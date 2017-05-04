Лопата, квадрокоптер и смартфон: пять полезных гаджетов для дачников

Партнерский материал / Фото: 4 мая 2017 // Фото: pixabay.com

В разгаре майские праздники, а это значит, что, несмотря на капризы природы, многие томичи уже открыли сезон на своих любимых дачах.

Ещё совсем недавно для дачного счастья людям требовались всего лишь лопата и лейка. В наше же время современному человеку даже на даче не обойтись без гаджетов. Они способны облегчить работу, сделать процесс веселее, а отдых — более интересным и разнообразным.

Самые необходимые гаджеты для томских дачников — в очередном обзоре МТС Медиа.

Смартфон

Покупка смартфона для дачи — не такая уж надуманная идея, хотя, конечно, вполне может сгодиться и тот аппарат, который у вас уже есть. На даче неплохо бы иметь универсальное устройство, которое позволит не просто звонить, но и с удобством написать большой текст в условиях отсутствия компьютера, и кино с комфортом покажет. А самое главное — камера вашего смартфона, с помощью которой вы сможете запечатлеть ваши дачные истории и поделиться с вашими друзьями в социальных сетях.

Квадрокоптер с видеокамерой

Вы всегда задавались вопросом о том, где у соседей растёт лучшая клубника? Тогда это устройство точно для вас. Гаджет поможет не только насладиться красотой природы, но и тщательно исследовать местность вокруг себя. Квадрокоптером можно управлять с пульта ДУ или прямо со смартфона. Важно: все беспилотники тяжелее 250 гр нужно регистрировать в Росавиации.

Внешний диск

Если ваша страсть — мобильное видео, а вы или члены вашей семьи рассчитываете иногда с мобильного гаджета смотреть фильмы, то вам потребуется что-то, на чём всё это кино хранить. Внутренней памяти смартфона или карты памяти может просто не хватить. В этом случае стоит задуматься о покупке внешнего жесткого USB-диска, который, к слову говоря, поможет вам в делах и после закрытия дачного сезона: там можно хранить семейные фотоархивы, фильмотеку, резервные копии с домашнего ПК. Внешний жёсткий диск заметно дороже карты памяти, но его объем в десятки раз больше.

Портативный аккумулятор

Хоть на дворе уже и XXI век, но на наших дачах часто случаются проблемы с электричеством. По закону подлости, именно в такие моменты разряжается ваш смартфон. В такой ситуации может спасти портативный аккумулятор. Просто подзарядите его до приезда на дачу, и вы будете во всеоружии. Лучше всего подобрать аккумулятор с ёмкостью более 10 тысяч мАч и с несколькими выходами для одновременной зарядки двух или более устройств.

Дачные телекоммуникации

Зачастую дача — не то место, где мобильная связь идеальна. Некоторые сложности позволит решить связка двух устройств — усилителя сигнала и LTE-роутера. Преимущества от его использования неоспоримы. С помощью LTE-роутера вы сможете предоставить доступ в интернет всем челнам семьи и гостям через Wi-Fi. Роутер может обслуживать до десяти устройств одновременно и продержаться без подзарядки до шести часов.

Небольшие излишества наполняют нашу жизнь красками. Если вы собираетесь быть на даче в выходные и в отпуск, то это будет как нельзя кстати. Можно присмотреться, к примеру, к… чайнику. Конечно, электрический чайник на даче есть у многих, но можно подобрать модель, которая умеет включаться и выключаться по команде с мобильного. Или, к примеру, портативная колонка даст вам возможность слушать музыку везде, где бы вы ни находились: на пляже, пикнике в лесу, на грядках с тяпкой. Поставьте её в укромное место, чтобы не задеть лопатой, и воспроизводите музыку прямо с вашего телефона по BlueTooth. В таких гаджетах есть встроенный аккумулятор, которого хватит на много часов.

Все перечисленные в обзоре гаджеты можно приобрести одном месте — в интернет-магазине МТС. По желанию можно оформить доставку или забрать покупку после в любом удобном салоне оператора.

По материалам МТС/Медиа

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