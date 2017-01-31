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ТОП-5 самых продаваемых в Томске книг за январь

Партнерский материал / Фото: 31 января 2017 // Фото: pixabay.com

Уоллс, Маркес, Матисон, Кларк и Рэнд.

Какие книги попали в ТОП-5 рейтинга продаж сети книжных магазинов «Читай-город» в Томске по итогам января 2017 года в жанре «художественная литература», рассказываем в нашем обзоре.

Говорить открыто о своем прошлом готов не каждый. Видимо, поэтому автобиографические произведения, авторы которых не боятся «вскрывать» себя перед публикой, неизменно обретают популярность. Хороший пример — дебютной роман американской журналистки Джаннетт Уоллс, продержавшийся в Списке бестселлеров по версии New York Times целых два года. В «Замке из стекла» Джаннет рассказывает о своем детстве — детстве, которое большинство предпочтет забыть навсегда. Ее мать была художницей, но чересчур зацикленной на себе, отец — мастером на все руки, но самым настоящим пьяницей. Обеспечить счастливую и спокойную жизнь своим детям ни тот, ни другой были не в состоянии. Но при этом оба не видели в своих поступках ничего неправильного — они такие, какие есть. Вместе c двумя сестрами и братом Джаннетт колесила по всей стране, нигде надолго не задерживаясь; ночевать нередко приходилось в машине, а еду добывать в мусорных баках. Но все они — и Джаннетт, и ее сестры, и брат — мирились с такой жизнью и родителями, и продолжали их любить, воспринимая происходящее как непрекращающееся приключение. Правда, все это — пока не кончится детство, и восприятие окружающей действительности не сменится на прямо противоположное. И все же… И все же это детство нельзя назвать загубленным. История, которая находит отклик среди множества людей по всему миру, совсем скоро появится на больших экранах — кинопремьеру обещают в нынешнем году.

Вопрос о том, что происходит с тобой, после того как твое физическое тело умирает, никогда не перестанет волновать человечество. Есть ли все-таки жизнь после смерти? Точнее, есть ли после смерти вообще хоть что-то, или «там» только всепоглощающая чернота? Это и предстоит выяснить Крису Нильсену, главному герою романа «Куда приводят мечты», чей земной путь внезапно оборвала автокатастрофа. Творение американского писателя-фантаста и сценариста Ричарда Мэтисона вышло в свет в 1998 году, и мгновенно стало бестселлером, провоцируя бурные дискуссии о посмертном мире не только в литературных, но ученых кругах. Немалую роль в популярности книги сыграла экранизация, вышедшая тогда же, в конце 90-х. Отзывы критиков на фантастическую мелодраму с Робином Уильямсом в главной роли (все же отличающуюся от книжного оригинала) были смешанными, и тем не менее фильм был удостоен «Оскара» — за лучшие визуальные эффекты.

«Джонатан Стрендж и Мистер Норрелл» долго шли к своим читателям. Кларк работала над романом в течение десяти лет — в свободное от основной работы (редактура кулинарных книг для Simon & Schuster в Кембридже) время. Не будучи до конца уверенной, что она сможет закончить роман, Сюзанна все же упорно писала по три часа каждый день, начиная с 5:30 утра. В сентябре 2004 года роман был опубликован издательством Bloomsbury с иллюстрациями Портии Розенберг. Критики приняли его хорошо, и книга быстро взобралась на третье место все того же Списка бестселлеров New York Times. Дальше — больше: лонг-лист Букеровской премии 2004 года и премия «Хьюго» за лучший роман в 2005 году. В книге Кларк жанр альтернативной истории переплетается с фэнтези и историческим романом. Действие происходит в альтернативной Англии XIX века в эпоху Наполеоновских войн. Магия, которая ушла из мира несколько столетий назад, может вернуться, и доказательство тому — способности практикующего мага Гильберта Норрелла, которые он с готовностью демонстрирует публике. Чуть позже на арене появляется и второй практикующий маг — Джонатан Стрендж, ученик Норрела, крайне непохожий на учителя, но объединенный с ними пророчеством «о безымянном рабе» и двух волшебниках. И быть ли возрождению великой магии в Англии — зависит от главных героев. Кстати, в 2015 году BBC выпустил по роману одноименный мини-сериал, вызвавший у поклонников прямо противоположные оценки.

Мы говорим «Маркес», подразумеваем «100 лет одиночества». Ни много, ни мало — одна из величайших книг XX века. В этом году роману стукнет 50 лет — первое издание было опубликовано в Буэнос-Айресе в июне 1967 года тиражом в 8 тысяч экземпляров — на сегодняшний день их продано более 30 миллионов. Роман был удостоен премии Ромуло Гальегоса (литературная премия за испаноязычный роман, учрежденная в 1964 году — прим. ред.). Сам Маркес рассказывал, что ради того, чтобы получить возможно оторваться от основной работы и посвятить себя написанию романа, пришлось заложить машину жены, и влезть в долги, а чтобы послать текст издателю — ее миксер и фен. Лишь одно издательство в итоге согласилось опубликовать написанный в необычной манере роман, где повседневность смешивается с фантастикой — и не прогадало. «Сто лет одиночества» называют «вершиной» магического реализма. История семи поколений семьи Буэндо, основавшей поселение/город Макондо, члены которой не способны любить и потому обречены страдать от одиночества вымышлена, но все же имеет отношение к историческим событиям в Колумбии. Через 15 лет после публикации «Ста лет» Маркес получил Нобелевскую премию по литературе. И сегодня роман по-прежнему популярен — впрочем, что такое 50 лет для великого.

Айн Рэнд — американская писательница и философ. Хотя родом она из нашего Санкт-Петербурга — Рэнд (урожденная Алиса Розенбаум) родилась в 1905 году, училась в престижной гимназии и с самого детства писала рассказы. Но, как несложно догадаться, Революция и Гражданская война разрушили прежнюю жизнь ее семьи. В 1924 году, после трех лет обучения, девушка окончила Петроградский университет по специальности «социальная педагогика» с упором на историю, а в 1925 году, получив визу, навсегда покинула Советский Союз. Первые романы Рэнд остались незамеченными, но в 1957 году вышла в свет ее самая известная книга «Атлант расправил плечи» — четвертый по счету и самый длинный роман. Действие происходит в США, где к власти приходят социалисты, начинаются гонения на крупный бизнес; лишь мнение и политика большинства теперь имеют право на существование, а по-настоящему талантливые личности начинают исчезать при загадочных обстоятельствах. Америка постепенно погружается в хаос и тьму… Айн Рэнд называют основательницей философии объективизма (противостоящей, как опять-таки несложно догадаться, коллективизму), и «Атлант расправил плечи» в этом плане можно считать ключевым произведением писательницы. Роман получил и продолжает получать много негативных отзывов, в том числе и в России, но по-прежнему популярен и продолжает обсуждаться — в том числе и в России.

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