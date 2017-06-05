Элитная недвижимость в Томске. Квартира недели: спортзал и дизайнерская мебель

5 июня 2017 / Томский Обзор

Пятикомнатная квартира за 25 900 000 рублей продается в элитном доме по адресу Московский тракт, 5.

Дом был построен в середине 2000-х годов:

Общая площадь квартиры, которая продается — 320 кв.м, из них 190 приходится на жилую.

В квартире есть просторные комнаты по 50 квадратов, тренажерный зал, два санузла и «сердечная» тема в разных вариантах:

Фото: ru09.ru

Если вы обнаружили чем-либо выдающийся объект недвижимости, продающийся или сдающийся в Томске, пишите нам — мы обязательно рассмотрим его кандидатуру для нашего очередного обзора.

Дежурный редактор

При подготовке обзора использованы данные из открытых источников

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