Жители Светлого «перешли на зеленое»

5 июня 2017 / Партнерский материал

Жители Светлого в минувшую пятницу высадили зеленую аллею и цветник на площади в центре поселка.

Посадка деревьев, приуроченная к Всемирному дню окружающей среды — часть экологического проекта «Переходим на зеленое», который реализует «Сибирская Аграрная Группа».

Светлый выбрали не случайно — его центральная площадь — практически единственное место прогулок для жителей, давно требует реконструкции.

— У нас на руках есть готовый комплексный проект по благоустройству площади в поселке, — говорит начальник отдела по работе с территориями администрации Октябрьского района Томска Денис Микушин. — Аллея станет первым шагом в целой череде мероприятий по развитию поселка.

Здесь собрались неравнодушные люди, чтобы создать зеленый уголок в центре поселка: посадить саженцы деревьев и кустарников, тем самым внести свой вклад в восстановление природы и облагородить центр поселка, сделав его удобным для отдыха.

— Спасибо всем участникам посадки. Это значит, что вы вместе с нами, вместе с проектом Аграрной Группы «переходите на зеленое». Для нас, переходить на зеленое, значит меняться. Меняться в быту, на производстве, менять реальность вокруг себя. И делать это в лучшую сторону, — напутствовала Мария Голдовская, заместитель генерального директора «Сибирской Аграрной Группы». — Сейчас мы сделаем небольшое, но важное дело — начнем менять Центральную площадь. Предлагаю каждому запомнить свое деревце, потому что в будущем вам обязательно захочется прийти и посмотреть, как оно растет.

На территории в 500 квадратных метров жители Светлого высадили более 50 кустарников разных видов — яблонь, курильского чая, пузыреплодника и дерна красного. План посадок и выбор растений были заранее согласованы с дендрологом и ландшафтным дизайнером. Все кустарники, закупленные компанией, вписываются в уже имеющийся комплекс зеленых насаждений, соответствуют сибирским климатическим условиям, и не требуют специального ухода.

Аллея здесь нужна всем — для прогулок, встреч, общения. А еще для жителей важна возможность самим влиять на экологию среды проживания и своими руками помочь благоустроить место для жизни:

— Мы пришли сделать нашу площадь лучше и зеленее. Посадить деревья, цветы, которые будут радовать и нас самих, и подрастающее поколение. Конечно, посадки без внимания не оставим, будем за ними присматривать, ухаживать. Мы давно занимаемся озеленением поселка, я сама уже в четвертый раз принимаю участие в подобной акции, — рассказывает жительница Светлого Евдокия Калинина.

Во время работы организаторы давали подробные инструкции по правильной посадке деревьев и кустарников, так что все саженцы обязательно приживутся.

Кроме того, поселковые волонтеры высадили цветы у мемориала памяти павшим в годы Великой Отечественной войны — несколько ящиков саженцев петуний всех цветов.

Посадку аллеи в рамках проекта «Переходим на зеленое», поддержал департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области:

— Мы рады принять участие в проекте, и рады, что столько людей пришли сюда сегодня. Хочется выразить им благодарность за неравнодушие к тому, как выглядит поселок, — отмечает Александр Бондаренко, исполняющий обязанности начальника департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области.

Экологический проект «Переходим на зеленое» стартовал весной 2017 года. В начале мая компания провела в шести близлежащих поселках раздачу населению расфасованного качественно подготовленного органического удобрения — навоза, для выращивания экологически чистого урожая овощей на своих участках. Акция 2 июня была приурочена ко Всемирному дню окружающей среды. Следующим этапом станет участие в областном фестивале «ЭкоЭтно», где команда из детей сотрудников компании выступит в конкурсе экологических агитбригад «Сохраним природу вместе».

Текст: Катерина Маас

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