#ВзрывМозга.

Три вопроса о... беспилотных автомобилях

АВТОР Катерина Кайгородова

Беспилотные автомобили — это уже даже не будущее, а вполне себе настоящее.

Их разработкой и внедрением занялись автомобильные гиганты, вроде Ford, Mercedes-Benz, Toyota и тому подобные, не замеченные в склонности вкладывать деньги куда попало, а также отечественные КамАЗ и Volgabus.

Последние создали бесплотный автомобиль «Matrёshka». Немного смущает буква «Ё» в названии, так как одному громкому проекту она удачи не принесла. Беспилотник уже явили народу в Сочи и Сколково, в обозримом времени его планируют вывести на дороги общего пользования на острове Русский.

Систему технического зрения для «Matrёshkи» будут дорабатывать в Томске — ТГУ совместно с компанией «Элекард». Здесь этим вопросом занимаются уже давно и даже собирают собственные беспилотные автомобили. Правда, очень маленькие, игрушечные. Они вместе с модульным дорожным полотном, знаками и светофорами входят в комплект SmartCar, созданный для обучения старшеклассников и студентов робототехнике.

На три вопроса «ТО» о беспилотных автомобилях ответил Анатолий Иванович Попков, доцент кафедры теоретических основ информатики ТГУ, основатель и директор ООО «Попков роботикс» (входит в ГК «Элекард»).

— Зачем на дороге эти черные полосы?

— Модели «Попкоф роботикс» движутся по специальной разметке — черной полосе из флокированной клеящейся пленки (она не отражает свет). Они «видят» ее и понимают, когда нужно ехать прямо, а когда поворачивать.

Мы только с третьего раза сделали эту полосу правильно. Сначала пробовали делать разметку просто из матовой черной пленки, но даже она на ярком солнце бликовала, и машинка теряла ее из виду. Потом попробовали бархатистую ткань. Она не дает бликов, но ее очень сложно кроить и клеить. Наконец, придумали применять флокированную («бархатную») пленку, и все получилось.

Настоящие беспилотные автомобили ориентируются на дорожную разметку. Это прекрасно работает в странах с теплым климатом и хорошими дорогами. Что делать, когда дорожная разметка то занесена снегом, то размыта водой, как в России — пока не очень понятно.

Робомобили могут воспринимать гораздо больше каналов информации, чем люди. Кроме зрения в видимом диапазоне, это инфракрасное зрение, системы лазерного сканирования (лидары), спутниковое позиционирование и прочее. Но пока ИИ не способен детально видеть и оценивать всю дорожную обстановку так, как ее видит живой водитель: обочины, деревья, выбоины и прочее. Этому еще учиться и учиться.

— Для беспилотников используют какие-то специальные дорожные знаки и светофоры?

— Нет, это очень дорого и бессмысленно. Системы технического зрения могут распознавать самые обычные «человеческие» дорожные знаки и реагировать на них. Например, перед знаком «пешеходный переход» автомобили снижают скорость в два раза. И если на нем появляются пешеходы или другие движущиеся объекты — будут стоять на месте, пока они не уйдут с дороги.

Но если человек никогда не спутает светофор с красной кастрюлей, то компьютер пока еще — запросто. За красный сигнал, например, он может принять огни рекламы, отблеск заката в окне, красный воздушный шарик и еще тысячу разных вещей. Поэтому искусственный интеллект учат видеть предметы в контексте. Если под красным кружком есть еще два круга, и все это вместе заключено в прямоугольную рамку — вероятнее всего, это светофор.

— Что самое сложное для беспилотного транспорта?

— Реагировать на ситуацию по обстановке, а не в соответствии с программой. Например, четыре машины одновременно подъехали к нерегулируемому перекрестку без светофоров и знаков. По правилам каждый должен пропускать помеху справа, а она есть у всех. Живые водители «договорятся» между собой практически мгновенно, но роботы придут в замешательство: кому двигаться первым?

Нерешенным пока остается и правовой вопрос. Если беспилотник попал в аварию по своей вине — кто будет нести ответственность? Владелец машины, разработчик, страховая компания или кто-то еще? Ответы на такие вопросы будут появляться по мере накопления опыта.

Как видит мир беспилотный автомобиль? Показываем в ролике компании «Тесла»:

Тэги/темы: