#Истфак ТГУ: 8 интересных фактов из истории факультета

26 мая 2017 / Томский Обзор

В 2017 году исторический факультет Томского государственного университета отмечает большое событие — 100-летие с момента открытия.

Уже целый век в Томске, да, по сути, и по всей Сибири ведутся фундаментальные исторические исследования, а также идет сохранение и распространение знаний о прошлом. Ведь, как известно, общество, не знающее своего прошлого, не имеет будущего.

Как же все начиналось?

Исторический, а вернее историко-филологический факультет был открыт 1 июля 1917 года Постановлением Временного Правительства, и уже осенью того же года он приступил к своей деятельности.

В судьбе историко-филологического, а потом и исторического факультета как в зеркале отразилась вся столетняя история нашей страны.

Залы археологического и этнографического музеев, фото из альбома «Императорский Томский университет»:

Фото: vk.com/vseotomske

В середине 1921 года историко-филологический факультет вошел в состав ФОНа (факультет общественных наук — прим. ред.), который, правда, просуществовал недолго — до середины 1922 года, после чего студенты бывшего историко-филологического факультета (этнолого-лингвистического отделения ФОНа) были переданы Саратовскому, Петроградскому и Иркутскому университетам.

Историческое образование с закрытием ФОНа было приостановлено в Томском университете до 1940 года, но исторические, археологические, этнографические и антропологические исследования в нем продолжались.

Исторический факультет в составе Томского университета вновь открылся в 1940 года. С 1 сентября 1941-го с организацией филологического отделения он вновь сделался историко-филологическим.

По инициативе профессора Александра Ивановича Данилова, впоследствии министра просвещения РСФСР, в 1964 году на историко-филологическом факультете были созданы спецгруппы — учебные группы с усиленным изучением иностранных языков (английского и немецкого), готовившие учителей истории для средних школ и школ с преподаванием на иностранных языках.

В 1960–1970-е годы качественно вырос профессорско-преподавательский состав факультета. В это время защитил докторские диссертации ряд ученых, принесших научную славу всему Томскому государственному университету. Это Борис Георгиевич Могильницкий, Зоя Яковлевна Бояршинова, Станислав Селиверстович Григорцевич, Мария Ермолаевна Плотникова и другие.

В 1974 году историко-филологический факультет был разделен на два самостоятельных факультета: филологический и исторический. В 1977-м на историческом факультете была открыта специализация по философии. А в 1987 году из его состава выделился философский факультет.

Позже исторический факультет стал основой для создания культурологического факультета (ныне — Институт искусства и культуры) и факультета психологии.

За время своего существования выпускники факультета составили основу профессорско-преподавательского корпуса исторических факультетов Кемеровского, Алтайского, Омского и ряда других университетов Сибири, а также секторов Института истории СО РАН. Их можно встретить в вузах и других городов России и ближнего зарубежья.

В 1990-х годах на историческом факультете появляются и новые направления подготовки: в 1992 году — «Международные отношения», а в 1997-м- «Документоведение». Новые специальности продолжают открываться и в настоящее время.

В XXI веке исторический факультет продолжает активно развиваться. Он, вместе со всем университетом, перешел на двухуровневую систему подготовки студентов (бакалавр-магистр). На данный момент исторический факультет ведет набор абитуриентов бакалавров и магистрантов по шести направлениям — «История», «Международные отношения», «Документоведение и архивоведение», «Зарубежное регионоведение», «Регионоведение России» и «Антропология и этнология», а также осуществляет подготовку аспирантов по направлению «Исторические науки и археология». На всех этих направлениях имеются как бюджетные, так и платные места.

Работу этих направлений сейчас обеспечивают девять кафедр факультета: отечественной истории; современной отечественной истории; истории древнего мира, средних веков и методологии истории; новой, новейшей истории и международных отношений; истории и документоведения; археологии и исторического краеведения; мировой политики; востоковедения; европейских языков.

Факультет живет насыщенной жизнью, сохраняя и укрепляя традиции, заложенные предшествующими поколениями преподавателей и студентов. Это посвящение в студенты, «медиана», «ностальгия», «маевка» (она проводится с 1965 года 9 мая в окрестностях Томска — на Потаповых лужках) и другие.

Авторы очерка: В. П. Зиновьев, С. Ф. Фоминых, Д. В. Хаминов, С. А. Некрылов

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