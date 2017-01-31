Афиша Томска: январь-февраль-2017.

31 января — 5 февраля

31 января 2017 / Томский Обзор

Выставки, концерты, спектакли, кино, и немного науки. Куда стоит пойти в Томске с 31 января по 5 февраля — в нашем обзоре.

Выставка фоторабот Виктора Кондратьева

Имя Виктора Кондратьева, возможно, известно не многим, но его работы томичам наверняка хорошо знакомы. Самый яркий пример — подарочный альбом «Деревянная архитектура Томска», изданный в 1975 и 1987 годах, или наборы открыток с видами Томска 70-80-х годов. Любовь к фотоделу появилась у Виктора Кондратьева еще в детстве, а свой первый фотоаппарат он собрал сам, прочитав статью в «Пионерской правде». И не расставался с ним даже на фронте, куда отправился в 1941-м году. Пройдя войну с винтовкой и фотоаппаратом, Кондратьев получил медаль «За Отвагу» и два ордена Красной Звезды, хотя фотокорреспондентом в полном смысле слова не был. Но вся его жизнь и после войны была посвящена фотографии. Он преподавал фотодело, работал в институте «Спецпроектреставрация», много фотографировал Томск. Авторский фонд Кондратьева в краеведческом музее начал формироваться еще при жизни автора. Более ста предметов из этого фонда, а также коллекции «Сибспецпроектреставраци» можно будет увидеть на выставке.

Когда и где: 31 января-6 марта, Музей деревянного зодчества (пр. Кирова, 7, ост. «Политехнический университет»).

Время и стоимость билетов: 20 — 50 рублей; с 10:00 до 17:30 со вторника по воскресенье.

Концерт «ГОЛОС. Пятый сезон»

Первый официальный Всероссийский тур проекта «ГОЛОС» стартовал в январе 2017 года. Главный победитель — Дарья Антонюк, финалисты — Кайрат Примбердиев, Сардор Милано и Александр Панайотов, и самые яркие участники V юбилейного сезона шоу посетят более 40 городов. В Томске большой концерт пройдет в первый день февраля. Обещают живой звук.

Когда и где: 1 февраля в БКЗ Томской филармонии (пл. Ленина, 12а).

Время и стоимость билетов: 19:00, 800 — 2500 рублей

Гастроли Антона Мозгалева. Спектакль «Фауст. Ритуал»

Антон вырос в Северске, в настоящее время играет в известном в Европе московском пластическом театре BlackSkyWhite», а также развивает свой собственный проект Drama & Physical Theatre. И регулярно приезжает в Томск на гастроли — каждый раз с новыми спектаклями. Так томские зрители уже познакомились с работами Мозгалева «Калигула. Город ангелов», «Макбет. Реконструкция», и вот теперь настала очередь «Фауста»: «Спектакль — послание о двойственности жизни: Дьявол и Бог, жестокость и святое, правда и ложь. Драма о сверхчеловеке, запретных желаниях, одиночестве, любви и смерти. Сегодня мы сами занимаем место в очереди к дьяволу, чтобы навсегда продать свою душу и тело».

Постановки Мозгалева выходят за рамки традиционного театра — причем настолько, что дать какую бы то ни было характеристику им сложно. Поэтому скажем банально и коротко: это нужно видеть. Тем более, если прежде с таким явлением как пластический театр вы никогда не сталкивались.

Читать интервью с Антоном Мозгалевым на «Афише».

Когда и где: 1 февраля, Томский театр юного зрителя (пер. Нахановича, 4).

Время и стоимость билетов: 19.00, 300 — 450 рублей.

Неделя науки

Неделя науки стартует в Томске в четверг, 2 февраля. В течение шести дней на площадках томских университетов и академических институтов пройдут открытые научно-популярные лекции, а также выставка «Молодежь и промышленность». Гости мероприятия смогут узнать о том, как с помощью генетического тестирования правильно питаться, посетить лекцию о счастье, побывать на шоу супергероев и ночном биатлоне, а также посмотреть выставку научных разработок молодых ученых Томска. С подробной программой можно ознакомиться на Афише.

Когда и где: Со 2 по 7 февраля в ТГУ, ЦК ТГУ и МКЦ ТПУ.

Стоимость билетов: Вход свободный.

Выставка миниатюрных кукол «Маленький мир»

Свой «Маленький мир» художница Ирина Верхградская создает уже несколько десятилетий, сегодня в коллекции более полутора тысяч кукол. Размер всех героев — 10–15 см, именно поэтому куклы из коллекции получили название «миниатюрных». И сегодня они разбросаны по всему миру — куклы Верхградской хранятся в частных коллекциях в Казахстане, России, США, Великобритании, Японии и других странах. В Томске «Маленький мир» прогостит почти до середины марта. Всего на выставке представлено около 300 работ. Это не только индивидуальные персонажи, но и целые композиции: «День Победы», «На автобусной остановке», «В магазине», «Мамуля приехала» и другие.

Когда и где: со 2 февраля по 12 марта, Томский областной краеведческий музей (пр. Ленина, 75).

Время и стоимость билетов: 50 — 150 рублей, с 10:00 до 18:00 со вторника по воскресенье.

Караоке-конкурс «Голосина»

«Обладаешь голосиной? Приходи попеть в „Малину“!» — приглашают организаторы. Конкурс проходит в два этапа: в ходе первого вы исполняете свою песню; во втором вам необходимо исполнить песню из предложенного списка. У каждого учаcтника есть возможность выиграть 5 000 рублей. Приходить с друзьями не можно, а нужно

Когда и где: Каждый четверг в «Малина Бар» (пр. Фрунзе, 103).

Время и стоимость билетов: 20.00, вход свободный.

Спектакль «Роман с кокаином»

В основе спектакля — литературное произведение, авторство которого приписывало то Набокову, то Бунину, то Георгию Иванову. Пока в 1997 году российский историк Андрей Серков не доказал, что произведение было написано русским филологом-германистом, переводчиком Марком Леви. На томской сцене спектакль по «Роману» поставил главный режиссер Новокузнецкого драматического театра Андрей Черпин.

«Роман с кокаином» - история морального и физического разрушения одной личности, предельно откровенная исповедь восемнадцатилетнего юноши, жившего в Москве в годы до и после революции, рассказывающая о его метаниях и порывах, поисках острых ощущений, искушениях и соблазнах. Спектакль прекрасно передает атмосферу первых десятилетий ХХ века: эпохи контрастов, когда рушились вековые устои, художники и поэты воспевали красоту смерти и разрушения, друзья становились врагами, все было ненадежным и зыбким.

Читать рецензию на спектакль «Роман с кокаином» на Афише.

Когда и где: 2 февраля, Томский областной театр драмы (пл. Ленина, 4).

Время и стоимость билетов: 19.00, 200 — 600 рублей.

Фэнтезийная драма «Голос монстра»

Кинопремьера этой недели — история о 13-летнем мальчике Конноре и монстре из его снов. Жизнь Коннора нельзя назвать легкой и благополучной — его мать умирает от рака, у отца другая семья. Мальчику приходится самому заботиться о себе, ему снятся кошмары и нет даже друга, с которым можно поделиться своими проблемами. И вот когда ему приходится особенно тяжело, происходит невероятное — старое тисовое дерево за окном оживает и превращается в громадное чудовище. По ночам монстр рассказывает Коннору истории, которые помогут ему понять, что даже когда весь мир рушится, можно найти в себе силы и не отчаиваться.

Фильм является экранизацией одноименного романа Патрика Несса, созданного на основе оригинальной идеи британской писательницы Шиван Дауд. В главных ролях: Льюис МакДугалл, Сигурни Уивер, Фелисити Джонс, Тоби Кеббелл, Бен Моор, Джеймс Мелвилл, Оливер Стир, Доминик Бойл, Дженнифер Лим, Макс Габбей.

Когда и где: Со 2 февраля в «Киномире», «Киномаксе», Goodwin Сinema и Kinopolis. С подробным описанием можно ознакомиться на Афише.

Аудитория: 12+.

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