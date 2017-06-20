Еда на борту: спецпитание без соли и без сахара

20 июня 2017 / Томский Обзор

АВТОР Мария Симонова

Список вариантов специального бортового питания «Аэрофлота» внушителен и загадочен.

По описанию на сайте трудно догадаться, чем тебя будут кормить при том или ином выборе. Тем интереснее пробовать новые виды!

Питание без клейковины и с пониженным содержанием жиров не слишком порадовали нас вкусом. На этот раз мы решили узнать, чем кормят на борту людей, которые решили отказаться от соли и сахара.

Питание без добавления соли «Аэрофлот» характеризовал так: «Приготовление пищи производится без соли, исключены сильносоленые продукты». Мы опасались, что еда окажется невыносимо пресной. К счастью, ошиблись.

На горячее предлагают рыбу с гарниром из риса. Дополняют блюдо тушеная брокколи, черри и лимон. Рыба была белой, затрудняемся сказать какой именно. А подписи к блюдам в специальных вариантах мы видели только на кошерном питании, стюардессы тоже ничего не знали. Но рыба была вкусной — это главное! Ее приготовили в легком соусе, в меру острым, но придающим разнообразие. И лимонный сок был кстати. Гарнир порадовал тем, что был из черно-белого риса. Так оригинальнее и, говорят, полезнее. Рис был рассыпчатым, не переваренным, хорошо сочетался по вкусу с рыбой.

Холодная закуска в бессолевом питании оказалась набором из овощей и зелени: морковь, сельдерей, салат. Все сочное. Также в закуску входил куриный рулет с грибами. Дополнял их зеленый соус, не острый, интересный на вкус.

В бессолевой набор было включено греческое оливковое масло, как и в другие варианты диетической еды. На десерт тем, кто не ест соль, не предлагалось ничего. Правда, по нашей просьбе, стюардесса принесла нам фруктовый батончик «Курага и кокос». Такие выдавали пассажирам, которые не ставили бортовых гастрономических экспериментов.

В целом бессолевое питание показалось сытным. А по приправам-соусам блюда этого варианта превосходят другие виды специальной еды. Нам понравилось! Кстати, при желании все можно было посолить: стандартный набор соль/перец/сахарприлагался.

На обратном пути мы познакомились с бортовой едой без сахара. О ней сообщалось: «В питании без добавленного сахара исключены жареные продукты, продукты с высоким содержанием фруктозы, сахара, жирные продукты».

На горячее подали внушительный кусок куриного филе (больше, чем мясные блюда в обычном питании), гречку и брокколи. Курица была суховата и плохо резалась. В целом сытно, хотя и нельзя сказать, что блюдо запоминается необычным вкусом.

Холодная закуска нам понравилась значительно больше. Снова рыба — вероятно, кета. Хотя опять-таки не поручимся, ничего нигде не написано, никто ничего не знает, а вкус всех блюд на высоте меняется. В дополнение — свежие овощи: сельдерей, огурец, черри.

Также в питание без сахара входили уже знакомое нам оливковое масло и булочка со злаками. Десерта мы и не ждали.

В вариантах специальной еды нас порадовал баланс: если в горячем блюде мясо, то в холодном — рыба, и наоборот. Также оба варианта оказались сытными и разнообразными. Самым вкусным из всего продегустированного нам показалось питание без соли. Хотя добавить к нему десерт не помешало бы. И еще не хватает состава блюд — все-таки хочется знать, что ты ешь.

Напомним, что получить особенное питание в самолете в случае с «Аэрофлотом» несложно. Достаточно сделать заказ не позднее, чем за 36 часов до вылета. Для этого нужно позвонить в колл-центр, либо оформить заявку в личном кабинете на сайте компании. Услуга бесплатна. Правда, речь идет только о рейсах дольше 3-х часов. Но Томск-Москва подходит под это условие более чем.

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