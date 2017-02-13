Евгений Иванов: «Если хочешь понять современное искусство, для начала ты должен попытаться его повторить»

13 февраля 2017 / Томский Обзор

Фотограф Евгений Иванов известен далеко за пределами Сибири.

Профессионально он занимается фотографией уже около сорока лет. В настоящее время является штатным художником-фотографом Новосибирского государственного театра оперы и балета, членом Союза фотохудожников России. За последние несколько лет в томских музеях и на арт-площадках было представлено немало фотопроектов, в которых Евгений Иванов принимал участие и как куратор, и как фотограф — «Неизвестный художник неизвестной Сибири», «Ад и рай. Антагонисты современной сибирской фотографии», «ВОВ. Панорама частной жизни», и другие.

Накануне в Томском художественном музее открылась персональная выставка Евгения Иванова «Обо всем», где представлены новые работы автора. Лауреат и победитель более 20 международных и всероссийских конкурсов, участник более 200 персональных и групповых фотовыставок в различных городах России и за рубежом рассказал об уникальности томской выставки, современной сибирской фотографии, и о том, как стать настоящим фотохудожником.

— Евгений, в чем уникальность выставки «Обо всем», которая открылась в Томске?

— Несмотря на большое количество томских фотопроектов, в которых я принимал участие и как фотограф, и как организатор, персональная выставка в Художественном музее у меня проходит впервые. И когда поступило предложение сделать персональную выставку в пяти залах музея от Вячеслава Мизина (директор Сибирского филиала ГЦСИ — прим. авт.) и Веры Зыряновой (заведующая выставочным отделом ТОХМ — прим. авт.), мне было важно показать то, к чему я пришел в фотографии за почти сорок лет моей творческой деятельности. Это очень ответственно и радостно. Необходимо было найти правильный подход, так как накопился большой объем художественного материала. Уникальность — и в количестве! Выставка включает в себя работы из 14 проектов, снятых в период с 1988 по 2017 годы. Это целая жизнь! Куратором выступил Вячеслав Мизин, с которым мы работаем уже почти 20 лет. Я ценю его как художника. Существуют разные мнения о взаимодействии художника и куратора при создании экспозиции, но я считаю, когда куратор, он же сотворец, формирует выставку, важно ему довериться.

— В чем вы видите специфику современной сибирской фотографии?

— Я думал, что в Сибири жить не буду. Три года прожил в Москве, затем год в Выборге, и все-таки вернулся в Новосибирск. Сейчас, если меня куда-нибудь зовут, я думаю — надо мне это, или нет. С выставками — да, но ехать жить… У меня нет понимания, что Сибирь — это обособленная территория, здесь все хорошо и есть возможность заниматься любимыми проектами. Я космополит по жизни, и для меня скорее важны вопросы общечеловеческого бытия. Есть, конечно, некая стратегия, но она относится к Сибирскому филиалу ГЦСИ: показывать работы мастеров и молодых сибирских авторов из Томска, Кемерово, Новосибирска, Новокузнецка, Красноярска, Барнаула, Омска… Программа «Родом из Сибири» дает возможность художникам, которые находятся далеко от серьезных культурных институций Москвы, Санкт-Петербурга, выставляться. Это очень важно! В противном случае теряется драйв выставочной и фестивальной деятельности, что в конечном итоге сказывается на художественном творчестве.

— Какие советы вы бы дали начинающему фотографу, который стремится стать фотохудожником?

— Фотографы, которые снимают за деньги всегда были и будут. То, что сейчас фотография стала технологически доступной, не означает, что стало больше людей, которые занимаются фотографией ради денег. Или то, что молодежь хочет хорошо жить и зарабатывать деньги, получать публичную славу, благодаря активной деятельности в сетях — это не ново! В России много серьезных коммерчески-ориентированных профессионалов, которые никогда не участвовали в выставках. Фотограф сам определяет поле своей творческой деятельности. Это личный выбор каждого.

Я начал активно заниматься художественными проектами, когда в Новосибирске появился фотосалон «Сибирь», начались большие фестивали в Нижнем Новгороде («Волжская биеннале»), в Сургуте («Сибирское биеннале»). Когда есть фестивали, где можно выставиться и встретиться с коллегами, то фотограф растет как профессионал, и этот мотив двигает его в искусство. Совет- не получать «лайки» в интернете, а участвовать в фотоконкурсах, ездить на фестивали, выходить из зоны комфорта и демонстрировать свои работы, получая отзывы, пусть и не всегда положительные.

Замечу, что СФ ГЦСИ всегда рад помочь молодым фотографам со свежими идеями. Часто проводятся мастер-классы и творческие встречи с именитыми фотографами — Николаем Бахаревым (номинант премии «DeutscheBörsePhotographyPrize, 2015», Новокузнецк), Андреем Лашковым (Художник международной федерации фотоискусства (AFIAP), Новосибирск), Владимиром Соколаевым («Трива»). Мы принимаем активное участие в просмотре портфолио молодых фотографов Томска. Важно приходить на такие встречи и не столько учиться, сколько подпитываться энергией тех людей, которые хотят показывать свое искусство публично, для которых эта деятельность — образ жизни, а не зарабатывание денег. Уверен, могут прийти молодые люди и сказать: «Да мы можем делать не хуже!», — и я буду только этому рад (улыбается).

— Следите ли вы за творчеством современных молодых фотографов? Чьи работы, на ваш взгляд, наиболее перспективны и интересны?

— Недавно в Новосибирске приняли группу молодых авторов в Новосибирское региональное отделение Союза фотохудожников России. Cреди них — Аня Маслова, Сергей Суховей, Вадим Махоров, Маяна Насыбулова Валентин Копалов и дрeугие. В Томске из фотографов я хорошо знаю Ярослава Бушова и его товарищей. На самом деле, много людей, которые талантливо готовы трудиться в сфере художественной фотографии и современного искусства.

— Творчество каких российских и зарубежных фотографов вам близко?

— Из российско-советских фотохудожников — Александр Родченко. Большое влияние на меня оказали работы портретиста Моисея Наппельбаума. Удивительный человек, который мог понять бытийный смысл происходящего, выраженный во взгляде человека. Еще назову весь пул литовских фотографов. Среди современников мне интересны работы Андрей Чежина, Сергея Максимишина, Александра Петросяна, Юрия Козырева. Среди сибиряков — Новокузнецкая фотогруппа «Трива», Николай Бахарев. Их творчество сильно повлияло на мое понимание фотографии, на сам подход к фотоискусству. Андрея Лашкова я считаю своим учителем. Отметить всех людей, которые сформировали мое фотографическое видение, сложно. Их минимум человек тридцать, не хотел бы кого-нибудь расстроить.

— Вы — фотохудожник и куратор, а фотография и кураторство — это неотъемлемая часть современного искусства. Как вы понимаете contemporary art?

— Думаю, неподготовленному человеку с ортодоксальным, классическим подходом к искусству, каким был я, понять, что такое современное искусство, довольно сложно. Я раньше много про совриск слышал, но в основном скандальные новости — когда сумасшедшие художники выставляли унитазы, разрисовывали картины, организовывали странные перформансы. При условии, что я плотно работал с большинством современных новосибирских художников, с арт-группой «Синие Носы», у меня ушло десять лет на понимание этого феномена. Теперь я лично знаком со многими нашими современниками, определяющими лицо современного искусства России, но до сих пор вопросов больше, чем ответов. Для себя сформулировал понятие так — не современное искусство, а современное художественное творчество. В таком формате мне легче творить. Я понимаю, что художественное высказывание не ограничивается фотографией, оно может принимать другие формы — от видеоарта до арт-объектов. Современное искусство часто сталкивается с известным аргументом: «Я тоже так могу!» Мне кажется, если ты хочешь понять совриск, для начала ты должен попытаться его повторить.

— Как вы считаете, какую роль в развитии современного искусства играют/ должна сыграть в Томске ГЦСИ, музей, вузы, арт-сообщество?

— Кураторские команды в СФ ГЦСИ, ТОХМ, представляют собой настоящих профессионалов, которые продвигают современное искусство, реализуя хорошие образовательные, выставочные проекты. Кроме того, Томск знаменит молодежным фестивалем Street Vision. К сожалению, вопрос развития современного искусства напрямую связан с финансированием. При наличии денег всегда можно найти помещения для различных арт-фестивалей, участие в которых так необходимо молодым, начинающим авторам.

Выставка «Обо всем» работает до 5 марта в Томском областном художественном музее (пер.Нахановича, 3).

Текст: Анастасия Куклина

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