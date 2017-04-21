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4 удивительных истории, в которые сложно поверить

21 апреля 2017 / Спецпроект сети книжных магазинов «Читай-город» и «Томского Обзора» / Фото: Томский Обзор

В жизни порой случаются удивительные вещи, которые больше похожи на тщательно продуманный кем-то сюжет для книги или фильма, чем на реальность.

Четыре невероятные, но правдивые истории, в которые сложно поверить, в нашем новом книжном обзоре, подготовленном совместно с магазином «Читай-город».

Юкио Мисима снискал мировую популярность благодаря не только большому количеству изданных произведений в самых разных жанрах (романы, рассказы, пьесы), но и своему весьма экстравагантному образу жизни. Мисима не боялся эпатировать окружающих, попробовал себя в роли не только писателя, но и актера, режиссера, дирижера оркестра. Даже попытался поднять мятеж на одной из военных баз, но безуспешно. И покончил жизнь самоубийством, совершив сэппуку. Впрочем, речь не об этом, а о романе Мисима «Золотой храм», в основу которого легла реальная история 50-х годов прошлого века. Тогда один из монахов-буддистов, страдающий психическим расстройством, в припадке безумия сжег храм Кинкаку-дзи — знаменитый архитектурный памятник Киото. По мотивам этой истории написаны оперы и песни, снят художественный фильм. Но именно благодаря Мисима эпизод получил мировую известность. Повествование ведется от первого лица главного героя Мидзогути, с детства влюбленного в призрачный Золотой храм. Мидзогути решается стать монахом и посвящает свою жизнь тому, чтобы познать тайну таинственного храма. Но в конечном итоге этот поиск оборачивается неудержимой ненавистью к самому предмету поклонения. Чтобы избавиться от душевных мук, Мидзогути сжигает храм, но увы — этот поступок не приносит в его жизнь спокойствие. Эта история настолько потрясла Мисиму (одержимого идеей гибели всего и вся), что уже в 1956 году роман вышел в свет. «Золотой храм» по праву считается одним из лучших творений японского писателя и входит в число самых читаемых в мире произведений японской литературы.

Билли Миилиган — один из самых известных людей с диагнозом «множественная личность» в истории мировой психиатрии. Миллиган «делился» на 24 полноценных личности, 10 из которых были основными. И это не шутка, и не преувеличение — предполагается, что первые «расщепы» появились у мальчика еще в 3–4 года, хотя по словам самого Билли, его множественность начала проявляться в 8 лет, когда его избил и изнасиловал отчим. Боль и страх отныне брал на себя мальчик Дэвид, возникающий в голове Миллигана, сам Билли приходил в себя уже после и просто не помнил, что произошло. По мере взросления Миллигана его «Я» становилось все больше: утонченный англичанин, югослав-коммунист, мошенник, испуганный мальчик, рисующий натюрморты, религиозный еврей, пародист, бездеятельный мечтатель и так далее, и так далее. В конце 70-х над Миллиганом проходил громкий судебный процесс, его обвиняли в нескольких ограблениях и изнасилованиях, совершенных кем-то из его «внутренних персонажей». Но в итоге оправдали, отправив на лечение в психиатрическую клинику, где он провел десять лет и был признан «цельным». Историю о Билли Миллигане и его двух десятках личностей знают многие, а благодаря недавно прошедшему на мировых экранах триллеру «Сплит», она снова напомнила о себе всему миру. Ну, а если кто до сих пор остается в неведении, советуем прочитать одно из культовых произведений XX века от американского писателя и филолога Дэниела Киза.

Можно быть талантливым в музыке, литературе или танцах, а можно и в самых неожиданных вещах — например, мошенничестве. Как Фрэнк Абигнейл — один из самых известных и неуловимых аферистов мира, которые ныне спокойно читает лекции в Академии ФБР и консультирует крупнейшие корпорации и госучреждения. Пожалуй, можно сказать, что Абигнейл родился мошенником — жертвой первой аферы стал никто иной, как его собственный отец. Провернув в 15 лет первую хитроумную схему, Абигнейл сразу вошел во вкус и занялся подделыванием дорожных чеков. Его искала полиция всей Америки и Европы, но Абигнейл, выдавая себя то за пилота, то за врача, то за адвоката (всего он сменил восемь профессий), мастерски уходил от преследований. За пять лет активной деятельности Абигнейла его фальшивые чеки на общую сумму 2,5 млн долларов попали в обращение 26 стран мира. В конце концов афериста поймали во Франции, но в тюрьме он провел всего четыре года, поскольку ФБР было крайне заинтересовано в его способностях. По биографической книге Абигнейла снят одноименный фильм с Леонардо Ди Каприо и Томом Хэнксом в главной роли, где знаменитый аферист сыграл одну из эпизодических ролей. К слову, некоторые из сцен были пересняты по просьбе самого Абигнейла.

Дружба способна победить смерть — история собаки Джуди и пилота Королевских ВВС Фрэнка Уильямса одно из самых ярких тому подтверждений. Джуди стала единственной собакой времен Второй мировой войны, зарегистрированной как военнопленный, а в 1946 году получила высшую награду для животных — медаль Марии Дикин. Она спасла жизнь не одной сотне людей, отыскивая источники пресной воды и пропитания и сообщая экипажам кораблей о приближении самолетов противника. Видимо, сама судьба свела Френка Уильямса и Джуди. В 1942 году, оказавшись в японском плену с моряками с затонувшего корабля, Джуди отчаянно бросалась на охранников, защищая их от заключенных, но Уильямсу удалось заключить сделку с управляющим лагеря, в результате чего собака получила статус военнопленного. Джуди оставалась рядом с Уильямсом до конца своих дней, вместе они прошли через плен, концлагерь, бомбежки, постоянно спасая друг друга от смерти. А после окончания войны — также вместе — доставляли продовольствие в Восточную Африку. Джуди не стало в 1950 году, она прожила 13 лет. Уильямс похоронил ее там же, в Африке, у озера Танганьика, установив на могиле гранитный камень с табличкой, где были описаны все ее подвиги. А уже после смерти Френка его родственники передали награду и ошейник Джуди в Имперский военный музей.

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