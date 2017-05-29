Элитная недвижимость в Томске. Квартира недели: Лифт в квартиру или пять комнат за 45 миллионов

Томский Обзор / Фото: 29 мая 2017 // Фото: ru09.ru

Пятикомнатная квартира площадью 367 кв. метров выставлена на продажу в Томске.

Стоимость элитного жилья, расположенного в доме №7 по ул. Артема, составляет 45 000 000 рублей.

Из наиболее примечательных деталей отметим лифт, доставляющий хозяев и гостей непосредственно в квартиру, и систему "умный дом",которая управляет системой распределения отопления, многоуровневой системой очистки и фильтрации воды и воздуха, генераторами бесперебойной подачи электричества, а также системами контроля возгорания и утечки воды. Территория элитного дома конечно же, огорожена и круглосуточно охраняется.

Формально пятикомнатная, на деле квартира включает в себя парадные и подсобные помещения, и состоит из огромной гостиной, переходящей в кухню-столовую, кабинета, двух спален с гардеробной, детской комнаты с игровой и рабочей зоной, просторная ванной комнаты с хамамом, санузла с душевой, хозяйственной и подсобной комнат.

Фото: ru09.ru

Если вы обнаружили чем-либо выдающийся объект недвижимости, продающийся или сдающийся в Томске, пишите нам — мы обязательно рассмотрим его кандидатуру для нашего очередного обзора.

Дежурный редактор

При подготовке обзора использованы данные из открытых источников

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