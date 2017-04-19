Игры для взрослых: Томску показали Perfect sense

19 апреля 2017 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

АВТОР Катерина Маас

Представьте себе, как сложилась бы ваша жизнь, окажись вы в маленьком городке, с новым именем, новой биографией и практически ничем не ограниченными возможностями для новой жизни.

Не получается? Не хватает фантазии или уверенности в своих силах? Взрослым порой сложно полностью погрузиться в мечты. Специально для таких случаев придуманы игры вроде Perfect sense.

На прошедших выходных игровая площадка Black Box принимала у себя волонтеров и представителей томских НКО в рамках семинара от проекта «Полдень». В течение двух дней под руководством опытных тренеров из Москвы томичи учились работать с подростками в рамках игрового метода. Завершением насыщенной программы стала полноценная художественная игра, основанная на фильме «Последняя любовь на Земле».

Что это такое?

Perfect sense — игра нордической школы, то есть в ней нет победителей и проигравших. Главная цель — проживание эмоций, которых вы, возможно, лишены в реальной жизни. У игры есть сюжет, завязка, кульминация и финал, но все, что происходит внутри игрового процесса, зависит исключительно от воли игроков. Ведущие, конечно, подбрасывают по ходу игры триггеры, но в целом ход определяют участники.

Все начинается с того, что игроки (в нашем случае это были преимущественно девушки) встают в круг и выполняют дыхательные упражнения, в процессе которых ищут зрительный контакт с другим человеком. Образовавшиеся пары выходят из круга, остальные продолжают до тех пор, пока все не найдут себе пару. В нашей группе образовалось нечетное количество участников, так что получилась и троица.

Затем ведущие раздают легенды — мне, например, досталась роль официантки в местном кафе, которая мечтает стать актрисой, а пока что пытается пробиться на местное радио диктором и втайне влюблена в радиоведущего. Сложно сказать, по какому принципу распределяются роли, но в моем случае быть одиночкой из кафе оказалось даже удобнее — я получила реальную возможность наблюдать за другими в ходе игры.

Другие участники либо также остались без «семьи», либо объединились в кланы. Кроме биографии и взаимоотношений с другими персонажами в легенде указано, где именно ты должна находиться утром, днем или вечером, а также к какой возрастной категории (молодежь, средний возраст и пожилые люди), относится твой персонаж. Моя героиня оказалась молодой, так что все вечера проводила с друзьями.

Кстати, не факт, что пол героя обязательно совпадает с вашим. Если среди участников есть перекос в сторону женщин, то кому-то придется играть мужские роли. Как в шекспировском театре, только наоборот. Из-за этого в ходе игры периодически возникала забавная путаница с местоимениями.

Первый этап вызвал затруднения у некоторых участников: не все сразу разобрались в своей легенде, некоторым было сложно с ходу влиться в процесс обсуждения внутри своей игровой «семьи», кто-то запутался в локациях внутри игры и не сразу понял, где и в какое время должен находиться. Но ведущие не зря дают несколько минут на подготовку — к началу игры все были на своих местах и готовы к погружению.

Это не шутки

Перед началом игры ведущий кратко объясняет основные правила: что сигнализирует о смене времени суток, как может перемещаться персонаж в ходе игры, и прочие условия. Визуально игровая площадка напоминает декорации к фильму «Догвилль» — пол размечен клейкой лентой, на стенах висят листы с указанием места и времени суток (утро — дом семьи Х; день — мэрия или утро, день, вечер — кафе).

Также перед стартом участникам дается немного времени на знакомство и вхождение в роль. Например, наша группа посетителей кафе совместно продумала, какой запах встречает нас по утрам, что связывает нас как сообщество у стойки бара, какое событие мы будем обсуждать в первый день в городе. Редакции местной газеты ведущие сразу выдали новость для первого дня.

Сама игра длится около двух часов и состоит из девяти «дней», поделенных на три равных промежутка — «утро», «день» и «вечер». Помимо тех событий, которые создают сами участники, ведущие каждый день подбрасывают новость в редакцию газеты и раздают небольшие задания случайно выбранным участникам. Все это формирует пространство внутри игры и заставляет каждого принимать активное участие.

Впрочем, при желании можно выбрать свой стиль игры. Я отказалась развивать любовную линию своей героини и сосредоточилась на создании хаоса вокруг себя — в любом сюжете должен быть трикстер. Кто-то наоборот следовал легенде своего персонажа даже слишком четко. Некоторые создавали непредвиденные союзы и связи. В общем, все как в жизни.

В какой-то момент психологическое напряжение стало таким сильным, что некоторые участницы не смогли сдержать слез. Дело в том, что по сюжету герои постепенно лишаются всех чувств: способности ощущать вкус, слуха. К тому же периодически людей охватывает паника или приступы гнева. Причем это не разовые проявления, а нечто вроде симптомов эпидемии, которая наступает на городок.

Естественно, что сыграть такое непрофессиональному актеру без эмоционального вовлечения сложно, и многие испытывают заданные по сюжету эмоции: страх, панику, гнев, боль по-настоящему. А в художественной игре есть еще одно правило — выражать свои чувства. Если вам хочется плакать — плачьте. Хотите обнять партнера — не сдерживайте себя. В этом и смысл игры — в сближении игроков.

Рефлексия

После каждой игры участникам дается время на выход из ситуации. Ведущие предлагают всем ответить на три вопроса:

— что вы чувствовали во время игры?

— что вы чувствуете сейчас?

— о чем эта игра?

Если нет желания делиться мыслями — никто вас не заставляет, можно пропустить свою очередь. Но в целом такое постигровое обсуждение помогает осмыслить все, что с вами произошло в предыдущие два часа, и отпустить пережитые эмоции, оставив их внутри игрового пространства. Ведущие следят, чтобы рассказ о пережитых чувствах не перерос в дискуссию, цель рефлексии — дать возможность игрокам высказаться.

В основном участники говорили о том, что сперва игра заставила их почувствовать себя не в своей тарелке, затем о сближении с другими игроками, которое внутри игрового пространства происходило быстрее, чем в реальности. Некоторые подчеркивали, что роль отца, мужа или матери семейства настраивала на повышенную ответственность. Другие отмечали, как остро почувствовали быстрое течение жизни.

Недовольных игрой в итоге не оказалось. В коридоре, собираясь домой, участники все еще обсуждали игру, поведение других игроков и свои впечатления и эмоции. Как говорят организаторы, «правильного» взгляда в данном случае не предусмотрено, игра рассчитана на самый широкий спектр эмоций. И, судя по реакции волонтеров, им игра не только понравилась, но и заставила задуматься о вечном.

Игровая площадка Black box регулярно проводит подобные игры, в их группе ВKонтакте можно найти анонсы самых разных сюжетов, от нападения зомби до игры, в ходе которой участникам нужно официально добиться развода в обществе, где они не приветствуются. Пока, по словам организаторов площадки, подобный формат досуга не пользуется большой популярностью у томичей.

Но дело скорее в отсутствии широкой рекламы и достаточного количества игротехников, чем в формате. Например, квесты тоже стали популярны относительно недавно, и сейчас люди ищут новые виды развлечений. Художественная игра вполне может стать еще одной возможностью умно и весело провести свободное время, потому что дает возможность проявить качества, которым, возможно, нет места в вашей повседневной жизни.

Мария Рачинская Исполнительный директор проекта «Полдень» Мы бы хотели, чтобы игровые формы вроде Perfect sense и подобных ей игр стали не менее популярны, чем традиционные формы досуга или квест, которые сейчас есть почти в каждом городе. На наш взгляд это недооцененный в России жанр со своим потенциалом. Игра активизирует внутренний потенциал человека, и мне кажется, в художественные ролевые игры может играть каждый.

Фото: Владимир Дударев

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