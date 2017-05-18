Афиша Томска.

«Ночь музеев» — 2017: куда сходить и что посмотреть

18 мая 2017 / Томский Обзор

В эту пятницу, 19 мая, Томск снова присоединится к международной «Ночи музеев».

Тон акции в этом году во многом задает 100-летний юбилей Революции 1917 года. Куда пойти в Томске в этот вечер чтобы окунуться в «Ночь музеев» с головой и не пожалеть, рассказываем в нашем обзоре.

Музей истории Томска: ночь революционной диктатуры

В этом году 19 мая в Музее истории Томска состоится знаменательная революционная ночь музейной диктатуры. Гости получат возможность поучиться рисовать молодого вождя революции в стиле манга, поиграть в мафию, сфотографироваться в занятных интерьерах и обязательно послать всем друзьям и знакомым пламенный «революционный» привет с помощью настоящей почтовой карточки. Входной билет дает возможность участвовать в лотерее: итоги ее будут подведены на сцене рядом с музеем в 22:50.

Подробная программа + видео

Когда и где: 19 мая в Музее истории Томска (ул. Бакунина, 3)

Время и стоимость билетов: 19:00 — 23:00, 200 рублей (при посещении музея семьей из 4-х человек, 4-й проходит бесплатно).

Томский государственный университет: эконочь

Работа просветительских площадок «Эконочи в ТГУ» будет организована в главном корпусе университета, на территории Университетской рощи и в учебном корпусе № 6. Как всегда томичей ждут в зоологическом, минералогическом, палеонтологическом музеях, а также в музеях истории университета и археологи и этнографии Сибири. Кроме того, в течение вечера будут работать три интерактивных площадки: «Человек и природа», «Экология будущего» и «Чудеса химии».



Подробная программа

Когда и где: 19 мая в главном корпусе ТГУ (пр. Ленина, 36) и учебном корпусе № 6 (ул. А. Иванова, 49).

Время и стоимость билетов: 20:00 — 23:00, вход свободный.

Первый музей славянской мифологии: поймай свою Жар-птицу

Первый музей славянской мифологии обещает в пятничную ночь этно-фолк под открытым небом, обжиг огненной скульптуры, реконструкцию военного стана, песочное шоу, эко-мейкап, хоровод и огненное шоу.

Подробная программа

Когда и где: 19 мая в Первом музее славянской мифологии (Загорная, 12).

Время и стоимость билетов: 19:00 — 00:00, дети от 3-х лет, школьники, студенты, пенсионеры — 200 рублей;

взрослые — 300 рублей; семьям от 3-х человек с детьми от 3-х до 16 лет — скидка 10%.

Томский художественный музей: «Ноев ковчег», город мастеров и тактильные картины

На площадке перед зданием музея будет работать ярмарка «Город мастеров», выставка «Интерьер», а еще будет играть и петь томские группы, а для детей будет организована викторина. Ну, а внутри — экскурсии по выставкам «Лафонтен. Басни», «Ноев ковчег», «Фейс-контроль», «Рафаэль Асланян. Живопись. Графика», «Тактильные картины», фотозона, мастер-классы и лекторий. Важно: праздник в Художественном музее продолжится и 20 мая — в рояльном зале музея состоится концерт музыкально-хоровой школы-студии «Мелодия», также можно будет посетить все выставки.

Подробная программа

Когда и где: 19 и 20 мая в Томском областном художественном музее (пер. Нахановича, 3).

Время и стоимость билетов: 18:00 — 00:00. Единый билет: взрослый — 300 рублей, льготный (пенсионеры, студенты) — 200 рублей, детский — 150 рублей. Групповые единые блиеты (для группы от 5 чел.): взрослый — 250 рублей, льготный — 150 рублей, детский — 100 рублей.

Сибирский филиал ГЦСИ: беседы о великом, но не прекрасном

В СФ ГЦСИ-РОСИЗО будет работать выставка «Труд — цель, идея…», где представлены работы сибирских фотографов, развивающих и модернизирующих тему труда в искусстве. Запланирована и интеллектуальная afterparty: «Художники и машины: беседы о технологическом искусстве в России» с показами и рассказами. Музыка, саунд, видео, разговоры о великом, но не прекрасном. Проведет afterparty Дмитрий Галкин, исследователь и теоретик цифровой культуры.

Подробная программа

Когда и где: 19 мая в СФ ГЦСИ-РОСИЗО (пер. Нахановича, 3а).

Время и стоимость билетов: 19:00 — 22:00, вход свободный.

Томский краеведческий музей: эко-сад и музейная сцена

Помимо выставочных залов, а это 10 площадок, в этот вечер будет задействован музейный эко-сад и музейная сцена на улице. Барабанное шоу, саксафон, фолк, рок, джаз — музыкальная программа вечера обещает быть исключительно яркой. На всех площадках «Музейной ночи» будут проходить интерактивные музейные занятия и квест — программы для детей и взрослых.

Подробная программа

Когда и где: 19 мая в Томском областном краеведческом музее (пр. Ленина, 75).

Время и стоимость билетов: 19:00 — 01:00, 400 рублей для всех категорий посетителей (единый билет), детям до 6 лет включительно — бесплатно.

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