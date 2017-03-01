На тарелке. Февральский гид по еде и заведениям в Томске

Томский Обзор / Фото: 1 марта 2017 // Фото: pixabay.com

Что нового, где в Томске стоит поесть и сколько это будет стоить — в нашем февральском гиде по томскими заведениям.

Этот гид — не рекламный, отражает исключительно точку зрения редакции, рассказывает о том, что понравилось и заинтересовало исключительно журналистов и обозревателей Томского Обзора и нашей Афиши. Все походы в заведения оплачивались из редакционного бюджета. Реклама в гиде публикуется исключительно в рекламных врезках с пометкой «Реклама» или «Промо». Если вы хотите разместить рекламу в очередном гиде, пишите сюда: info@westsib.ru Если хотите сообщить о новинках в вашем заведении или открытии-закрытии, пишите на этот же адрес.

В гостях у Клары

Первое заведение в нашем сегодняшнем гиде — открывшийся этой зимой на площади Кирова пивной клуб «Карл у Клары» (пр. Кирова 51 б). Честно признаемся — знакомы с ним мы были задолго до его открытия, еще на стадии проектирования, тем интереснее было следить за развитием событий.

«Карл у Клары» был задуман, как очень томское заведение — место, куда, к примеру, можно привести гостей города, чтобы угостить их местным пивом и специалитетами. Отсюда и тема «Старого Томска» (которая, конечно же, нам очень нравится) — отсылка к Карлу Крюгеру, основателю томского пивзавода в названии, газета «Сибирская жизнь» 19 века, старинные фотографии и дореволюционные рекламные постеры на стенах. Интересная особенность заведения — здесь представлена кухня российских немцев, и, как говорят, это единственный в мире пивной клуб, специализирующийся на ней. Консультируют поваров «Карла» местные российские немцы, они же делятся с клубом традиционными семейными рецептами.

Меню небольшое, очень мясо-«пивное» и содержит несколько интересных позиций. Во-первых, впечатлила строганина из муксуна, во-вторых, рулька — ее здесь подают не только целиком, но и кусочками, обжаренную в панировке, соответственно, можно попробовать ее и не умереть от объемов. Есть интересные салаты, отличающиеся от привычного набора, в десертном меню странные и вкусные крэблы с вареньем. В общем и целом — отличное соотношение цены-качества, вполне можно отужинать с пивом, не превысим сумму в 1000 р. на человека. Пока не очень разнообразное меню бизнес-ланчей, зато запустили интересные бранчи — те же бюджетные обеды, только по выходным:

Периодически здесь проходят концерты томских групп и исполнителей, в части музыки заведение явно тяготеет к софт рок-н-роллу и классическим хитам. Из приятных мелочей — есть розетки возле столов, так что можно посидеть с ноутбуком, причем достаточно камерно — высокие спинки диванов и наличие второго этажа обеспечивают изоляцию. Правда, тут же и некоторый минус — на втором этаже пока нет кнопок для вызова официантов, но, говорят, они появятся. Скоро обещают запустить и клубные карты.

О чем молчат ягнята

«Молчание ягнят» однажды попадало в наши рецензии — но было это давно, и можно сказать, неправда — тогда это небольшое заведение находилось на ул. Нахимова. Сейчас оно переехало на Красноармейскую, 76 и даже успело отметиться в Идиотеке у Тёмы Лебедева благодаря своему новому месту обитания — маленькому деревянному теремку с яркой раскраской.

Заведение вызывает очень противоречивые чувства. Открывая дверь избушки, вы попадаете в очень симпатичное маленькое помещение с деревянной мебелью, светильниками из оцинкованных тазов и графикой с условными схемами разруба самых разных животных на стенах. Несколько противоречит этой обстановке простенький линолеум. На ТВ-панели за барной стойкой непрерывно крутятся эффектные фото еды в окружении арсенала опытного маньяка — ножей, дисков от циркулярки и прочих колюще-режущих:

Меню подается на тонких фанерных «разделочных досках», и в нем, конечно же, много мяса. Упор на разного рода гриль — здесь есть и медальоны из разных сортов мяса, и вариации на тему шашлыка, и просто стейки. Есть супы, салаты, десерты и блюда вроде плова, но и десерты, и плов, и кофе — не конёк этого заведения:) А вот мясо получается очень даже неплохо, и учитывая опять-таки, соотношение цены-качества, за ним сюда стоит прийти. Правда, это не очень «посиделочное» место — видимо, в силу расположения, здесь собирается очень разномастная публика. Чем-то это напоминает поток, который идет через условную «хорошую шашлычную», где в очереди за мясом стоят дальнобойщики, хипстеры и работники ближайшего офиса.

Кстати, еще здесь можно заказать мясные полуфабрикаты для самостоятельного приготовления и доставку готового мяса на дом или в офис. Пока не тестировали — позже попробуем и напишем.

Постное меню

Последние дни февраля пришлись в этом году на начало Великого поста — следовательно, с 27-го и по 15 апреля в заведениях становится актуальным постное меню. Кто уже предлагает что-то интересное?

В ProCofe, ресторане-кофейне по адресу пр. Ленина, 100, в постном меню есть салаты с фунчозой и овощами, тыквой и имбирем, теплый салат с овощами и чечевицей и даже кокосово-апельсиновая панна-котта на миндальном молоке с апельсиновым вареньем.

В «Ванили» предлагают целых три вида постных супов — борщ, рассольник и даже крем-суп из белой фасоли по 85–90 рублей. Кстати, в этом заведении еще и отличная выпечка, причем местным кулинарам удается как слоеное, так и дрожжевое тесто, а после 17.00 купить ее (если останется) можно с большой скидкой.

Понравившиеся вам варианты в других заведениях отмечайте в комментариях - сделаем по постному меню отдельный обзор.

Что еще нового?

В «Буланже» на Фрунзе, 61 начали подавать пиццу (7 сортов, главным образом, сплошная классика вроде «4 сыра» и «Маргарита», но есть и «Грибная») и вино.

В «Корнер баре» на пр. Ленина, 104 вот-вот откроется кулинария - под нее решили переделать один из залов заведения.

В "Дыхании вока" (пр. Ленина, 22) запустилось новое меню, в котором теперь есть рамен «Саппоро» - суп со свиной грудинкой и яйцом, суп «Жемчужная голова Будды» с дайконом, имбирем, томатами, грибами муэр и овощным бульоном, крылышки «Гуйфей» в кисло-сладком соусе и салат императорской гвардии.

В «Шоколаде» (пр. Ленина, 46) появилась «советская кондитерская классика» — о том, какова она на вкус, мы, видимо, расскажем в мартовском гиде, который будет посвящен исключительно «сладкому».

Текст: Елена Фаткулина

Фото: ProCofe, «Молчание ягнят», «Карл у Клары»,

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