Еда. Рецензии.

Иногда они возвращаются: ужин в баре «Синяя борода»

2 июня 2017 / Томский Обзор

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АВТОР Мария Симонова

Кто же в Томске не помнит «Синюю бороду»! Концерты, «непринужденная» атмосфера и демократичные цены. Несколько лет назад заведение закрылось, но теперь возродилось вновь. Конечно, нам срочно захотелось выяснить, та ли нынче «Борода».

Где: пр. Ленина, 104. Почти на прежнем месте, но вход с другой стороны.

Возрожденная «Синяя борода» находится на месте японского кафе, заходить нужно со стороны остановки «1905 года».

Интерьер: Очень темно, поэтому разглядеть обстановку сложно. Планировка осталась прежней, залов, как и в японском ресторане, несколько. Добавилась небольшая сцена. Но оформление изменилось: мебель черная и лаконичная, остальное решено в черно-красных цветах. Гитара, сюжеты с обнаженными женщинами, цитаты из Кастанеды — вот что можно рассмотреть в «Синей бороде», если привыкнуть к сумраку.

И еще об атмосфере: мы забрели сюда посреди рабочей недели, на концерт. Музыка, которая играла в кафе-клубе, нас очень порадовала. Старый добрый русский рок — ДДТ, БГ, «ЧайФ», «Кино», «Ночные снайперы», «Чичерина» и другие. Словно на дворе начало 2000-х и кто-то включил «НАШЕ радио».

Меню: Раздобыли его в баре и изучали за столиком, освещая фонариком смартфона. Напитки пока никак не оформлены — просто названия с ценами на белых листах бумаги, меню с едой решено поинтереснее, но еще в процессе доработки — ошибки в нем исправлены ручкой.

Цены нас порадовали — во многих томских заведениях и в обед-то таких не увидишь. Например, все салаты по 70 рублей, названия — с грубоватым юмором. Тут и «Алкаш», и «Сантехник-Вовочка», но есть и «Джентльмен». Цены на горячее начинаются от 120 рублей. Можно выбирать мясо, запеченное с разными дополнениями. Есть рулька и стейки! Гарниры к горячему идут отдельно, рис и гречка обойдутся всего в 20 рублей, разные вариации картошки — в 50.

Делают в «Бороде» и яичницу с сосиской (70 рублей), так что позавтракать вечером можно.

Из десертов — мороженое с орехом и сиропом (цены от 50 рублей). Сладкого немного, но настроение кафе-бара к нему и не располагает.

Напитки поделены на «пролетарские» (пиво) и «буржуйские» (все остальное). Пиво от 100 рублей, вина от 300; 50 граммов виски и коньяка можно раздобыть также по цене от 100 рублей, а пол-литра водки стоит от 400 и выше. В общем, заметно дешевле, чем в театральном буфете (да, мы пришли в «Синюю бороду» из театра).

Безалкогольных напитков в меню нет совсем, хотя ходить за ними в «Синюю бороду», конечно, странно. Правда, в баре мы выяснили, что приобрести растворимый кофе или чай в пакетиках можно — 20 рублей за кружку.

Еда: Мы выбрали салат «Джентльмен» (единственный рыбный вариант), «Мясо по-гавайски» (свинину, запеченную в духовке с ананасами) с гарниром «Картофель, запеченным с грибами» и шампанское, о котором было известно только то, что оно Rose, то есть, розовое.

Шампанское (400 рублей за бутылку) оказалось сурового челябинского производства. Этикетка выглядела симпатично, на вкус было — сладко и несколько химически.

Салат приготовили быстро. «Джентльмен» (50 рублей) состоял из кеты, соленых огурцов, яиц, картофеля, зелени и был обильно заправлен майонезом. Кета оказалась очень холодной, даже ледяной, словно строганина. В остальном — нормальный салат, без затей, но порция большая, все свежее.

Горячее («Мясо по-гавайски» за 120 рублей и картофель с грибами за 50 рублей) готовили долго. Правда, сразу предупредили, что на это уйдет минут 30. В итоге свинина снизу были почти подгоревшей. Отдельных приборов к горячему не полагалось. Уточнили: «У вас же есть приборы?».

Мясо с гарниром дополнял вкусный маринованный лук и кетчуп. И свинина, и картошка, были запечены в щедрой корочке из майонеза и сыра. Кусок мяса был не жирным, ананасы и грибы чувствовались хорошо. Гастрономическим открытием блюдо не стало, но сытно и по-своему душевно.

Счет: 640 рублей за ужин с шампанским.

Итого: Место не для любителей утонченных блюд и здорового образа жизни, но это же «Синяя борода»! Ходить сюда стоит, естественно, не за этим, а за настроением и атмосферой. За беседами в сумраке под ностальгический рок-н-ролл или за танцами, которые наверняка тут на концертах по выходным. А то, что цены на еду и напитки демократичные, радует.

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