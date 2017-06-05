Элитная недвижимость в Томске. Квартира недели: спортзал и дизайнерская мебель
5 июня 2017 / Томский Обзор
Пятикомнатная квартира за 25 900 000 рублей продается в элитном доме по адресу Московский тракт, 5.
Дом был построен в середине 2000-х годов:
Общая площадь квартиры, которая продается — 320 кв.м, из них 190 приходится на жилую.
В квартире есть просторные комнаты по 50 квадратов, тренажерный зал, два санузла и «сердечная» тема в разных вариантах:
Фото: ru09.ru
Если вы обнаружили чем-либо выдающийся объект недвижимости, продающийся или сдающийся в Томске, пишите нам — мы обязательно рассмотрим его кандидатуру для нашего очередного обзора.
Дежурный редактор
При подготовке обзора использованы данные из открытых источников
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