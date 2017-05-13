#чточитать: 4 книги по детской психологии и воспитанию для родителей

Спецпроект сети книжных магазинов «Читай-город» и «Томского Обзора» / Фото: 13 мая 2017 // Фото: pixabay.com

Воспитание детей — дело крайне непростое, но интересное.

Четыре книги о том, как вырастить самостоятельного ребенка, наладить отношения в семье и не сойти с ума — в нашем новом книжном обзоре.

Юлия Гиппенрейтер — российский психолог, автор многочисленных научных и трудов по практической психологии. «Общаться с ребенком. Как?» — одна из ее лучших книг, впервые опубликованная в середине 90-х годов прошлого столетия. Сама Гиппенрейтер признавалась, что мгновенная популярность этой работы стала для нее неожиданностью, но она твердо решила продолжить работать над темой внутрисемейного общения. «Проблемные», «трудные», «непослушные» и «невозможные» дети, так же, как дети «с комплексами», «забитые» или «несчастные», — всегда результат неправильно сложившихся взаимоотношений с ребенком и в семье в целом, отмечает Гиппентрейтер и предлагает целый список рекомендаций по улучшению «домашнего климата». Книга «Общаться с ребенком. Как?» очень напоминает школьный учебник, где в начале каждый главы идет теоретическая часть, а после — упражнения на закрепление пройденного материала. Пугаться не нужно, они под силу абсолютно всем: ведь ничего нет сложного в том, чтобы просто обнимать ребенка не меньше четырех раз в день.

«Я плохая мать?» — это первая книга Екатерины Кронгауз, журналистки и редактора издания Meduza. Книга выросла из колонок Кронгауз в журналах Snob и «Афиша», где она рассказывала истории о своих сыновьях и рассуждала о детском воспитании в целом. «Собственно, книжка для тех, кому интересно. Она появилась потому, что я родила детей уже в сознательном возрасте, имея профессию, любимое дело, привычки и некоторое сложившееся представление о себе. И вдруг это представление удивительным образом поменялось», — говорит сама автор. Вообще-то, полное название книги «Я плохая мать? И 33 других вопроса, которые портят жизнь родителям», и повествование действительно выстроено в форме вопросов (которые автор задает сама себе) и ответов (данных так же самой себе): как бы я себя вела, если бы была папой, как воспитать хорошего отца, когда покупать ребенку первый телефон, да как в конце концов как надо воспитывать детей?! Книга Кронгауз, в отличии от большинства трудов, посвященных теме семьи, не практическое руководство по правильному воспитанию детей, а исключительно рассказ о собственном опыте. «Это как разговор по душам с самой собой или лучшей подругой», — отмечают читатели. Тем, кто привык к формату изданий-рекомендаций, стоит это учесть.

Эпидемия избалованности — это не миф, а наша сегодняшняя реальность. Интернет, журналы и газеты пестрят заголовками «Почему современные дети такие избалованные?», «Как перевоспитать избалованного ребенка?», «5 признаков того, что ваш ребенок избалован» — и так далее, и так далее. И первыми жертвами последствий вседозволенности и несамостоятельности, к которой быстро привыкают дети, становятся сами родители. Но избалованность — не приговор, уверена консультант Эми Маккриди, автор книги «Мам, я сам». В книге представлены 30 методов, уже опробованных на практике в 20 странах всего мира. Научитесь твердо говорить «нет»; перестаньте навязывать свое мнение; научитесь правильно хвалить детей — список рекомендаций, которые дает Маккриди весьма обширен. Шанс все исправить и воспитать полноценного самостоятельного человека есть у всех — в конце концов ваш ребенок только скажет вам за это спасибо.

Еще одна полезная книга о том, как нужно выстраивать отношения со своими детьми, чтобы в один прекрасный день не услышать от них «Вы меня достали!». А если и услышать, то суметь разобраться в ситуации. Авторы — Адель Фабер и Элейн Мазлиш — педагоги-психологи и, что важно, сами многодетные матери. Метод общения, описываемый в книге, разрабатывался много лет, во многом на основе совместной работы с родителями, которые посещали семинары авторов. По сути книга представляет собой четкое руководство по выстраиванию гармоничных взаимоотношений с ребенком. Проблемы воспитания решаются на принципе построения правильного диалога, для абсолютной наглядности примеры того, как надо и как не надо разговаривать с детьми, представлены в виде иллюстраций. Те, кто уже прочитал книгу, все как один отмечают среди главных плюсов именно ее практичность: бери — и пользуйся. К слову, это не единственный труд Фабер и Мазлиш, посвященный проблемам семейных отношений, под их авторством так же выходили книги «Как говорить, чтобы подростки слушали, и как слушать, чтобы подростки говорили», «Братья и сестры. Как помочь вашим детям жить дружно» и другие.

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