Деревянное зодчество добралось до сцены

21 июня 2017 / Томский Обзор

АВТОР Мария Симонова

В Томском театре юного зрителя создают очень сибирскую историю — «Сказ об Иване-мастере».

В основу легла пьеса томского автора Александра Казанцева «Ванюша, Иван Петрович», действие в которой происходит в сибирской тайге, в болотах. Большое значение в этом мифологическом рассказе имеют наличники. Ради их достоверности режиссер и художник спектакля обратились к томскому деревянному зодчеству.

Когда-то в репертуаре Томского ТЮЗа спектакль по той же пьесе Александра Казанцева уже был, он назывался «Ванюша, Иван Петрович». Его премьера состоялась еще в 1987 году, режиссером был Олег Афанасьев. Постановка имела успех, и шла в театре целых 18 лет. В 2012 году сказку поставили во Дворце творчества детей и молодежи.

«Сказ об Иване мастере» — абсолютно другая работа, ни в коем случае не восстановление старого спектакля. Репетирует постановку режиссер из Петербурга Екатерина Максимова, художник сказа — Сергей Лавор из Переславля-Залесского. Вместе они сочинили уже более 20 спектаклей. Среди их работ и волшебная сказка «Лететь…». В томском ТЮЗе она идет уже четыре года, и за это время попала на многие фестивали. Среди них и национальная премия спектаклей для детей «Арлекин».

«Сказ об Иване-мастере» вторая работа постановщиков на сцене ТЮЗа. Екатерина Максимова сразу уточняет, что не стоит ждать возвращения прежнего «Ванюши…»:

— Это будет совсем другой спектакль. Не могу назвать ключевых отличий, так как не видела прошлого. Могу сказать только, что пьеса сильно переделана, она написана в советские времена и имеет явные драматургические проблемы. Из истории ушли ни на что не влияющие персонажи и массовка. О восстановлении прошлого спектакля речь не шла с самого начала, иначе я бы не взялась за этот материал.

Единственное, что может показаться зрителю знакомым по «Ванюше, Ивану Петровичу», это две коряги, которые стоят весь спектакль по обеим сторонам сцены у порталов. Они были задействованы в прежней постановке пьесы Казанцева и сохранились в театре. Эти элементы удачно вписались и в сценографию «Сказа об Иване-мастере». К подготовке их «участия» в спектакле приложил руку скульптор Леонтий Усов. В «Ванюше, Иване Петровиче» он играл царя.

Обращение к теме деревянного зодчества в истории неслучайно: в пьесе некий старик Желонда вырезает Таежному Черту небывалые узоры из дерева. Герою Ивану тоже предлагается удивить нечистого именно резьбой по дереву. Наградой станут ливни-проливни, чтобы тушить пожар в тайге.

— Резьба становится основным мотивационным моментом в нашей истории. Кроме того, углубившись в историю и этнографию, мы выяснили, что все узоры на жилищах, посуде, одежде и другом, имели обережную символику, охраняющую человека от Чертей, Леших и прочей нечисти, — поясняет режиссер спектакля. — Изучив символику и исходя из ее смысла, мы сочинили узор для Ивана. У предков ничего «просто-так-фантазийного» не было. Именно на этом мы и делаем акцент.

За информацией о символике режиссер, художник, артисты отправились в томские музеи. Несколько раз побывали в Музее деревянного зодчества, Музее славянской мифологии, Музее истории Томска, Музее этнографии. После разговоров со специалистами менялась пьеса.

Гуляли и по томским старым улочкам — присматривались к деревянным зданиям, фотографировали наличники. Сергей говорит, что особенно ему запомнились «Дом с жар-птицами» и «Дом с драконами».

— Любимых зданий в городе у меня уже много. Томск, как и все настоящее, необыкновенно притягателен, — считает Екатерина. — Когда идешь по улицам Шишкова, Октябрьской, Кузнецова, Карташова, то кажется, что отправился на машине времени лет на 200 назад в прошлое. Это захватывает и вызывает массу эмоций!

— То, что в Томске столько сохранилось столько деревянного зодчества, это уникально, — отмечает Сергей. — В Иркутске многое исчезло. У нас в Переславле-Залесском сохранилось больше каменной резьбы. Наличники в городе есть, но они другой формы. В Новгороде тоже другие наличники, хотя «корни» у томской резьбы оттуда. Люди переселялись в Сибирь из западной части страны, и приносили сюда свое мастерство. В резьбе все неслучайно. Образ богини Макошь, солнце — это элементы оберегов, они и превращаются в кружево, смысловой узор. Подобные делали на рубахах, чтобы защитить от злых духов.

Узор наличника отображает три мира: нижний, ночной, наш, естественный, и верхний, где солнце.

В спектакле наличник в одной из сцен создается визуальными средствами. Также на сцене появится осязаемый вариант, созданный бутафорами театра. Правда, не из дерева:

— Наличники на сцене будут из фанеры и пенопласта. Настоящие, деревянные наличники весят немало и для спектакля не подходят, — объясняет Сергей Лавор. — Ребята-актеры работают с ними на сцене, выносят их в финале. Важно, чтобы им был удобно.

Бутафорам ТЮЗа досталось нелегкое дело: настоящий наличник мастер создает месяц. А сотрудникам театра пришлось сделать шесть «театральных» вариантов за две недели.

Сибирский колорит в сценографии проявится, конечно, не только в наличниках. Короны из веток местных деревьев, лес, самовар из шишек, костюм с узором в виде Васюганских болот… А еще в «Сказе об Иване» будут звучать сибирские песни. Материал подбирал Даниил Крапчунов, руководитель арт-проекта «Васильев вечер». Разучивала песни с артистами ТЮЗа Марина Аржаникова, основатель фольклорно-этнографического ансамбля «Пересек». Так что погружение в мир сибирской истории ожидается серьезное.

Режиссера постановки, где используется исторический материал, местные песни, узоры, очень привлекают:

— Материал, связанный с какими-то аутентичными вещами, всегда интересен, — уверена Екатерина Максимова. — Он отправляет к корням, к нашим общим кодам, которые нас объединяют как народ, как нацию на таком огромном территориальном пространстве. История еще со школы мой любимый предмет. И все я занимаюсь в жизни, так или иначе связано с историей. Именно в прошлом всегда лежат мотивы действий, причинно-следственные связи и уроки, которые, к сожалению, мы часто не учитываем…

Томские зрители увидят сибирский спектакль в середине сентября.

Фото предоставлено Томским театром юного зрителя

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