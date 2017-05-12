Больше эффективности: «Томскнефть» продолжает успешную реализацию газовой программы

12 мая 2017 / ОАО «Томскнефть» ВНК

Вопросами утилизации газа специалисты «Томскнефти» начали заниматься задолго до того, когда вышло известное постановление правительства России, обязывающее недропользователей находить применение практически всему добываемому попутному газу.

К тому моменту наши нефтяники уже построили и ввели Лугинецкую газокомпрессорную станцию и Западно-Полуденную газотурбинную электростанцию — одну из первых в России. Поэтому для «Томскнефти» суровая директива не стала громом среди ясного неба. Коллектив предприятия уже шел к этой цели, руководствуясь интересами собственного развития.

В последние годы газовая составляющая в деятельности стрежевских нефтяников заметно выросла и существенно окрепла. Кроме ГТЭС на Западно-Полуденном, аналогичные станции были построены на Игольско-Таловом и Двуреченском месторождениях. Газопоршневая электростанция запущена на Южно-Черемшанском. Благодаря введенным генерирующим мощностям в год вырабатывается порядка 360 млн киловатт-часов электроэнергии, что на треть закрывает производственные потребности предприятия. Создана газотранспортная сеть для обеспечения топливом как генерирующих объектов, так и прочих потребителей. В частности, построены газопроводы на Крапивинском и Двуреченском месторождениях, увеличена пропускная способность газопровода на Вахском месторождении, введены в эксплуатацию пять вакуумных компрессорных станций на Игольско-Таловом, Советском и Вахском месторождениях, что позволило найти полезное применение газу низкого давления.

ВКС снаружи и внутри

— Создание единой системы сбора и потребления газа сильно затруднено «островным» положением наших нефтепромыслов, — рассказывает заместитель генерального директора по развитию производства ОАО «Томскнефть» ВНК Владимир Сидоренко. — Территория, на которой расположены месторождения предприятия, — 400 километров с юга на север и более двухсот с запада на восток. Расстояние между группами месторождений составляет 150–250 километров.

Несмотря на удаленность и разбросанность объектов нефтедобычи, к сегодняшнему дню нормативный уровень (95%) полезного использования попутного газа достигнут на основной группе месторождений «Томскнефти». Далее предприятие намерено вовлекать в переработку газ низкого давления, что увеличит процент использования газа на остальных промыслах. Это направление станет ключевым вплоть до 2019 года. В текущем году с целью утилизации газа низкого давления запущена вакуумная компрессорная станция на УПСВ-3 Советского месторождения. Готовятся к вводу еще несколько аналогичных ВКС. В стадии строительства газопоршневая электростанция номинальной мощностью 5 МВт, дожимная компрессорная станция и установка нагрева рабочего агента. Их ввод в эксплуатацию позволит увеличить объемы полезного использования ПНГ на Советском, Крапивинском, Двуреченском, Герасимовском, Ломовом и Чкаловском месторождениях. А пятимегаваттная станция позволит не только увеличить процент полезного использования газа по всем месторождениям Пудинского региона, но и полностью обеспечить потребность промыслов в электроэнергии.

Примечательно, что новые пути решения газового вопроса ищут и молодые сотрудники «Томскнефти». Эта актуальная тема берется за основу инновационных проектов, с которыми молодые специалисты участвуют в научно-технических конференциях, конкурсах всероссийского уровня. Их идеи можно разделить на три направления: использование газа в качестве топлива для выработки электроэнергии, переработка голубого топлива с получением конечного продукта, транспортировка газа потребителю. И хотя данные способы утилизации уже активно применяются в «Томскнефти», нередко начинающие нефтяники предлагают свои оригинальные решения. Разработки, отличающиеся новизной, высокой готовностью к практической реализации, внедряются в производство. В прошлом году, к примеру, был воплощен в жизнь проект экологической направленности по применению факельных установок бездымного горения, предложенный молодым работником А. Гартаевым.

Понимание того, что сжигать попутный газ — бесхозяйственно, нашим нефтяникам пришло давно. К слову сказать, ещё в 90-х по инициативе Леонида Ивановича Филимонова в Томской области начала действовать своя Газовая программа, созданная при непосредственном участии специалистов «Томскнефти». Мало-помалу к голубому топливу перестали относиться, как к отходу. Уже давно оно не является вторсырьеым. И хотя в названии градообразующего предприятия Стрежевого не упоминается слово «газ», как, скажем, в «Самотлорнефтегаз» или «Самаранефтегаз», для покорителей недр «попутчик» стал таким же ценным продуктом, как и нефть. Ничуть не второстепенным. Доказательство тому — потушенные факелы.

Текст: Николай Мигачев

Фото предоставлено ОАО «Томскнефть» ВНК

Тэги/темы: