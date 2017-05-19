«Ночь науки» — 2017 в Томске: полный гид по площадкам

Томский Обзор / Фото: 19 мая 2017 // Фото: pixabay.com

Очередная «Ночь науки» пройдет в Томске сегодня, 19 мая. В этом году лабораторий и университетов, решивших присоединится к акции, стало еще больше.

«Ночь науки» одновременно будет проходить на 26 площадках, с 18:00 до 22:00, вход для всех свободный. Для тех, кто хочет увидеть как можно больше и не запутаться — полный гид по томским университетам и лабораториям.

Длительность экскурсии на каждой площадке составляет от 15 минут до двух часов, учитывайте это при составлении своего графика. Также обратите внимание, что посещение некоторых лабораторий требует предварительной регистрации, где-то будет необходимо предъявить паспорт гражданина РФ.

Томский государственный университет

Межрегиональный супервычислительный центр (пр. Ленина, 36, НИИ ПММ ТГУ, корпус № 10)

Посетителей познакомят с работой самого мощного вычислительного комплекса в Сибири — суперкомпьютером SKIF-Cyberia. Длительность экскурсии — 30 минут.

Химический центр (ул. Аркадия Иванова, 49).

Занимательные химические опыты и волшебство из пробирки — в этот вечер для томичей будут открыты четыре химических лаборатории Центра: лаборатория каталитических исследований, органического синтеза, полимеров и композиционных материалов, физико-химических методов анализа. Длительность экскурсии — 30 минут.

Лаборатория когнитивных исследований и психогенетики ТГУ (Московский тракт, 8, учебный корпус № 4).

В лаборатории когнитивных исследований и психогенетики посетители смогут увидеть, как извлекается ДНК, а также посмотреть на работу своего мозга в режиме онлайн и послушать научно-популярные лекции о современных генетических, нейро— и психофизиологических исследованиях. Длительность экскурсии — 30 минут.

Томский политехнический университет

Лаборатория «Лазерные технологии» (ул. Тимакова, 12, корпус 16в, ауд. 247, 250)

Сотрудники лаборатории не только расскажут как лазерное излучение создает нестираемые изображения на любом материале (металле, пластике, минерале), но и покажут как лазер наносит такие рисунки. Длительность экскурсии — 20 минут.

Центр «Современные производственные технологии» (пр. Ленина, 2-а, стр. 33. (Научный парк)

Посетители увидят создание полного цикла аддитивных технологий в одном месте: здесь разрабатывают материалы для печати, проектируют установки и создают приборы для неразрушающего контроля изделий в реальном времени. Длительность экскурсии — 20 минут.

Физико-техническая онлайн-лаборатория (пр. Ленина, 2, ауд. 339)

В лаборатории представлен комплекс удаленного управления объектами с телефона, планшета и компьютера, рука-манипулятор и башенный кран. Длительность экскурсии — 20 минут.

Центр RASА в Томске (пр. Ленина, 2-а, стр. 33. (Научный парк), ауд. 202)

Если вы давно хотели узнать, как создаются новые лекарственные препараты. то вам прямая дорога в Центр RASА. Как молекула лекарства взаимодействует с биомишенью в организме, и как химики выполняют синтез новых органических соединений — где еще вы сможете это увидеть? Длительность экскурсии — 20 минут.

Лаборатория «Промышленная робототехника» (пр. Ленина, 2-а, стр. 33. (Научный парк), ауд. 109)

Во время экскурсии роботы продемонстрируют процессы фрезерования, дуговой сварки, паллетирования и смешивания химических агентов. Длительность экскурсии — 20 минут.

Инжиниринговый центр технологии неорганических материалов (пр. Ленина, 2-а, 11-й корпус, ауд. 106)

В центре вам продемонстрируют промышленную модель современного химического гидрометаллургического завода и технологическую последовательность операций разделения руды на чистые химические компоненты. Длительность экскурсии — 20 минут.

Сибирский государственный медицинский университет

Музей топографической анатомии и оперативной хирургии (Московский тракт, 2, учебный корпус № 2, стр. 15, 2 этаж, ауд. 49)

Здесь вам предложат совершить экскурсию в винтажном стиле в XIX век — время великих открытий в хирургии и анатомии. Вы сможете заглянуть прошлое и увидеть, как развивалась медицина, побывать в старом анатомическом театре, познакомиться со старинной библиотекой и учебными медицинскими экспонатами. А еще посмотреть, на чем учились резать, шить и колоть студенты-медики. Длительность экскурсии — 30 минут.

Центральная научно-исследовательская лаборатория (Московский тракт, 2-г, стр. 18)

Если вам прежде никогда не доводилось «потрогать» ДНК (и наверняка не доводилось), в Центральной научно-исследовательской лаборатории СибГМУ у вас есть все шансы наконец это сделать. Во время экскурсии вы сможете поближе познакомиться с клетками и нуклеиновыми кислотами, а также увидеть выделение клеток из крови и колонии иммунных клеток человека. Длительность экскурсии — 60 минут. Для участия в экскурсии необходима регистрация.

Томский университет систем управления и радиоэлектроники

STEM-центр (ул. Красноармейская, 147, ауд. 210)

STEM-центр ТУСУР представляет разработки студентов и школьников в области робототехники и IoT. Кроме знакомства с действующими моделями роботов, вы сможете самостоятельно поработать с нейроинтерфейсами и 3D принтерами, а также получить своё цифровое 3D изображение. Длительность экскурсии — 30 минут. Для участия в экскурсии необходима регистрация.

Центр молодежного инновационного творчества «Школа цифровых технологий» (ул. Красноармейская, 147)

Посетители узнают о научно-техническом творчестве, познакомятся с современными разработками в области робототехники и увидят работу станков с ЧПУ (лазерно-гравировальный станок, 3D-принтер, плоттер, фрезерный станок). Длительность экскурсии — 20 минут.

Томский государственный архитектурно-строительный университет

Лаборатория плазменных технологий в строительстве (пл. Соляная, 2, корпус № 5, к. 001)

Сотрудники лаборатории продемонстрируют плазменную установку в действии — обработают поверхность кирпичей и сделают на них надписи. Не пропустите, у вас есть шанс наследить в «истории»! Длительность экскурсии — 15 минут.

Научно-образовательный центр Строительной физики (пл. Соляная, 2, корпус № 2, к. 015)

Если вы интересуетесь тем, как работает 3D‑принтер и понятия не имеете как что такое установка для измерения свойств звукоизоляционных материалов, но хотите узнать — добро пожаловать в центр Строительной физики. Длительность экскурсии — 15 минут.

Центр молодежного инновационного творчества (ул. 79 Гв. Дивизии, 25/2, корпус 12, к. 204)

Посетители станут участниками мастер-класса по гравировке и изготовлению сувенирной продукции, соберут роботов и попробуют себя в резьбе по дереву. Длительность экскурсии — 20 минут.

Томский государственный педагогический университет

Международная студенческая научно-образовательная лаборатория когнитивно-адаптивных технологий психологии образования (пр. Комсомольский, 75, корпус № 1, 3-й этаж, ауд. 315)

Программа FaceReader, которую продемонстрируют сотрудники лаборатории, помогает исследовать эмоции и особенности характера людей — например, выявлять скрытые причины агрессивности. Оборудование лаборатории также позволяют выявить стиль когнитивной (учебной) деятельности человека и понять, как он лучше всего усваивает новые знания. Длительность экскурсии — 30–40 минут.

Детский центр образовательной робототехники (ул. Герцена, 49, вход через санаторий-профилакторий «Учитель»)

Мастер-классы по управлению роботами и конструированию необычных фигур — здесь ждут и детей (5–14 лет), и родителей. Длительность экскурсии — 20 минут.

Томский национальный исследовательский медицинский центр

Лаборатория физиологии, молекулярной и клинической фармакологии (пр. Ленина, 3, НИИФиРМ им. Е. Д. Гольдберга)

Кто придумывает лекарства? Как исследуют их эффективность и безопасность? Что происходит с лекарственными веществами, когда они попадают в организм? Как они влияют на нас? Что происходит с самими препаратами? Кто и как это изучает? Ответы на все эти вопросы можно узнать во время экскурсии в лаборатории физиологии, молекулярной и клинической фармакологии. Длительность экскурсии — 30 минут.

Лаборатория клинической психонейроиммунологии и нейробиологии (ул. Алеутская, 4, НИИ психического здоровья, 3-й этаж, каб. 48)

В лаборатории в этот вечер будут обсуждать очень серьезные вопросы: как алкоголь, проникая из организма матери, влияет на мозг ребенка, и может ли зависимость матери предопределить его судьбу? Доклад «Патология мозга детей при материнском алкоголизме» представят ведущие ученые лаборатории клинической психонейроиммунологии и нейробиологии. Длительность экскурсии — 60 минут. Для участия в экскурсии необходима регистрация.

Лаборатория молекулярной генетики и биохимии (ул. Алеутская, 4, НИИ психического здоровья)

Можно ли увидеть и подержать в руках вещества, составляющие наши души? Могут ли психические расстройства вообще иметь материальную составляющую? Каково недалекое будущее биологической психиатрии? Ответы на эти и на многие другие вопросы вы узнаете в НИИ психического здоровья. Ученые расскажут о методах современной биохимии для изучения психических расстройств и проведут экскурсию по лаборатории молекулярной генетики и биохимии. Длительность экскурсии — 60 минут. Для участия в экскурсии необходима регистрация.

Институт оптики атмосферы им. В. Е. Зуева

Лаборатория оптики аэрозоля (пл. Академика Зуева, 1)

Посетители познакомятся с устройством малой и большой аэрозольной камер. Малая (объем 180 м³) обеспечивает уникальные возможности моделирования в контролируемых условиях дымов, смогов и других аэрозольных сред и исследования оптическими методами их структуры и свойств. Большая (объем 2000 м³) предназначена для экспериментальных исследований закономерностей распространения лазерных пучков в моделируемых аэрозольных образованиях (облака, туманы и прочее). Длительность экскурсии — 20 минут. При себе обязательно иметь паспорт гражданина РФ.

Лаборатория лидарных методов (пл. Академика Зуева, 1)

Думаете, в Томске нельзя увидеть северное сияние или след от пролетающей ракеты? Вполне возможно, если вы решите посетить лабораторию лидарных методов Института оптики атмосферы СО РАН. Здесь установлена панорамно-оптическая станция «TomSky», предназначенная для круглосуточного мониторинга оптического состояния неба. С ее помощью можно наблюдать поле яркости неба и состояние облачности, радуги, гало, серебристые облака, полярные сияния, метеоры, болиды, а также редкие и необычные явления, сопровождающиеся световыми эффектами. Длительность экскурсии — 20 минут. При себе обязательно иметь паспорт гражданина РФ.

Лаборатория атмосферной абсорбционной спектроскопии (пл. Академика Зуева, 1)

Ученые продемонстрируют измерительный оптический комплекс на базе Фурье-спектрометра IFS 125HR и 30 метровой многоходовой кюветы с оптической системой Уайта. Система может применяться в медицине, противодействии терроризму, атмосферной оптики, климатологии. Длительность экскурсии — 20 минут. При себе обязательно иметь паспорт гражданина РФ.

Центр лазерного зондирования атмосферы (пл. Академика Зуева, 1)

Участникам расскажут о Сибирской лидарной станции, которая единственная на азиатской части России обеспечивает регулярное зондирование аэрозоля, озона, газовых составляющих озонного цикла, облачности и температуры. Длительность экскурсии — 20 минут. При себе обязательно иметь паспорт гражданина РФ.

Институт физики прочности и материаловедения СО РАН

Лаборатория контроля качества материалов и конструкций (пр. Академический, 8/2)

Во время экскурсии будут продемонстрированы результаты разработок в области материалов и технологий для космической отрасли. Кроме того, будет показан процесс сварки алюминиевого сплава, который используется при изготовлении корпуса МКС. Длительность экскурсии — 30 минут.

Институт сильноточной электроники СО РАН

Лаборатория контроля качества материалов и конструкций (пр. Академический, 2/3)

Во время экскурсии ее участники ознакомятся с фундаментальными и прикладными научными исследованиями в области мощной импульсной энергетики, импульсного термоядерного синтеза, физики плазмы, газового и вакуумного разрядов, физики экстремальных состояний вещества, генерирования сверхмощных импульсов СВЧ, лазерного и рентгеновского излучений, а также с междисциплинарными исследованиями, в том числе на стыке с биологией и медициной. Экскурсанты увидят масштабные импульсные электрофизические установки, а также электроразрядные и электронно-плазменные установки для исследований и технологических применений. Длительность экскурсии — 120 минут. При себе обязательно иметь паспорт гражданина РФ.

По материалам сайта u-novus.ru

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