Безопасность, навигация, общение: апгрейд смартфона за 5 минут

19 мая 2017 / Партнерский материал

Даже самый бюджетный смартфон может намного больше, чем просто звонить или отправлять сообщения.

При наличии определенных приложений, он может легко стать настоящим «центром управления жизнью», который поможет оплачивать покупки, обмениваться видео и фото с друзьями в любой точке планеты, заказывать билеты и продукты.

Для тех, кто хочет провести апгрейд своего устройства, эксперты МТС назвали пять самых полезных категорий приложений и подобрали несколько удачных вариантов.

Одно из главных правил безопасности для обладателей смартфонов, которое существенно снизит риск «подцепить» вирус, — это скачивать программы только в проверенных местах — App Store для «айфонов» или Google Play (Play Маркет) для «андроидов».

Безопасность

Пользователям устройств на ОС Android стоит о важном правиле безопасности — своевременно обновлять антивирус. Если на устройстве изначально его нет, то установить стоит незамедлительно. Свежие и полные версии для защиты вашего гаджета можно найти у разработчиков программ ESET NOD32 и «Kaspersky Internet Security». Отметим, что обе этих антивирусные программы доступны абонентам МТС бесплатно.

Если вы задаетесь вопросом: «А зачем мне антивирус?», отвечаем: чтобы конфиденциальная информация, включая личные фото и данные банковских карт не попали в руки кибермошенников, тем более в сети все чаще и чаще можно наткнуться на агрессивную неконтролируемую рекламу, программы-вымогатели, блокирующие устройства и требующие выкупа, и «трояны», выводящие средства со счетов. Время от времени стоит менять все пароли, причем для разных аккаунтов они должны быть разными. Здесь действует принцип «чем сложнее, тем лучше»: сочетайте цифры и буквы разного регистра, и, конечно, всегда помните о безопасности — не открывайте неизвестных ссылок, никогда не загружайте приложений сомнительного происхождения.

Навигация

Благодаря тому, что почти все смартфоны снабжены датчиками GPS или ГЛОНАСС, они становятся незаменимыми помощниками и в большом городе, и в дороге, и даже в лесу. Получая координаты вашего местоположения от спутников, с небольшой погрешностью они показывают вас и направление движения на карте. Чтобы воспользоваться опцией навигации, активируйте геолокацию в настройках своего смартфона, и тогда, открыв карту, вы всегда будете знать, как найти нужную улицу, куда повернуть на перекрестке, и в какую сторону выходить с ягодами и грибами из леса.

Даже при наличии в большинстве смартфонов встроенных карт рекомендуем обратить внимание на удобные и подробные приложения, например, 2ГИС или один из продуктов «Яндекса»: «Яндекс. Карты» — все крупные города со справочниками по организациям и торговым точкам; «Яндекс. Навигатор» для автомобилистов, который с учетом пробок предложит несколько вариантов маршрута и покажет платные участки дороги; для пешеходов есть «Яндекс. Метро» и «Яндекс. Транспорт» с маршрутами городского транспорта; «Яндекс. Электрички» — для путешественников на ближние расстояния или жителей пригорода.

Общение

Самая главная функция смартфона — звонки и сообщения. При этом существует несколько десятков (если не сотен) приложений, которые помогут значительно разнообразить формат общения: от социальных сетей до программ для общения через IP-телефонию. Все программы бесплатные, легко находятся в магазинах приложений. Наверняка вам пригодится Skype, к которому уже привыкли многие родители и бабушки с дедушками. Видеомост с помощью фронтальной камеры смартфона, приложения и мобильного интернета либо доступной сети Wi-Fi можно установить в любом месте и в любое время. Для переписки с друзьями и коллегами пригодится мессенджер для отправки мгновенных сообщений: WhatsApp, Telegram или Viber. С помощью некоторых из них можно еще и звонить. Для того, чтобы быть на связи со всем миром — одноклассниками, одногруппниками или другими знакомыми вам людьми — используйте социальные сети: «ВКонтакте», «Одноклассники» и Facebook.

Деньги

Все больше людей предпочитают наличным пластиковые карты. При этом бытует мнение, что в дальнейшей перспективе и карты будут вытеснены электронными системами оплаты. Владельцы смартфонов уже сегодня могут решить многие финансовые вопросы без «бумаги» и монет. Для этого необходимо установить на свой смартфон мобильный банк и оплачивать услуги ЖКХ , мобильную связь или другие блага в несколько касаний. Мобильные приложения есть у всех крупнейших банков. Если вы опасаетесь «светить» в интернете свою банковскую карту, то для решения множества задач в качестве кошелька можно использовать и свой мобильный счет. Например, у МТС есть удобное приложение «Легкий платеж», позволяющее совершать все популярные финансовые операции.

Игры

Время от времени отвлекаться от работы и отдыхать просто необходимо. Наверняка в ваших смартфонах уже есть несколько встроенных игр. Стандартные карточные пасьянсы, онлайн-шашки или судоку и другие игры помогут скоротать время в дороге или ожидании. Если вам этого мало, то разнообразить досуг — не проблема. В магазинах приложений можно найти игры на любой вкус, удобно скомпонованные в тематические подборки. За покупку игр, фильмов и музыки в Google Play абоненты МТС теперь могут расплатиться прямо с мобильного счета, не используя банковскую карту. Смартфон поможет развлечься не только азартным игрокам. Для любителей кинематографа и чтения созданы сотни приложений.

По материалам МТС/Медиа

Тэги/темы: