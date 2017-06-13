Городские детали: новая жизнь водоразборных будок

13 июня 2017 / Томский Обзор

В новом выпуске «Городских деталей» — старые водоразборные будки, которые переживают в наши дни второе рождение. А, может быть, уже даже третье или четвертое.

Миниатюрные кирпичные строения появились в разных точках Томска в начале XX века, когда строился первый городской водопровод. По проекту было запланировано строительство 15 будок. Все они были восьмиугольными, двухэтажными, оборудовались кранами и водомерами; высота каждой составляла 5,3 метра. Главной миссией будок было обеспечение населения Томска чистой водопроводной водой, потому как провести водопровод к себе в дом в те времена могли себе позволить немногие.

Прошло сто с лишним лет, а некоторые будки по-прежнему сохранились — нам известно о пяти. Каждая живет своей самостоятельной жизнью.

Первая героиня — будка на перекрестке переулка Сакко и улицы Розы Люксембург, неподалеку от «Киномакса». Точный адрес — ул. Розы Люксембург, 67а. Рядом по соседству — жилые деревянные дома, кирпичная шестиэтажка и неинтересное офисное здание. Дверь в будку крепко заперта, на окнах установлены решетки, за стеклами виднеется что-то похожее на жалюзи. Поскольку строение находится в углублении, к двери ведут несколько ступенек.

Отчего-то будка не производит впечатление заброшенности: то лесенка рядом появится, то деревянные бортики, то следы штукатурки на стенах.

Совсем неподалеку, в переулке Ванцетти, — точно такая же будка, но отличающаяся внешним обликом. Она оштукатурена и выкрашена в «типовой приятный» зеленый цвет.

То, что башня находится в чьих-то заботливых руках, несомненно: вставлены пластиковые окна, внутри видны следы недавнего ремонта, а с недавних пор — лестница. И хотя работы здесь движутся крайне медленно, возможно, в скором будущем будка предстанет перед нами в обновленном виде. В конце 80-х, кстати, здесь было кафе «Мороженое», где, судя по колоритному фото, подавали не только его. Хотя как оно там помещалось — непонятно, будка-то совсем крохотная:

Будка на перекрестке улицы Войкова и одноименного переулка поначалу неопознаваема — все потому что на ней красуется купол с крестом. Расположена рядом со Знаменской церковью, напротив входа на территорию Центрального рынка. По всей видимости, выполняет функции хозяйственной постройки (видели, как оттуда выносили грабли).

Бывшая водоразборная будка на улице Тверской тоже соседствует с религиозным сооружением — Петропавловским собором. Хотя распознать в ней старинную постройку еще сложнее — сегодня она больше похожа на типичный российский самострой, имеющий привычку размножаться почкованием. Обзаведясь пристройками, будка буквально вросла в церковное ограждение. Здесь уже давно (даже не знаем насколько) располагается консультационно-правовой центр, временами работает шиномонтажка.

Не чуждые прекрасному люди когда-то пристроили на будочное окно резной деревянный наличник. Другие же люди, напротив, к прекрасному равнодушные, начали зашивать кирпичную пристройку сайдингом, велика вероятность, что в скором времени эта участь постигнет и будку.

Своя судьба и у будки на Максима Горького 17а — чьи-то заботливые руки превратили помещение в жилое. Какое-то время назад на ru09 еще можно было встретить объявление о сдаче сего объекта посуточно или продаже: однокомнатную, но двухуровневую квартиру площадью в 22 (или 25) отдавали за 1 250 тыс. рублей. При этом обещались все современные блага: центральное отопление, свет, душ, земля в собственности. Продавали будку долго и упорно, но покупатель на интересный товар, видимо, нашелся и решил вдохнуть в строение новую жизнь.

Сейчас здесь развернулась ремонтная активность — вокруг будки вырыта траншея, есть подозрения, что новый собственник (впрочем, он мог остаться и прежним) намерен «выкопать» будку и перенести в другое место.

Ну и на сладкое: еще пара старых фото Томска, на которых можно увидеть, где еще стояли подобные будки. Нынешнюю площадь Ленина узнать просто, на втором фото — «красный корпус» ТГАСУ на площади Соляной:

Фото: Томский Обзор, vk.com/vseotomske, Томск: история города в иллюстрациях. 1604–2004. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2004.

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