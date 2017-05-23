Поуехавшие.

Линара Садыкова: как уехать в Лондон учиться на аэрокосмического инженера

23 мая 2017 / Томский Обзор

Во сколько обходится учеба в популярном лондонском вузе, сколько тратят «на жизнь» в британской столице и как попасть в Airbus?

Новый герой спецпроекта «Поуехавшие» — Линара Садыкова, отправившаяся два года назад из Томска в Великобританию получать образование. Сегодня она — студентка Queen Mary University of London, одного из крупнейших и престижных вузов Великобритании и жительница мегаполиса, входящего в 20-ку самых дорогих городов мира*.

Foundation years и аэрокосмический инжиниринг

Queen Mary University of London, фото: en.wikipedia.org

Окончив школу, Линара рассматривала варианты обучения в канадских и американских учебных заведениях, а также в лондонском университете. В итоге выбор пал на Queen Mary University of London.

— Я увлекаюсь физико-математическими науками, поэтому искала техническую специальность. Первым делом руководствовалась тем, что хочу учиться в черте города, и получать образование в одном из лучших вузов мира. Конечно, смотрела рейтинги университетов, читала отзывы и интересовалась стоимостью обучения. По характеристикам мне идеально подошел лондонский университет. И родителям проще, так как Великобритания ближе к России, следовательно, лететь дешевле, хотя образование здесь, конечно, дороже, чем в США, — рассказывает Линара.

Необходимые справки и документы девушка начала собирать почти за год до отъезда; больше всего мороки было с визой. Первый год Линара училась по программе Foundation years — это обязательные курсы для иностранных студентов, которые включают в себя подготовку к экзаменам и изучение английского языка. На курсах учебные дисциплины сразу распределены по направлениям трех факультетов. Линара выбрала факультет естественных и инженерных наук, а специальность Aerospace engineering — аэрокосмический инжиниринг.

После годовых курсов студенты сдают экзамены по выбранным предметам. Также один из важных экзаменов это — A-Level.

— A-Level — учебная программа предуниверситетской подготовки, после ее прохождения можно поступить в университет, чтобы учиться на бакалавриате. По результатам экзаменов, которые сдаются в рамках программы, приемные комиссии вузов делают выводы о знаниях и навыках абитуриента и выносят решение о зачислении на учебный курс. При поступлении на бакалавриат, необходимо набрать 50–60% по предметам, которые нужны для поступления. В сумме у меня получилось 83,4%, и я стала студенткой Лондонского университета королевы Марии, — говорит Линара.

Обучение

Высшее образование в Великобритании платное для всех. Местные студенты отдают за учебу 9 тысяч фунтов (720 тыс. рублей), иностранные студенты — почти в два раза больше, все зависит от места учебы.

— Я плачу 16 950 фунтов в год, магистратура стоит еще дороже! Но я рада, что учусь в этом университете, мечта сбылась — это Великобритания! И в университете существует море возможностей для студентов: нестандартные практики, изучение языка, качественная подготовка специалистов. Конечно, первый год я преодолевала языковой барьер, много времени проводила со словарем в руке, и в библиотеке читала книги на английском языке, но сейчас учеба дается несложно.

Важные предметы на специальности «космический инжиниринг» — физика, математика и дизайн. Студенты университета королевы Марии не занимаются физкультурой и не изучают историю, все предметы идут только по специальности. Переклички на занятиях нет, работает карточная система посещения (карты подносят к специальным датчикам, тут же ставится зеленая галочка, означающая присутствие). В лекционных залах для преподавателей установлены микрофоны, поскольку аудитории, как правило, заполнены двумястами учащимися.

— Студентам, в свою очередь, выдают пульты, — рассказывает Линара. — Когда преподаватель задает вопрос в конце лекции, каждый студент выбирает ответ с помощью пульта и на доске высвечивается диаграмма, где в процентном соотношении показаны результаты опроса. Это очень эффективная штука! Преподаватель видит, как ученики понимают ту или иную тему.

За пару месяцев учебы на «аэроспейсе» Линара и другие студенты уже успели пройти практику. На факультете работает лаборатория, где изучают турбины и двигатели самолетов, смотрят, как работает система летающего аппарата, с помощью специальной программы следят за распределением давления и потоком воздуха в «крылатой машине». А еще — разрабатывают модели механических устройств и задают им траекторию передвижения.

— Я никогда не забуду один забавный и безумный случай. В университете существуют сообщества для людей с различными интересами, чтобы в них вступить нужно, выполнить специальное задание. У нас была потоковая лекция, пришел новый преподаватель по физике, а в середине пары вдруг забежали два парня, один из них — в костюме петуха. Он прыгнул на преподавателя, поставил на стол шоты и бутылку текилы, разлил на троих. И они выпили! Каково было мое удивление! Вся аудитория аплодировала и кричала.

Интересные факты об образовании в Queen Mary University of London В университете учатся 25–30% межинтернациональных студентов. Это единственный столичный университет с самодостаточным студенческим городком в центре Лондона. В Queen Mary University of London нет кураторов и старост. Ребята не ходят группой на университетские мероприятия и не устраивают общие сборы, даже чтобы познакомиться в начале учебного года. Хотя образование иностранным студентам и обходится дороже, у них имеются некоторые привилегии. Например, NUS extra card — бонус интернационального студента. В некоторых магазинах и ресторанах по этой карте получают скидку 10–50%. Также есть Ouster card — проездной для студентов, который позволяет сэкономить третью часть денежных трат за проезд в общественном транспорте.

Проживание и каникулы

У Queen Mary University of London есть студенческий городок со всей инфраструктурой. Но в кампусе живут только те, кто учится на foundation. В кампусе иностранным студентам предоставляют комнату с туалетом и душем, а кухня делится на шесть человек.

С этого года Линара снимает комнату в доме, с общей кухней. Платит (по нашим деньгам) 52 тыс рублей в месяц, и отмечает, что для Лондона это очень хорошая стоимость на жилье.

Во многих зарубежных университетах существуют reading week — в это время студенты не ходят на пары, им выдают задания на домашнее изучение. Также в лондонском учебном заведении довольно длинные каникулы: новогодние продолжаются три недели, затем — еще столько же после второго семестра, для подготовки к экзаменам. Что касается продолжительности семестров, то первый — это сhristmas, он длится до декабря, а второй семестр начинается 9 января и продолжается до середины апреля, затем лекции, и пары заканчиваются. Экзамены сдаются с 1 мая по 9 июня, а летом у студентов наступают полноценные каникулы, у них нет никакой практики.

Студенческая жизнь в цифрах Минимальные расходы (на год): Жилье ≈ 600 000 рублей Бакалавриат ≈ 1 050 000 — 15 41 250 рублей (зависит от программы обучения) Магистратура ≈ 975 000 руб — 1 275 000 рублей Расходы на жизнь (исходя из прожиточного минимума) ≈ 800 000 рублей.

После учебы

Многие бакалавры после обучения устраиваются на работу, а не идут в магистратуру. Студенты, окончившие университет королевы Марии, работают в таких престижных компаниях, как Airbus, Brirish Airways. Также в любом британском вузе всегда есть карьерный центр или студенческий сервис. В обязанности Queen Mary University of London входит консультирование и помощь студентам по вопросам трудоустройства в стране. Вуз становится отправной точкой в поиске подходящей работы.

— Я еще не думала о том, чем займусь после бакалавриата, признается Линара. — Возможно, я буду поступать в магистратуру и осваивать профессию дальше, а, может, найду работу по специальности, посмотрим.

Текст: Дарья Данилова

Фото: из личного архива Линары Садыковой

* — по версии Mercer, «Cost of living 2016»

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