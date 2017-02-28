Гости в «Холод-city»: студенты из Венесуэлы впервые прошли практику в «Томскнефти»

28 февраля 2017 / Томский Обзор

В феврале в компании «Томскнефть» принимали интересных гостей.

В течение двух недель ознакомительную практику на предприятии проходили иностранные студенты-магистранты РГУ нефти и газа имени Губкина. Поездка для 15-ти специалистов из Венесуэлы — буровиков, геологов и химиков — была организована в рамках совместной программы «Роснефти» и добывающей компании Petroles de Venezuela.

Представили страны, обладающей одними из самых больших нефтяных запасов в мире, прибыли в наши края, чтобы познакомиться с технологиями добычи нефти в России и впоследствии применять их у себя на родине.

Гости в минус 30

Встречали зарубежных специалистов — 12 молодых людей и трое девушек — в аэропорту Нижневартовска. В Венесуэле в это время года (впрочем, как и на протяжении почти всех 12 месяцев) плюс 30, в Стрежевом — то же самое, со знаком «минус», и даже еще ниже. И хотя иностранные студенты уже имели возможность познакомиться с суровым русским климатом во время обучения в Москве, но к сибирским морозам готовы все же не были. Поэтому вся группа сразу получила комплекты спецодежды — точно такой же, в какой ежедневно выходят на работу специалисты «Томскнефти».

— Я, конечно, понимала, что будет холодно, но не подозревала, что до такой степени! — смеется Патрисия Рамирес. — Сложно представить, что в таких условиях можно работать. Но оказывается можно!

Скучать иностранным гостям не пришлось — программу пребывания на томском севере для них подготовили обширную. Главная задача, которая была поставлена перед практикантами, — изучить на примере работы «Томскнефти» основы процесса управления разработкой нефтяных месторождений. Поэтому в программу визита вошли и курсы в учебном центре, и поездки на учебный полигон и месторождения, где сегодня ведет работу компания.

Но начали, конечно, с инструктажа по промышленной и пожарной безопасности и охране труда — в «Томскнефти» этому вопросу уделяют особое внимание. Также гостей познакомили с историей развития компании.

Курсы и экскурсии

Один из важных пунктов программы — экскурсия на учебный полигон, где проходят подготовку собственные кадры «Томскнефти». Здесь для учебных целей пробурены четыре скважины, установлено оборудование для наглядной демонстрации профессий, необходимых для добычи нефти и газа: это и буровая вышка, и замерная установка, и станок-качалка, и техника для ремонта скважины. Экскурсии на полигоне проходят регулярно — и для взрослых, и для детей, и для студентов, и для специалистов, которые проходят курсы повышения квалификации. Теперь настала очередь и иностранных гостей — их такая «укомплектованность» полигона удивила. «У нас такого нет», — с сожалением признались практиканты.

Побывали венесуэльцы и в Центре пожарной безопасности Стрежевого — ключевом подразделении в противопожарной системе «Томскнефти». В штате центра — 374 специалиста, это второе по численности гарнизона пожарное отделение в Томской области. На боевом вооружении центра находится 45 единиц основной и специальной техники. Студенты примерили на себя не только костюмы пожарных, но попробовали себя в их роли — специально для них устроили инсценировку с небольшим контролируемым возгоранием, чтобы показать в деле как работает оборудование.

Курсы в Учебном центре «Томскнефти» составляли большую часть программы практики. Студентов познакомили с работой производственных подразделений предприятия, рассказали о способах эксплуатации скважин, методах повышения нефтеотдачи пластов и многом другом. Все обучение проходило только на русском языке — таково одно из главных требований к практикантам. К слову, русский язык венесуэльцы в течение года изучали в московском университете, и говорят на нем довольно неплохо.

Обмен опытом

Венесуэла, как уже было сказано, обладает одними из самых больших доказанных запасов нефти в мире. Однако значительная часть этой нефти — тяжелая и сверхтяжелая, ее непросто добывать и непросто перерабатывать. В этом плане зарубежным гостям есть о чем поговорить с нашими специалистами — вовлечение в разработку трудноизвлекаемых запасов является одним из важнейших направлений работы компании «Томскнефть».

Во время визита на действующее Советско-Соснинское месторождение венесуэльцы впервые познакомились с технологией гидроразрыва пласта. Технология это не новая, и в «Томскнефти» ее применяют еще с 90-х, но только с прошлого года гидроразрывы стали многостадийными. В Венесуэле же из-за небольшой глубины добывающих скважин такую технологию не применяют (средняя глубина современного ствола — 500 метров).

— Одна из главных наших задач — познакомиться со всеми передовыми методиками по добыче трудноизвлекаемой нефти, чтобы мы могли применять их на месторождениях Венесуэлы и увеличивать объемы добычи. А еще нам важно понять как у вас в целом организован рабочий процесс — у PDVSA много совместных проектов с российскими компаниями. Во время практики мы убедились, что во многом похожи, — говорит Эрик Александер Мойя Перес, специалист по цементированию скважин.

И действительно, общий язык венесуэльские и томские нефтяники нашли быстро. « — А как у вас с этим? — А что у вас?» — обменивались опытом специалисты. На Советско-Соснинском гости посмотрели на работу цехов добычи, подготовки нефти и газа, поддержания пластового давления, текущего обслуживания и ремонта трубопроводов.

А в последние дни своего пребывания побывали и на старейшем промысле компании — на Вахе, чтобы изучить технологию по утилизации попутного газа и отделяемой воды, познакомиться с производственными объектами и пообщаться с коллегами.

В программе пребывания иностранных студентов на томском севере нашлось время не только для работы. Для гостей организовали экскурсию по Стрежевому (который гости прозвали «Холод-city»), в краеведческий музей и в музей томской нефти. А еще организовали выходные с истинно «сибирскими» развлечениями — шашлыками, катанием с горок, и спортивными соревнованиями.

Повстречались венесуэльцы и с главой «Томскнефти» Сергеем Анжиугром. Гости много фотографировались, и признавались, что поездка на томский север для них точно станет незабываемой. В Москву возвращались с подарками — тоже по-настоящему «сибирскими».

Фото предоставлено ОАО «Томскнефть» ВНК

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