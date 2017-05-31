ТОП-5: самые продаваемые в Томске книги за май-2017

Спецпроект сети книжных магазинов «Читай-город» и «Томского Обзора» / Фото: 31 мая 2017 // Фото: pixabay.com

Встречи в кофейне, битва богов, похождения ведьмака, история сильного человека и классика поэзии.

Какие книги попали в ТОП-5 рейтинга продаж сети книжных магазинов «Читай-город» в Томске в мае 2017 года, рассказываем в нашем обзоре.

Вячеслав Прах — творческий псевдоним автора нескольких романов и лирических рассказов. Некоторые поклонницы утверждают, что за этим именем скрывается не мужчина, а женщина — настолько хорошо писатель понимает свою аудиторию. Сборник «Кофейня» — литературный дебют Праха, и дебют оглушительный. По словам самого автора, он «собрал книгу по частям» за полгода. А после «прошел все круги ада», пытаясь пристроить хоть в какое-нибудь издательство. В итоге — договор с электронным самиздатом и колоссальная популярность. «Кофейня» — это книга в книге. В центре — он и она. Двое чужих друг человека, которые каждый день встречаются в одной и той же кофейне. Он одалживает безмерно грустной девушке книгу, она погружается в рассказ о влюбленных настолько, что не замечает ничего вокруг. Любовь — вот только что интересует этих двоих, потерявших в жизни смысл и направление. Почитателям литературы чувственной, пропитанной эмоциями, стоит присмотреться к «Кофейне».

Серебряный век — не такой уже продолжительный период в истории русской поэзии, но его по праву называют феноменальным явлением нашей культуры. Гумилев, Бунин, Есенин, Мандельштам, Пастернак, Тэффи, Хармс, Черный, Ахматова, Блок, Цветаева. Символизм, футуризм, акмеизм, имажинизм. Обо всем этом нам рассказывали еще в школе, что-то мы помним наизусть. Хотя давно осознанно и неоднократно повторено, что до русской классики необходимо «дозреть». И время от времени ее следует перечитывать, переосмысливая прежнее и открывая каждый раз что-то новое. Особенности литературных течений, лучшие творения лучших представителей каждого из них — если вы до сих пор так и не разобрались, что такое Серебряный век и чем он ценен лично для вас, самое время этим заняться.

Автор романов, комиксов и детских книг, которые буквально созданы для экранизаций, сценарист, обладатель многочисленных литературных премий — все это Нил Гейман. «Американские боги» — одно из самых известных его произведений, чью популярность основательно подогрела свежая сериальная премьера. Боги живут среди нас, но мы давно перестали в них верить. Теперь у нас новые объекты поклонения — интернет и телевидение, выскочки, которым далеко до настоящих богов. Что же делать прежним, истинным, чтобы вернуть сердца и умы людей? Собрать все силы и объявить войну. «Американские боги» вышли в свет в 2001-м, а уже через год Гейман стал обладателем сразу двух премий — «Хьюго» и «Небола». Некоторые книги после окончания больше не требуют к себе внимания, но «Боги» явно не из их числа, они продолжают жить в голове, признавался автор. Поэтому-то и появились на свет «Сыновья Ананси», действие которых происходит в мире все тех же «Американских богов», и еще несколько родственных историй.

Врачи кажутся нам «сверхчеловеками» — они не имеют права сдаваться в критической ситуации, их не может сломить никакая болезнь. Пола Каланити, врача-нейрохирурга ждало блестящее будущее — звание профессора, отличная работа в хорошей клинике, семейное счастье… Но рак не щадит никого — ему все равно сколько вам лет, какой вы профессии и как планировали прожить свою жизнь. Четвертая стадия — и Пол оказывается пациентом в той самой больнице, где совсем недавно работал, отказываясь верить, что это произошло именно с ним. «Когда дыхание растворяется в воздухе» - это реальная история человека, осознавшего, что его жизнь может закончиться в любой момент, но сумевшего многое понять и вернуться к реальности, к образу жизни, который он вел до болезни, и успеть сделать то, о чем всегда мечтал.

Лет десять назад ведьмак Геральт, созданный Анджеем Сапковским, был знаком исключительно фанатам фэнтези. Но после выхода одноименной трилогии компьютерных игр Белый Волк приобрел популярность даже среди тех, кто считает этот жанр несерьезным. «Меч предназначения» — вторая книга из цикла о Ведьмаке, описывающая его приключения на тракте в формате коротких рассказов. Именно здесь раскроются отношения ведьмака и чародейки Йенифэр, Геральт впервые встретит Цири и взглянет в лицо своему Предназначению спойлеры . Книга, которая читается на одном дыхании — это определенно про «Меч предназначения». Снова в путь, друзья! По самым отдаленных уголкам Северных королевств — от Пустульских гор до леса Броккилон и Яруги, вперед к знакомствам с рыцарем Борхом, допплером Дуду, дриадой Эитне и многими другими. «У меча предназначения два острия. Одно из них — ты…»

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