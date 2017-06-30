ТОП-5: самые продаваемые в Томске книги за июнь-2017

Спецпроект сети книжных магазинов «Читай-город» и «Томского Обзора» / Фото: 30 июня 2017 // Фото: pixabay.com

Плоский мир Пратчета, правдивая история врача, новое дело Харри Холе, магия по-английски и Твин Пикс.

Какие книги попали в ТОП-5 рейтинга продаж сети книжных магазинов «Читай-город» в Томске в июне 2017 года, рассказываем в нашем обзоре.

Плоский мир Терри Пратчета и вправду плоский. Он стоит на четырех слонах, которые покоятся на спине у гигантской черепахи, медленно плывущей в космосе. Может быть, поэтому, а, может быть, по каким-то другим причинам обитателям этой космической тарелки живется весело. За годы творчества Плоский мир проработан до мельчайших деталей. Фирменным почерком Пратчета является описание своей вселенной через истории совершенно разных его обитателей: стражников, волшебников, ведьм, авантюристов, наконец, Смерти, которые постоянно пересекаются и расходятся в самый неожиданный момент. У героини нового шедевра Тиффани Болен жизнь не сахар. Ну, а какой еще может быть жизнь молодой девицы, которая занимается ведьмовством с девяти лет и водит дружбу с мелкой хулиганящей нечистью? Сейчас Тиффани уже 15 и на этот раз ей предстоит столкнуться с серьезным противником, один вид которого приводит остальных ведьм в трепет. Кстати, это первый официальный художественный перевод «Платья цвета полуночи», до этого книга на великом и могучем выходила только в самиздате.

Если задать людям на улице вопрос какой частью своего тела он дорожит больше всего, то наверняка 99 из 100 ответят — головным мозгом. Он уже достаточно хорошо исследован наукой, но для обывателя остается загадочным и непонятным: миллиарды нейронов, аксонов, неокортекс и гипофиз — мы помним (ну, кто-то точно помнит) эти названия из курса анатомии, но плохо представляем себе как они функционируют. Каким образом из их взаимодействия рождается та неповторимая личность, которая читает сейчас эти строки? Книга Генри Марша — отнюдь не еще один анатомический атлас, который рисует картинку внутричерепного пространства. Это честный рассказ о том, с чем приходится сталкиваться в повседневной работе нейрохирургу: непростыми решениями, сложнейшими операциями и гигантским грузом ответственности. А кроме того это просто интересный рассказ человека, чья профессия — одна из самых сложных в мире. На своем пути он совершил множество ошибок, но каждая из них привела в итоге к заслуженной репутации одного из самых опытных нейрохирургов современности.

Норвежский писатель и музыкант, обладатель нескольких литературных премий. А еще самый продаваемый в мире автор детективов, создатель невероятного Харри Холе. Стоять в одном ряду с Холмсом, Мегрэ, Пуаро и Вульфом — кто же из сыщиков откажется от такой чести? Алкоголик, социопат и невротик, но при этом блестящий детектив Харри Холе берется за новое дело. В Осло объявился маньяк, не чуждый некоторой изысканности в своих преступлениях. Своей первой жертве он прокусывает шею железными зубами, упиваясь ее кровью. Из крови второй жертвы он готовит смузи, не забыв добавить дольку лимона… Новому начальнику отдела убийств молодой девушке Катрине Братт вряд ли под силу распутать это кровожадную историю. Так что Холе придется забыть о своей отставке и обучении неопытных курсантов Полицейской академии. «Жажда» — 11-я книга из цикла о легендарном сыщике. Кстати, этой осенью нам наконец обещают показать героя Несбё на большом экране — в октябре выходит голлливудская экранизация седьмого романа цикла «Снеговик».

«Дамы из Грейс-Адье» - это все та же Кларк, та же Викторианская Англия, те же эльфы и, конечно, магия. Сборник рассказов, куда вошли восемь разных историй, ненадолго возвращает любимых героев романа «Джонатан Стрендж и мистер Норрелл» и знакомит с новыми. Сама Кларк утверждает, что занялась этой книгой, «преследуя две весьма скромные цели»: пролить свет на то, как развивалась английская магия, и создать своего рода учебник, который познакомит нас поближе с обитателями волшебного мира. Особая «женская» магия, игры в загадки с «бесом», одурманивающие чары эльфов, странный Джон Каблук и Том Ветер-в-поле — каждая история прекрасна по-своему. Для всех поклонников Стренджа и Норрела — обязательно к прочтению. Те же, кто еще не знаком с популярными героями, вправе выбирать сами, с какой книги начать. Но будьте осторожны, ведь «магия (…) пьянит как вино, и если вы непривычны к ней, то рискуете быстро опьянеть».

«Твин Пикс» снова на арене, и снова будоражит всех и вся. Соратник и друг Дэвида Линча в одиночку собрал «Тайную историю Твин Пикс», дабы у всех поклонников культовой американской истории была возможность подготовиться к выходу нового сезона. Удалось ли книге заполнить этот 25-летний пробел, судить не беремся, но поскрипеть мозгами придется мало нам сериала . Это настоящее досье, собранное из писем, отчетов, протоколов допросов, карт, газетных вырезок, фотографий и рисунков — всего, что имеет отношение к главным героям твинпиксовской чертовщины. Кто этот человек, собравший огромную папку документов, неизвестно, но разобраться в нем предстоит агенту Т. П. И поклонникам истории — уж если вы взялись за изучение тайной истории маленького городка в штате Вашингтон, то будьте добры не отлынивать, а внимательно изучить все представленные документы и пояснения агента к ним. Да, и если прежде вы считали, что автор сего труда — «нормальная» половина дуэта Фрост-Линч, то самое время расстаться с этим убеждением.

Эти и другие книги вы можете купить в магазинах «Читай-город».

Тэги/темы: