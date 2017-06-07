Сенсей вместо лектора и раскладушка в кабинете: эксперт рассказал о специфике управления в японском вузе

7 июня 2017 / Партнерский материал

Выпускник ТГУ, а ныне профессор Высшей школы естественных наук и технологий токийского университета Сергей Кетов посетил родной вуз с визитом.

В новом бизнес-корпусе Института экономики и менеджмента ТГУ он прочитал открытую лекцию для студентов, ученых и бизнес-сообщества, посвятив ее особенностям менеджмента в японском университете. Многие реалии страны восходящего солнца оказались весьма необычными, однако слушатели кивали и улыбались: нам бы так!

— В Японии есть понятие сенсей — это больше, чем преподаватель, это консультант по жизни, планам на жизнь, — рассказывает Кетов. — Те, кому исполнилось 50, имеют право стать такими сенсеями и проводить семинар жизненного опыта — это некая авторская программа, в рамках которой студентов готовят к жизни — как в профессиональном, так и в личном плане (покупка дома, создание семьи и тому подобное). В Японии очень важен баланс, сочетание профессиональной и личной жизни. В нашем вузе проходит около 70 таких семинаров.

В японском университете эффективность сотрудников оценивают по нескольким критериям: образовательному (лекции, курирование студентов), научно-публикационному (журнал должен иметь impact-фактор не меньше 1) и участию в менеджменте, самоуправлении. В вузе действует 50 комитетов «на все случаи жизни», отражая все функции университета.

— Я, например, занимаюсь закупкой специализированных журналов и книг для факультета, причем каждый раз мне нужно учесть пожелания коллег. За каждым комитетом стоит своя книжка-инструкция. Когда говорят, что в России много бюрократии, я начинаю сильно сомневаться — еженедельно я готовлю внушительную пачку отчетных документов, подробно отчитываюсь за каждую копейку. Один день в неделю называется «бумажным» — мы в четыре руки с коллегой с утра до вечера занимаемся писаниной, — говорит профессор.

В России много вопросов решаются по телефону. В Японии это исключено, кроме случаев форс-мажора:

— Считается, что звонки отвлекают от дел, раздражают. Чтобы мне начальник позвонил по телефону должно случиться землетрясение! Все организуется посредством e-mail или бумаги. Каждый день я получаю около 20 почтовых сообщений, из которых составляю огромный календарь. При этом моя досягаемость — 24 в сутки, но я сам решаю, как распорядиться своим временем.

В связи с этим университет очень подвижный организм. Вы можете прийти в субботу или воскресенье — в нем будут студенты и преподаватели. Семинар в 22.00 — это нормально. Если не хочется уходить домой (или уже поздно), у преподавателя есть раскладушка, в корпусе кухня и бассейн. Вы можете работать ночью вместо дня или вообще не приходить, но у вас есть дедлайн! А если выполните работу раньше — на вас посмотрят как на сумасшедшего. Ибо все должно быть вовремя. «Just in time» (точно в назначенное время) — характерная черта японского менеджмента.

Студенты, обучающиеся в японском университете, могут найти работу на ярмарках карьер, но это часто грустное зрелище — 300 человек на 5 мест в какую-нибудь Sony. Более эффективный способ — когда профессор, который вас знает, может вас «сосватать» какой-нибудь компании. Это работает гораздо лучше.

Система рекрутинга персонала в японском университете очень сложна. После получения PhD нельзя оставаться в своем университете. Каждый год идет замена всех деканов, поэтому многие из них успевают поработать в разных комитетах. Чтобы стать профессором, нужно пройти ряд ступеней — бакалавриат, PhD, ряд конкурсов. Там бывает около 100 человек на место.

— Мне потребовалось 15 лет, чтобы получить постоянную позицию — я должен был доказать, что я существенно среднего уровня. Это такая high risk career, нужно иметь большое желание, чтобы идти до конца. Мне было очень трудно. Но если честно, трудно только первые 5 лет. Но потом привыкаешь, — улыбается Кетов.

Об открытых лекциях и мастер-классах экспертов можно узнать на сайте Института экономики и менеджмента ТГУ.

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