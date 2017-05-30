Science-park и Арбат в роще: Томский госуниверситет отметил 139-й день рождения

30 мая 2017 / Партнерский материал

В минувшую пятницу Томский государственный университет отметил свой 139-й день рождения вечеринкой в стиле стимпанк.

Сразу несколько факультетов ТГУ отмечают в этом году круглые даты — 100 лет физико-математическому и историко-филологическому образованию. В честь этого 26 мая университетская роща превратилась в science-park, разделенный на две половины — Technology & Humanities. А рядом с ЦК ТГУ весь вечер работал Университетский Арбат.

Science-park: мастер-классы, лекции, опыты

Всего на территории рощи разместились 16 тематических локаций — от выставочных палаток до площадок, где ставили научные опыты.

Так, на совместной площадке исторического и филологического факультетов все желающие могли попробовать свои силы в работе на пишущей машинке или послушать лекции и посмотреть на химические опыты. На площадке у ЦК ТГУ традиционно разместилась сцена для выступлений; кроме того здесь можно было перекусить, сделать фото на память, приобрести или даже самостоятельно нарисовать картину.



У главных ворот гостей встречали стихами в импровизированной литературной гостиной:

И уже знакомый астероид — точнее, его уменьшенная копия:

Книгообмен на открытом воздухе — одна из непременных составляющих любого мероприятия в университетской роще:

В одной из палаток все желающие могли пройти экспресс-курс метода слепой печати и получить сертификат:

Открытый университет на своей площадке после мини-лекций устроил соревнование: зрителей разделили на две команды, каждая должна была ответить на ряд вопросов из самых разных областей — от физики до литературы. Победила дружба!

Сотрудницы Института Конфуция провели мастер-класс по каллиграфии, а в соседней палатке можно было собственными руками изготовить горшок, крынку или миску на память:

Детям как всегда было особенно интересно посмотреть на химические опыты, организованные в формате увлекательного представления. Как сделать вулкан в домашних условиях? Теперь об этом знают все зрители открытого мастер-класса:

Все желающие, независимо от возраста, могли принять участие в раскрашивании плаката с изображением главного корпуса университета. Вполне вероятно, что он займет почетное место в холле ЦК ТГУ.

Параллельно с основной программой в этот вечер в роще проходил конкурс костюмов в стиле стимпанк. Награждение победителей состоялось после концерта на главной сцене праздника, а во время работы площадок ребята просто бродили среди толпы и позировали фотографам.

Университетский Арбат

Организаторами еще одного традиционного мероприятия — Университетского Арбата — выступили сами студенты ТГУ. На протяжении всего вечера волонтеры активно помогали гостям ориентироваться в расположении площадок.

— Университетская роща — это площадка, где люди бок о бок творят в разных областях: музыке, изобразительном искусстве, скульптуре. Главная задача Арбата в том, чтобы человек в одном месте мог получить полный «комплекс» впечатлений, возможно, из самых разных областей, — отметила один из организаторов Арбата Елизавета Иванова.

На сцене у ЦК ТГУ выступали томские группы — «Следы», «Молчание моря», и многие другие. Рядом развернулся небольшой базар с украшениями ручной работы и угощениями от домашних кондитерских.

Не обошлось и без танцев. Перед главным корпусом прошел урок старинного танца, а у ЦК ТГУ неожиданно для окружающих группа людей исполнила танцевальный перформанс:

А еще здесь можно было поиграть в гигантскую дженгу, попрыгать на батуте, посоревноваться в прыжках в длину — а после просто отдохнуть в креслах-мешках, расставленных на траве.

Текст: Катерина Маас

Фото: Владимир Дударев

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