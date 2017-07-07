Лето на даче: томичам предложили сэкономить на спутниковом ТВ

7 июля 2017 / Пресс-служба ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

Томичам предложили сэкономить на спутниковом ТВ. Как сообщает пресс-служба МТС, теперь «абоненты оператора могут избавиться от абонентской платы за пользование спутниковой тарелкой, отправив всего одно SMS».

Ежемесячный платеж в этом случае будет 250 рублей вместо 390 — останется только плата за аренду оборудования. Если вы уже являетесь абонентом спутникового ТВ от МТС и оборудование не арендовали, а выкупили — все равно есть способ сэкономить. Двадцать процентов от суммы ежемесячной платы за «спутник» можно вернуть на счет своего мобильного телефона, зарегистрировавшись на сайте акции 20.ssl.mts.ru и ежемесячно получая выгоду до 150 рублей.

Если лето вы предпочитаете проводить за городом, то подключить спутниковую тарелку, чтобы не пропустить спортивный матч, интересный фильм или любимый сериал, сейчас самое время. Причин разбавить загородный отдых сеансами просмотра как минимум три. Во-первых, можно будет реже выбираться в душный город за порцией. Во-вторых, лето настолько насыщено событиями, о которых все будут говорить — от Кубка конфедераций до премьеры нового сезона «Игры престолов», — что остаться в стороне и не посмотреть это вместе со всем миром решительно невозможно. Наконец, прямо сейчас вы можете смотреть спутниковое ТВ от МТС хоть на даче, хоть в коттедже, хоть в городской квартире, не платя ни копейки за пользование базовым пакетом каналов.

Как это сделать:

1. Если вы уже являетесь абонентом МТС, то проверьте, на какой тариф вы подключены. В акции участвуют тарифы Ultra, Smart, Smart+, «Smart Безлимитище+». «Smart Безлимитище+». Если вы пока не являетесь абонентом — можно перейти на МТС, оставив заявление на сайте mnp.mts.ru, или приобрести SIM-карту с тарифом из перечня выше в любом из салонов оператора.

2. Подключить спутниковое ТВ от МТС, если вы еще этого не сделали. Для этого нужно оставить заявку на сайте компании или в любом из салонов МТС. Чтобы воспользоваться 100% скидкой на абонентскую плату, вам нужно выбрать вариант «аренда оборудования» и приобрести установочный комплект за 1200 рублей (цена в розничной сети МТС).

3. Для обнуления абонентской платы после установки оборудования нужно сделать следующее: берете мобильный телефон и смарт-карту, которая обеспечивает доступ к телеканалам — она обязательно устанавливается в приставку или САМ-модуль и идёт в комплекте с ними. С мобильного телефона, подключённого к одному из участвующих в акции тарифов, отправляете бесплатное SMS на короткий номер 9543. В SMS не должно быть ничего, кроме номера смарт-карты — он написан на ней же, в нём должно быть 11 цифр. В ответ придёт подтверждение: «Поздравляем! Вы успешно зарегистрировались в акции «Smart Спутник». И все — за спутниковое телевидение можно больше не платить, только за аренду оборудования, то есть ежемесячный платеж вместо 390 рублей будет 250 рублей.

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