы раньше не пробовали, и его вкус не показался нам своеобразным и привлекательным. Возможно, «подыграло» тесто — его в пельменях было слишком много; на вид — нормальное, на вкус — вязкое и словно не доваренное. В общем, доесть пельмени не удалось. Магазинные простые варианты часто вкуснее. Официантка спросила нас, как нам медвежатина, и мы признались, что не заметили ничего специфического.

— Это мясо по вкусу считается сладковатым! — подсказала девушка. И добавила, чтобы нам было понятнее: — Таким же, как человеческое.

Последнее мы не пробовали, поэтому сравнить тяжело.

Порция Эликсир-кофе (150 рублей) была большой. Яичная пенка вкусная, сладковатая, но сам кофе не порадовал — горьковатый, и мог бы быть погорячее. В меню за улыбку бесплатно предлагались молоко и корица, вероятно, наша улыбка официантку не вдохновила, про корицу и молоко нас не спросили.

А вот десерт тирамису (60 рублей) показался удачным. Позабавила подача — при декоративной посыпке тарелку решили украсить… силуэтом вилки. Принесли же десерт с ложкой. Был очень свежим, нежным, прямо тающим во рту. Крем совершенно не приторный, с интересной вкусовой ноткой, похожей на цитрусовую.

Счет: Еще при заказе друга спросили, картой он собирается рассчитаться, или наличными. Потом в чеке сразу был помечен «безналичный расчет». Мне таких вопросов не задавали, видимо, просто угадали, что я предпочту карту, и принесли чек для безналичного расчета. За все экзотические блюда получилось 510 рублей.

Итого: Ходить в таверну весело, поскольку во время ожидания блюд можно обсудить особенности этого заведения. Порадовали возможность за доступные цены попробовать редкие для наших кафе вещи вроде пельменей с медвежатиной и лосятиной, тыквенного супа, любопытных вариантов кофе, а также вкусный салат и десерт. Но удивляет оформление меню. Читать разные шрифты не очень удобно, да и легко находимая информация о напитках полезнее историй о козах. Хотелось бы, чтобы официанты уточняли у всех нюансы насчет гарниров-бульонов и предпочтениях в расчете. И расстроило тесто пельменей — из-за него и редкий вид мяса не оценишь, и блюдо не доешь.

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