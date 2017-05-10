«Ноев ковчег» по-томски: студенты ТГАСУ представят Россию на международном архитектурном конкурсе

10 мая 2017 / Партнерский материал

Две команды магистрантов Томского государственного архитектурного университета вышли в финал престижного международного конкурса «Проектирование мультикомфортного дома-2017».

Впервые за 6-летнюю историю участия нашей страны в конкурсе от международной компании Saint-Gobain ISOVER победа досталась томским командам, представляющим к тому же один университет. Сам факт участия в таком масштабном конкурсе — уже победа. Попасть в первую десятку — уже победа, тем более — попасть в первую десятку. А проекты томских студентов завоевали сразу два призовых места — 1-е и 2-е.

Сейчас ребята усиленно готовятся к следующему этапу, ведь теперь им предстоит представить уже всю страну на международном уровне.

От заявки до финала — целый год

Конкурс «Проектирование мультикомфортного дома-2017», защита проектов

В этом году комиссия конкурса намного дольше подводила итоги: участники уже успели отдохнуть после защиты проектов, собраться в зале для вручения наград, а жюри все заседало, спорило, выбирало… Что вполне объяснимо, ведь на кону международный престиж российской архитектурной школы. ТГАСУ в национальном этапе конкурса представляли сразу три команды: «Эксперимент», «ArchTM» и «SibArch». Первое место в итоге досталось команде «Эксперимент» (Юлия Петрова, Амыр Кыдыев, Евгений Шабалин), второе — «ArchTM» (Юлия Виноградова, Алёна Колесникова, Денис Скрипченко).

Центральная идея конкурса — проектирование энергоэффективных домов, рассчитанных на комфортное проживание всех категорий населения. Регламент довольно строгий: приглашение на участие обычно приходит в августе—сентябре, затем — регистрация, а после — промежуточный этап, где необходимо презентовать свою идею. Национальный этап, во время которого комиссия решает, кто представит страну в международном финале, проходит в апреле, сам финал — в начале лета.

Но перед этим командам предстоит преодолеть серьезный отбор: из 350 заявок примерно 100 (в этом году было 127) доходят до регистрации, затем жюри отбирает 60 проектов, подходящих по формальным признакам, и только после еще одного этапа «отсева» работы-финалисты отправляют комиссии. В конце концов остается 10 работ, из которых и выбирают победителей.

В этом году концепция конкурса немного изменилась — вместо абсолютно нового проекта участники должны были провести реконструкцию микрорайона по периметру территории Гран-Сан-Блас в Мадриде. Два дома, построенные в 40-50-х годах прошлого века, нужно было преобразить с учетом целого ряда требований по защите окружающей среды, а также условий программы «Восстановление Мадрида» и критериев концепции мультикомфортного дома Saint-Gobain. Реконструированные дома должны не просто вписаться в существующую городскую среду, никоим образом ее не нарушив, но и дать толчок развитию микрорайона.

— Это одновременно и упростило и усложнило нам задачу. С одной стороны, вроде бы не нужно придумывать ничего нового, только улучшить то, что есть. Но с другой, нужно сделать так, чтобы не навредить городу, органично вписать изменения в существующий контекст, — рассказывает Денис Скрипченко из команды «ArchTM». — Из-за этого работы команд во многом были близки друг другу, и после презентации, когда мы посмотрели на проекты соперников, поняли, что их работы также сильны и оригинальны. И тем не менее мы сумели серьезно отличиться на общем фоне за счет оригинальной идеи и исполнения.

Из материалов конкурсного задания, Гран-Сан-Блас:

В состав томских команд вошли не только студенты-архитекторы, но и студент-конкструктор. Архитектор создает концепт и внешний вид, а проектировщик уже обдумывает как воплотить эти идеи в реальность. Но не все участники конкурса этим пользуются — многие не включают в команду инженеров, и в итоге их идеи не проходят отбор по причине чрезмерной «фантазийности». Кстати, в этом году судьи выставляли оценки «вслепую»: перед их глазами был только проект под девизом и номер участника.

Ноев ковчег и спички

До момента презентации проекта на международном финале ребята из команд-победителей держат подробности разработанных концепций в секрете и делятся лишь общей идеей:

— Главная цель нашего проекта, который мы назвали «Ноев ковчег», — предотвращение глобального потепления и обеспечение полного цикла человеческой жизни от рождения до пенсионного возраста, — рассказывает Амыр Кыдыев, команда «Эксперимент». — В нашем проекте на планировочном уровне предусмотрен парк для прогулок с детьми, мини-детские сады и начальная школа, а внутри двора мы предложили небольшие личные участки, где жители домов могут обустроить свой личный огород или мастерскую. Мы подумали, что если заключить полный цикл жизни в рамки одной жилой группы, это не только позволит сохранить больше ресурсов, сократить энергопотребление и не нарушить экологическое равновесие, но и укрепит связи в локальном сообществе, создаст положительную психологическую среду.

Ребята не исключают, что когда-нибудь «Ноев ковчег» станет родоначальником целой серии аналогичных проектов по всему миру.

Проект второй команды можно охарактеризовать одним предложением-слоганом: «Переложи несколько спичек, и получишь новый дом». Денис Скрипченко рассказывает:

— Главная идея нашего проекта — энергоэффективность, комфорт, трансформация. Мы сохранили количество жильцов, увеличив площадь квартир. Также увеличили число парковочных мест, добавили комплекс помещений социального и коммерческого назначения — спортивные залы, кафе, магазины шаговой доступности, парикмахерские и прочее. По нашей задумке двор между двумя домами должен стать фокусом притяжения для жителей соседних домов: здесь предполагается разместить открытый кинотеатр с WI-FI наушниками, открытые общественные площадки, зону для проведения различных мероприятий и много других новшеств, которые сделаю жизнь комфортнее и разнообразнее. Мы не можем пока озвучить все «творческие фишки», так как это запрещено условиями конкурса до начала международного этапа, но по окончанию конкурса все карты будут раскрыты.

Идея многофункциональной площадки, которая в разное время года может служить разным целям, и на которой найдется место всем желающим, не нова и особенно интересна небольшим городам с ограниченным бюджетом (как, например, Томску). В общем-то, конкурс «Проектирование мультикомфортного дома-2017» как раз направлен на то, чтобы трансформировать постройки разного времени под нужды современности, не нарушая при этом привычный жителям облик города. Поэтому есть все основания предполагать, что в случае нашей победы и использования томских проектов рано или поздно подобные дома доберутся и до наших краев.

Терпение и командный труд

Студенты ТГАСУ уверены — если вовремя подать заявку и работать над проектом в нормальном темпе, никаких проблем с жесткими требованиями конкурса не возникнет. Как правило, дисквалифицируют тех, кто неправильно оформил презентацию, не провел необходимые расчеты или не предоставил детали проекта, требуемые по условиям конкурса. На международном этапе и презентация, и защита проектов проходят уже на английском языке. Причем на выступление каждой команде дается всего пять минут. Поэтому сейчас ребята продолжают работу над проектами — переводят текст на английский язык, формируют подачу в языке инфографики, чтобы отправить их международному жюри.

— Нам конкурс интересен в первую очередь тем, что дает практические навыки применения своих теоретических знаний. Изучать этапы проектирования и строительство по отдельности — это одно, а вот применять на практике — совсем другое. К тому же конкурс направлен на освоение энергоэффективного строительства, поэтому мы должны особенно тщательно подходить к выбору материалов и расчетам, — отмечает Евгений Шабалин, команда «Эксперимент». — Ну и, конечно, мы учимся работать в команде. В процессе работы над проектом неизбежны споры относительно концепции, названия, и прочего. Но при этом мы помним, что нужно уложиться в срок и стараемся обо всем договориться.

Итог национального этапа для томских студентов — не только путевка в международный финал, но и денежные сертификаты на разные суммы. Теперь ребятам предстоит побороться за победу с 59 «коллегами» из более чем 20 стран мира. Финал, на котором томские студенты-архитекторы представят всю Россию пройдет с 31 мая по 3 июня в Мадриде.

Олег Стахеев Заведующий кафедрой архитектурного проектирования ТГАСУ О дно из ключевых преимуществ этого конкурса для студентов — это возможность поработать над реальными заданиями, ощутить свой творческих потенциал, воплотить в конкурсе свои архитектурные амбиции. Когда знаешь, что твоя идея действительно может быть воплощена в жизнь, ты с особой тщательностью обращаешь внимание на детали, на жизнеспособность проекта. Для университета подобные конкурсы — прекрасная возможность показать результаты труда преподавательского состава, студентов, уровень архитектурной школы. Наших ребят и прежде отмечали на различных отечественных и международных конкурсах, наблюдая слаженность работы команд, профессиональность взаимодействия архитекторов и конструкторов, идейные воплощения замыслов. Итоги конкурса этого года, с одной стороны, конечно, очень радуют, но с другой — на нас теперь лежит фантастическая ответственность. Мы представляем уже не город Томск и нашу архитектурную школу, а Россию. Поэтому наша главная задача сейчас — сделать все возможное, чтобы жюри во время международного финала увидело и оценило по достоинству все идеи и смыслы, которые мы заложили в наши проекты.

Текст: Катерина Маас

Фото: Вероника Белецкая, vk.com/future.architects, isover-students.ru

Тэги/темы: