Привет, ботаники! 5 растений, которые сделают сибирский сад необычным

26 апреля 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Миндаль, виноград, форзиция, магония и низкорослая декоративная ива… Нет, это пейзаж не из южных широт, а местный, томский.

Как можно сделать свой сад необычным — об этом горожанам рассказали специалисты Сибирского ботанического сада. В рамках XXII-й Межрегиональной универсальной выставки, которая проходила в Томске на прошлой неделе, ботаники создали выставку-презентацию и провели мастер-классы для всех, кто хочет разнообразить стандартную картину сибирских «мичуринских».

С помощью инженера лаборатории дендрологии и ландшафтной архитектуры Ботанического сада Натальи Морозовой мы выбрали пять необычных кустарников, которые могут преобразить любой сибирский сад.

Миндаль декоративный

Все, кто бывал весной на юге, видели кусты, обильно усыпанные распустившимися цветами, в то время как листьев на них, как и на других кустарниках и деревьях, еще и в помине не было. Такое свойство — выбрасывать бутоны прежде, чем листья — характерно для некоторых кустовых растений. Относится к ним и миндаль. Высота декоративного кустарника, который способен успешно пережить сибирский климат, достигает полтора метра. В зависимости от погодных условий с начала до конца мая он будет украшать ваш сад сиренево-розовой дымкой.

Как сажать и ухаживать

Если вы решили купить саженцы декоративного миндаля, учтите, что их нужно выращивать группами — хотя бы в два-три саженца. Это необходимо для того, чтобы происходило опыление, иначе не дождетесь плодов. Делая ямки глубиной порядка 30 сантиметров, соблюдайте расстояние между ними — примерно в три метра. Место для посадки должно быть солнечным и не продуваемым, но все же не пренебрегайте установкой опор. Сразу после посадки (она происходит весной) подрежьте крону саженца — она должна быть не выше 40 сантиметров, а вместе со стволом растение должно достигать не более 120 сантиметров. Как правило, крону миндаля формируют в виде кольца. Потом, прореживая ветви, вы превратите ее в «чашу». Из удобрений по весне вносятся те, которые содержат азот, а осенью — органика (птичий помет, навоз или компост).

Слово специалисту

Необходимо знать, что орешки декоративного миндаля ядовиты, поскольку в их оболочке очень много синильной кислоты. Тот миндаль, что продается в магазинах, — это совсем другой вид, в условиях Сибири вырастить его невозможно.

Форзиция

Если вы любите и садоводство, и «Сагу о Форсайтах», то форзиция (лат. forsythia) — это ваш кустарник. Он был назван в честь известного шотландского ботаника — хоть и не героя книги, но с такой же фамилией — Уильяма Форсайта, жившего в XVIII веке. В зависимости от вида высота куста достигает от полутора до четырех метров. Для выращивания в Сибири подойдут форзиция овальная или форзиция свисающая. Они весьма неприхотливы и зимостойки.

Как сажать и ухаживать

Участок, на котором вы хотите посадить форзицию, должен быть защищен от ветра и хорошо освещен. Если почва на участке кислая, следует ее известковать. Еще лучше — высадить форзицию в смесь земли, перегноя и песка. Расстояние между кустами должно быть не менее двух-трех метров, так как они очень хорошо разрастаются вширь. Внесите в качестве подкормки сразу после высадки любое минеральное удобрение. В отношении с этим кустарником важен вопрос полива — тут лучше недолить, чем перелить. Пара ведер воды раз в 150–20 дней — идеальный вариант.

Слово специалисту

У нас это растение не очень популярно, но оно относится к тому же семейству, что и сирень. Как и миндаль, цветет еще до распускания листьев. На территории Томского ботанического сада при недавнем потеплении, несколько дней назад, на этих кустарниках уже появились первые бутоны и красивые желтые цветки.

Магония падуболистная

Вечнозелеными бывают не только привычные нам хвойные, но и лиственные. Магония — тому пример. Конечно, зимой, вы ей любоваться не сможете, так как растение это — низкорослое, стелющееся по земле, и будет засыпано снегом. Но как только снег начнет сходить, вы увидите, что его темно-зеленые листья прекрасно пережили морозы. К концу весны магония выкинет бутоны — желтого цвета, а к концу лета вас будет ждать еще одно волшебство — цветы превратятся в темно-синие ягоды.

Как сажать и ухаживать

Удивительно, почему магония так непопулярна в наших широтах. Она — одно из самых неприхотливых растений. Впрочем, если вы заботитесь о своем саде, не бросайте эту «золушку» на произвол судьбы — она отблагодарит вас, если вы посадите ее на солнечном месте или в полутени, на плодородной слабокислой почве с хорошим дренажем. Что до полива, вам практически не придется об этом заботиться, разве что если более двух недель будет стоять засуха.

Слово специалисту

Это растение из семейства барбарисовых. Оно интересно тем, что вечнозеленое, а плоды у него — съедобные, как и у барбариса, только синие. Варенье из них вряд ли сваришь — они очень маленькие, но вкусные и могут снижать артериальное давление.

Виноград амурский

Пытаясь увязать слова «виноградник» и «Сибирь», люди, как правило, представляют оранжереи, где круглый год поддерживаются определенные условия — в первую очередь, тепловой режим. Трудно поверить, но существует вид винограда, который способен даже в неукрытом состоянии переживать морозы до 40 градусов. Однако такой вид существует. Правда, потребуется немало времени — пять-шесть лет — чтобы побеги достигли «взрослой» длины (от трех до пяти метров).

Как сажать и ухаживать

Кислая рыхлая почва, свет и влага — амурский виноград требует до 700 миллиметров осадков в год, а если в таком изобилии их нет, необходимы поливы. При эти условиях у вас есть шанс вырастить виноград у себя на участке. И не забудьте об опоре для лиан — пустите их вверх по стене своего дачного домика, например. Важный момент — оттепели, которые случаются зимой. Они могут повлиять на морозоустойчивость винограда — в коре, внутри ствола, в почках и даже в корнях могут запуститься биологические процессы, которые погубят все ваши усилия по закалке лозы. Поэтому не пугайтесь оставить виноград в морозы без укрывного материала, создающего эффект теплицы — поверьте, так будет лучше.

Слово специалисту

Виноград обыкновенный любители выращивают давно. Но ягоды винограда амурский или, как его еще называют, девичьего, тоже съедобные. Правда, они мелкие, всего 5 миллиметров длиной. Конечно, это растение больше обладает декоративной функцией, но есть у него и лекарственное применение, и кулинарное — листья можно использовать для приготовления долмы.

Ива декоративная

Казалось бы, кого в Сибири удивишь ивой. Но, по оценкам ботаников, в целом по России растут всего около 20-ти видов этого дерева, а вообще-то их — порядка 300. Увидев низкорослые виды ивы, большинство прохожих даже не заподозрят, что это за растение, ведь его высота бывает всего 170 сантиметров, а при желании хозяина-садовода и ниже.

Как сажать и ухаживать

С учетом того, что ивы вольготно расположились на берегах всех имеющихся в Томской области водоемов, становится понятно — это дерево любит влагу. Если вы посадите декоративную иву на своем участке, учтите, что при отсутствии дождей вам надо будет поливать не только грядки. Зато о степени освещенности и составе почвы вам заботиться не придется. Ива прекрасно растет даже на тяжелой глинистой земле.

Слово специалисту

Суглинок — это довольно питательная почва, и на ней очень хорошо растет ива. Но если почва очень уж глинистая, можно просто добавить в ямку для саженца ведро перегноя, этого будет достаточно. Ива низкорослая — кустарник шаровидной формы, очень пушистый, из него делать фигурки, получается очень красиво.

Текст: Ирина Костина

Фото: dachanaladoni.ru, pixabay.com, supersadovnik.ru, ogorodnikam.com

Тэги/темы: