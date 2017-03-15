Тайны удивительного особняка. Кто и когда построил здание детского сада ТГУ на Карташова

15 марта 2017

Обычно в таких зданиях, как особняк на Карташова, 29, располагаются разного рода учреждения. Но в этом еще в 1953-м обосновался детский сад Томского государственного университета.

До того, по воспоминаниям директора детсада Валентины Ивановны Кривенко, здание занимал первый секретарь Томского обкома КПСС с семьей. Семья была небольшая, и просторный особняк практически пустовал. В 1950-х, когда здесь открылся детский сад, здание подверглось самой значительной за свою историю перестройке. По воспоминаниям одной из первых и старейших сотрудниц сада, няни Христи Чернышевой, от него до "служебного" дома силами сотрудников в усадьбе прорыли подземный ход. Он сохранился до сих пор:

Возможно, в одно время с ним появилась и пристройка, где сейчас располагается раздевалка одной из групп - потолки здесь ниже, чем в доме, и отделка значительно проще:

Капитального ремонта в особняке с 1960-х не проводилось, лишь небольшие перестройки то одного, то другого помещения. Бутовый фундамент, по словам директора, до сих пор в идеальном состоянии - в 2016-м его вскрывали во время работ по перекладке водопровода и оценили качество живьем.

А когда во время ремонта в детском туалете делали "теплый пол", обнаружили еще и глубокий сухой погреб - клад не нашли, использовать не стали, в силу специфичности помещения. Зато извлекли напольные плитки дореволюционной выделки известного Харьковского завода Бергенгейма:

Барон Великого княжества Финляндского Эдуард Фердинанд Бергенейм, харьковский промышленник со шведскими корнями, основал первый на юге Российской империи Харьковский завод по производству терракотовых и керамических изделий. Приходился дядей Карлу Густаву Маннергейму - русскому генералу, маршалу и будущему президенту Финляндии. Кроме огне- и кислотоупорных плиток для полов и тротуаров, у Бергенгейма производили керамические канализационные трубы, в течении некоторого времени - изразцы и черепицу. Плитка этого завода использовалась при строительстве разного рода промышленных и общественных сооружений - от паровозоремонтных предприятий и железнодорожных вокзалов в Москве до Ливадийского дворца, а также частных особняков по всей империи.

Сохранился и вход в другой погреб - внешний. Он напоминает то ли кусочек рыцарского замка, то ли садовую ротонду. Неподалеку от него раньше располагался каретник - еще в 1970-х была у сада своя лошадь Дочка с телегой, на которой сотрудники ездили закупать продукты. Сейчас конюшни уже нет, а погреб не эксплуатируют. Но зато и сносить его не планируют - предпочтут вернуть в оборот в каком-то новом качестве.

Как например, подвал под вспомогательным зданием - здесь в последние годы обустроили маленький музей и комнату для дополнительных занятий. Игрушечные дверки, столы и стулья после подземного хода - как экскурсия в дом то ли для гномов, то ли для хоббитов.

Здесь благодаря лепнине видно, что разгораживали "большую залу":

А здесь лепнины не было изначально - в помещении раньше располагалась оранжерея, отсюда и полукруглая форма комнаты. Левая часть зимнего сада сегодня - фрагмент коридора над подземным ходом:

В детском саду сохранились даже раритетные лыжи - с советских времен:

Со старинным зданием Валентина Ивановна знакома еще с детства - ее бабушка служила здесь истопником и иногда брала на выходные маленькую Валю с собой в "номенклатурный" дом: пианино, стулья под холщовыми чехлами... А в 1968-м девушка устроилась в открывшийся детский сад методистом. Так и проработала в особняке всю жизнь: 23 года - методистом, в начале 1990-х стала директором. Отстояла его от попыток закрыть всю старую лепнину гипсокартоном, сохранила две старинных изразцовых печи и отреставрировала главный зал - лепнина здесь теперь новая, гипсовая:

Несколько лет назад пробовала восстановить историю здания - увы, навскидку в Государственном архиве Томской области нашлось немногое.

В фонде "Томская городская управа" было выявлено дело "Проект, заявление М.С.Чернышева на строительство пристройки и служб по ул. Ерлыковской за 1898 г." ( Ерлыковской, или Ярлыковской с 1878 по 1929-й годы называлась улица Карташова) . Видимо, по этому проекту и было построено вспомогательное здание в усадьбе. Главный дом, вероятно, был построен в последней четверти ХIХ века.

В "Списке улиц г. Томска с поименованием домовладельцев и указанием деления на полицейские, мировые и следственные участки на 1908 г." значится, что домовладение по адресу Ярлыковская, 27 принадлежало Митрофану Степановичу Чернышеву, по ул. Ярлыковской, 29 - наследникам Тряпицыных.

Исходя из этого, можно предположить, что здание по Ярлыковской, 29, было построено гласным Томской городской думы, купцом второй гильдии Николаем Тряпицыным (1853 - 1903). По сохранившимся сведениям, он служил торговым представителем московской фирмы "Кузнецов и К" в Томске, имел торговое заведение на Магистратской и входил в первый состав старшин Томского биржевого комитета, а также был членом учётно-ссудного комитета Томского отделения Госбанка.

То, что именно он построил особняк на Ярлыковской, пока лишь наша гипотеза - прямых подтверждений этому нет. Тем не менее, мы попробуем найти дополнительную информацию по особняку. Кстати сказать, данных о том, что находилось в здании после установления Советской власти и до 1950-х годов, тоже нет.

В книге "Томск в иллюстрациях" есть несколько кадров из коллекции областного краеведческого музея -томские дореволюционные гостиные. На одном из фото, уверена Валентина Ивановна, как раз один из залов этого особняка - и расположение окон, и объемы комнаты, и - главное - узнаваемая лепнина с "квадратиками" по углам - все совпадает!

"Все мечтаем найти здесь клад" - смеется Валентина Ивановна, и вспоминает - однажды, когда лет 30 назад здесь подрезали дверь в одном из помещений, клад все-таки нашли. Но - "несерьезный": из-за старого косяка вывалились лишь несколько "керенок". "Жалею, что не сохранила для истории - студенты, которые проводили работы, забрали их себе".

В этом марте директор легендарного "университетского детского сада" №113 отмечает свое 70-летие и готовится к теплому сезону. Уже несколько лет сад становится победителем городского конкурса "Томский дворик", благодаря своей цветущей и ухоженной территории. "Дети должны расти в благородном окружении!" - уверена Валентина Ивановна.

Текст: Елена Фаткулина

Фото: Владимир Дударев, paraboz.livejournal.com

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