Афиша Томска.

Выходные: 20-21 мая 2017 года

19 мая 2017 / Томский Обзор

Остаток этой пятницы отдайте «музейной» и «научной» ночам, а субботу и воскресенье — кино, спектаклям, гаражной распродаже, прогулкам по городу и благотворительному забегу.

Ретроспектива фильмов Дэвида Линча

В преддверии нового сезона «Твин Пикс» кинотеатр «Киномакс» покажет три знаковых фильма Дэвида Линча, которые никогда полноценно не выходили в прокат в России: «Голова-ластик», «Твин Пикс: Сквозь огонь» и «Шоссе в никуда».

Когда и где: в «Киномаксе» с 18 по 20 мая.

Время и стоимость билетов: 19:30, 350 рублей.

Аудитория: 18+.

Благотворительный забег Legal Run 2017

В этом году проект охватывает 14 городов — от Благовещенска до Лондона и соберет около 5 тысяч участников. В Томске благотворительный забег на дистанцию 2 и 10 километров стартует вдоль нижней террасы Лагерного сада. Собранные участниками средства будут направлены на закупку специального белкового питания для подопечных фонда имени Алены Петровой, которые длительное время находятся в медицинских учреждениях.

Когда и где: 20 мая в Лагерном саду.

Время и стоимость: 09:00, благотворительный взнос — 500 рублей, необходима регистрация.

Аудитория: 18+.

Фантастический триллер «Чужой: Завет»

Во время обследования удаленной планеты, расположенной на другой стороне галактики, экипаж колониального корабля «Завет» обнаруживает, что то, что они изначально приняли за неизведанный рай, на самом деле — тёмный и опасный мир. Его единственный житель — синтетический андроид Дэвид, оставшийся в живых после обреченной экспедиционной миссии «Прометей».

В главных ролях: Майкл Фассбендер, Кэтрин Уотерстон, Джеймс Франко, Нуми Рапас, Калли Эрнандес, Гай Пирс, Билли Крудап, Кармен Эджого, Дэнни МакБрайд, Горан Д’Клюе.

Когда и где: с 18 мая в «Киномире», «Киномаксе», Goodwin Сinema, Kinopolis.

Аудитория: 18+.

«Встреча для своих» с группой «Аффинаж»

Помимо живого общения вы сможете взять автографы, закупиться мерчем группы и сделать памятные фотокарточки.

Когда и где: 20 мая в библиотеке «Зеленая лампа».

Время и стоимость билетов: 14:30, 400 — 1000 рублей.

Аудитория: 16+.

Мелодии из кинофильмов в джазе

Песни из кинофильмов Рязанова и Гайдая и не только — в фирменной приджазованной манере.

Когда и где: 20 мая в джаз-кафе Underground.

Время и стоимость билетов: 20:00, 100 — 300 рублей.

Аудитория: 18+.

Абсурдный мини-спектакль «Кости времени»

Театральный проект «Категория» представляет спектакль, созданный на основе поэзии ОБЭРИУтов. Спектакль наполнен символизмом разных жанров и творческих единиц. Зрителю предложат отгадывать загадки самому.

Когда и где: 20 мая в «Аэлите».

Время и стоимость билетов: 19:00, 200 рублей.

Аудитория: 16+.

Спектакль «Перелетный заяц»

Шесть сказок одна за другой раскрывают нам удивительный внутренний мир маленького кукольного существа по имени Заяц по кличке «перелётный».

Когда и где: 21 мая в театре «2+ку».

Время и стоимость билетов: 14:00, 100 — 500 рублей.

Аудитория: 6+.

Выставка работ Станислава Симонова и Адонай Кафа

Выставочное пространство свяжет воедино высказывания и творческие траектории авторов, стоящих по разные стороны изобразительной сферы.

Когда и где: 20 и 21 мая в СФ ГЦСИ.

Время и стоимость билетов: 11:00 — 18:00, вход свободный.

Аудитория: 16+.

Выставка «Ольгины куклы»

На выставке представлены авторские текстильные куклы мастера Ольги Михайловны Ивановой. Экспонаты сделаны в единственном экземпляре для личной коллекции мастера. Текстиль для Ольги является самым любимым материалом для изготовления кукол. Именно он может передать домашнее тепло, изделия из этого материала приятно держать в руках.

Когда и где: 20 и 21 мая в Доме искусств.

Время и стоимость билетов: 11.00 — 20.00, 50 — 70 рублей

Аудитория: 6+

Пешеходная экскурсия «Томская история со вкусом»

Интерактивная театрализованная экскурсия от лица известного сибирского купца и мецената Кухтерина позволяет гостям прикоснуться к истории рубежа XIX–XX веков и узнать о роли Томска на торговом пути, секреты перевозки и продажи чая, а также, что такое чаепитие «по-купечески» и какой он, настоящий сибирский чай.

Когда и где: 20 мая от Туристского информационного центра.

Время и стоимость билетов: 14:00, 250 рублей.

Аудитория: 16+.

Книгообмен

За годы существования «Зеленой лампы» в библиотеке скопилось более шести с половиной тысяч книг. Некоторые из них имеют дубляжи, и копии застаиваются на полках. Это неправильно, поэтому периодически проводится необычный книгообмен.

Условия простые: для гостей готовятся хорошие книги, а посетители приносят — сахар, чай, кофе, печенье, бумажные полотенца, моющие средства, в общем, всё, что может пригодиться в библиотеке.

Когда и где: 21 мая в библиотеке «Зеленая лампа».

Время и стоимость билетов: 12:00 — 16:00, вход свободный.

Аудитория: 12+.

Гаражная распродажа в помощь животным

Все вырученные средства пойдут на помощь животным, котам и собакам, которые находятся на попечении томской организации защиты животных «Содружество». На гаражной распродаже вы сможете найти для себя новые или бывшие в употреблении вещи (но в отличном состоянии): одежду, украшения, книги, аксессуары, бижутерию, хендмейд. А также вас ждут приятные сюрпризы: чай, лимонад, печенье, лотерея, сувениры от содружества и музыкальное сопровождение.

Когда и где: 20 мая в пространстве «Высоко».

Время и стоимость билетов: 13:00 — 18:00, вход свободный.

Аудитория: 12+.

Gypsy QUIZ

Участвуют одновременно несколько команд, в каждой 4–6 человек. Игра состоит из 70 визуальных, устных и музыкальных вопросов. Вопросы в основном несложные, каждый может собрать команду и сразиться в QUIZ. Если у вас еще нет своей команды, приходите, и вам ее обязательно найдут.

Когда и где: 20 мая в кафе «Белые доски».

Время и стоимость билетов: 15:00, депозит 1000 рублей с команды, тратится на заказы в заведении. Оргвзнос 200 рублей с человека.

Аудитория: 18+.

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