#ВзрывМозга. Три вопроса о… грибокорне

Томский Обзор / Фото: 6 марта 2017 // Фото: amanita-design.net

АВТОР Катерина Кайгородова

Грибы любят расти в лесах не просто потому, что им нравится тенистая прохлада.

На самом деле грибы и деревья просто жить не могут друг без друга! Гриб буквально прорастает в корни дерева — причем с полного его одобрения. Это образование называется микоризой — или грибокорнем.

Явление микоризы описано еще в конце XIX века, но и сейчас ученые не до конца понимают — что там такого происходит между грибами и деревьями?

Изучением микоризы занимаются и в Биологическом институте ТГУ. На вопросы о грибокорне нам ответила аспирантка БИ Ксения Карбышева.

— Какую пользу грибы приносят деревьям и наоборот?

— Все растения умеют делать органические вещества из неорганических соединений под воздействием солнечной энергии — это явление известно как фотосинтез. Зато грибы умеют расщеплять отмершую органику и добывать из нее полезные микроэлементы, на что не способны деревья. В общем, в симбиотическом союзе они просто друг друга кормят.

Первое знакомство дерева и гриба происходит очень любопытно. Вновь появившийся корешок испускает особые сигналы, привлекающие мицелий. Он словно кричит на химическом языке: «Мне нужен гриб!» Если поблизости находится грибница, она протягивает к корешку свои нити, отвечая: «Привет, я здесь». Дерево может решить, что это не тот вид гриба, который нужен, и тогда оно отпугнет или убьет участок чуждого мицелия. Если же дерево опознает в грибе «друга», оно разрешает приблизиться, создать вокруг корешка чехольчик из мицелия (так называемую «грибную мантию»), а потом и прорасти внутрь — в межклеточное пространство, или даже проникнуть в сами клетки корня.

Конечно, ни о какой дружбе в человеческом понимании тут речи не идет. Стоит дереву по какой-то причине ослабнуть — и гриб-симбионт может стать патогеном и убить дерево-хозяина. Также и дерево без зазрения совести избавится от гриба, если посчитает, что ему теперь нужен другой сожитель.

— Съедобные грибы полезнее для деревьев, чем поганки?

— Грибы настолько древнее человека, что им до нас нет вообще никакого дела. Судя по всему, так случайно сложилось, что некоторые грибы мы можем есть, а от других и помереть недолго. А сами грибы интересуются, в основном деревьями.

Более того, вкусный опенок может стать опасным паразитом и нанести большой вред живым деревьям. При некоторых условиях опята могут буквально «съесть» целый лес! А несъедобный для нас мухомор — друг деревьев, который часто вступает в симбиоз с березой и елью.

— Что нужно знать о грибах и корнях обычным людям, не биологам?

— Чтобы дерево хорошо росло, оно должно находиться в симбиозе со многими видами грибов. Поэтому, если вы решили посадить у себя во дворе или на участке дерево, вам следует обеспечить это соседство. Либо купить саженец в питомнике, где он обработан препаратом микоризы, либо внести препарат в почву самостоятельно. Принятую практику, когда деревца выкапывают в лесу, чтобы перенести вместе с грибницей, я, как эколог, порекомендовать не могу…

К грибам нужно относиться с уважением. Под землей, в симбиозе с корнями деревьев, много лет грибница готовилась к тому, чтобы произвести на свет плодовое тело (которое мы, собственно, и называем грибом). Нам легко, проходя мимо, пнуть или растоптать невзрачную поганку. А ведь ее мицелий, может быть, дает жизнь вон тому прекрасному кедру.

В общем, история с грибокорнем лишний раз доказывает нам, насколько тесно все мы на Земле друг с другом связаны и как много нам еще нужно об этом узнать.

Фото: amanita-design.net, tsu.ru

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