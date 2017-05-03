Премьера в томском ТЮЗе: что сегодня приснится Шекспиру?

3 мая 2017 / Томский Обзор

Представьте, что вы спите и видите сон.

Короткий, но насыщенный, в котором переплетаются несколько разных снов. Вы спите, и все ваши сны — о любви. Эти повторы неслучайны — их навевает стилистика «Сна Шекспира в летнюю ночь», нового спектакля Томского театра юного зрителя. На этой постановке залу предлагается погрузиться в транс и пережить скоростной трип. Для разговоров о любви.

Нет, речь не о комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь», как можно подумать, невнимательно прочитав название. Режиссер-постановщик спектакля Елизавета Бондарь создала свою историю, и, хотя ее герои взяты из пьесы Шекспира, текст у них свой, пусть и с цитатами, переносами отдельных сцен. И главными в этом сне становятся Титания и Оберон. А точнее — она и он, женщина и мужчина, их взаимоотношения.

Как возник этот текст?

— Спектакль создан по мотивам Шекспира. Я очень люблю его «Сон в летнюю ночь», и вернулась к истории после того, как прочитала «Зарницу», пьесу своих друзей Андрея Родионова и Екатерины Троепольской также связанную с этой комедией, — объясняет Елизавета Бондарь. — Перечитала «Сон в летнюю ночь», поняла, что мне интересен этот материал, вскоре была написана пьеса. В ней осталась единственная линия — Титания и Оберон. Считаю, это основная линия, если ее убрать, ничего не состоится. «Сон в летнюю ночь» — это «датная» пьеса, она писалась для свадьбы, и Шекспир в ней угодил всей публике. Есть в комедии сюжеты про ремесленников, про герцогов, про богов. Все гости должны были остаться довольными. Истоки пьес Шекспира — в повседневной жизни, в тех событиях, что происходили тогда, они тесно связаны со своим временем. Сегодня иногда пытаются реконструировать его спектакли, играть их как в его эпоху, а я не вижу смысла этого делать. Все изменилось, у нас другая жизнь. И странно погружаться в прошлое, надо рассказать, что ты чувствуешь сейчас. Я поняла, что во «Сне в летнюю ночь» мне сегодня близка именно линия Титании и Оберона. Решила, что надо обратиться к одной теме и ее развивать. У нас клиповое мышление, но давайте остановимся и серьезно поговорим о чем-то одном. О мужчине и женщине.

Титания (Ольга Ульяновская) и Оберон (заслуженный артист РФ Евгений Казаков, Томский драматический театр) повторяют усиленные микрофонами фразы по несколько раз. Такой гипнотический эффект у одних зрителей вызывает восхищение, у других отторжение. Речь герои ведут под завораживающую музыку (ее специально для спектакля написала композитор Настасья Хрущева). Такая манера невольно напоминает и о современной подаче поэзии, и о фильме «Кислород» Ивана Вырыпаева. Но у Оберона и Титании декламация превращается в диалог, возникает ощущение переклички, взаимодействия между партнерами, хотя поиск своих интонаций еще идет.

О чем говорят Титания и Оберон? О самом главном — о любви. О ее разных родах (ударение на последний слог). Любовь невзаимная и взаимная, любовь испепеляющая, любовь жертвенная, любовь полигамная, любовь космическая. И все они не исключают друг друга. Например, сны о невзаимной и взаимной любви представляют одни и те же артисты (Ольга Райх и Дмитрий Гомзяков), в одной истории ведя агрессивную борьбу, в другой оказываясь счастливой парой. И все женские образы в «Сне Шекспира в Летнюю ночь» похожи на Титанию, а почти все мужские — на Оберона, поскольку сны-то мы смотрим этих героев, об их прошлом.

Самой яркой сценой пока становится любовь-дурман, сон Титании, увлекшейся превратившимся в Осла ткачом Основой (очень известный эпизод из комедии «Сон в летнюю ночь»). Этот эпизод Титания (Светлана Гарбар) и Осел-Основа (Кирилл Фриц) разыгрывают смешно и абсурдно (к чему располагает текст). Комический эффект создается уже визуальным образом Осла-Основы. Впрочем, что он Осел мы можем помнить только из рассказа Оберона: никаких традиционных масок осла, простая кепка. Зато колоритен наряд: Основа появляется в галстуке-бабочке, шортах, высоких желтых резиновых сапогах, с гитарой, сложно передаваемыми интонациями поет «Эй черный дрозд, эй, черный хвост, Оранжевый носок». Выглядит одновременно и нелепо, и самовлюбленно, и очаровательно. Слепо увлеченная им, восторженная Титания перевоплощается в этом сне во всех своих эльфов, для каждого находя новый тон.

Впечатляет визуальное решение спектакля (художник Евгений Лемешонок). Смотреть этот сон — эстетическое удовольствие. Костюмы элегантны. Пространство лаконичное и стильное. Красно-бело-желтые цвета. Ромб бассейна, красное дерево-столп, уводящее к черному зеркальному потолку-своду. Вариант, подходящей для любого рода любви, для связанной с ритуальными омовениями ночи Иоанна Крестителя (а именно в этот праздник происходит действие в комедии Шекспира), и для призрачных снов.

«Сон Шекспира в Летнюю ночь» заявлен как «скоростной трип», и история действительно сжата во времени. Вечерний спектакль на большой сцене, пролетающий за один час — для Томска это редкость.

Текст: Мария Симонова

Фото: предоставлено Томским театром юного зрителя

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