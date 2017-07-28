Афиша Томска.
Ожидаемые мероприятия августа-2017
Что ожидает нас в культурной жизни города в августе, рассказываем в нашем традиционном календаре мероприятий месяца.
Спектакли
«Любовник в стиле ретро»
Артист ТЮЗа (Игорь Лифанов) всю жизнь хотел сниматься в кино, быть знаменитым и популярным. И вот судьба дала ему долгожданный шанс! Но кто же мог подумать сто это не самое обычное кино. Что же делать? Контракт подписан, съемки начинаются, а артист не в состоянии сыграть свою первую главную роль в кино, «Кино для взрослых»!
Когда и где: 21 августа в Театре драмы.
Время и стоимость билетов: 19:00, 800 — 2000 рублей.
Аудитория: 18+.
«Господин Ибрагим и цветы Корана»
Удивительно нежная и философски глубокая книга Э.-Э.Шмитта, входящая в его «Цикл Незримого», замаскирована под внешне незамысловатый рассказ о брошенном отцом мальчишке, страдающем от одиночества. Он живет в Париже на Голубой улице, которая давно не голубая, покупает на ужин консервы у местного Араба, который вовсе не араб. Что же здесь настоящее? Взросление, дружба, столкновение с миром иной религии, неповторимая мелодия жизни.
Когда и где: 23 августа в Театре драмы.
Время и стоимость билетов: 19:00, 500 рублей.
Аудитория: 16+.
«Две дамочки в сторону севера»
Этот спектакль появился в репертуаре ТЮЗа благодаря свободному творчеству участников и единодушной поддержке зрителей, выразивших одобрение постановке на открытой читке пьесы. В основе сюжета — путешествие двух героинь, уже не юных сестер Аннетты и Бернадетты, на север Франции. Они отправились в путь, чтобы воссоединить своих родителей — мать, умершую накануне, с отцом, которого они похоронили 25 лет назад…
Внимание! В спектакле используются живая музыка и безалкогольное пиво.
Когда и где: 24 августа в ТЮЗе.
Время и стоимость билетов: 19:00, 400 рублей.
Аудитория: 14+.
«Русская соль»
Этот спектакль в репертуаре театра уже двадцать лет, не одно поколение зрителей посмотрело веселую, ироничную и очень смешную историю про хитрого русского мужика, который за границей солью торговал. А русская соль — она особенная, с ней любое кушанье в десять раз вкуснее становиться. И покупает ее за золото не кто иной, как сам иноземный король. Но сказочное везение главного героя на этом не кончается, в него влюбляется королевская дочка. И завершается эта сказка веселым свадебным пиром.
Когда и где: 26 августа в театре «Скоморох».
Время и стоимость билетов: 12:00, 200 рублей.
Аудитория: 5+.
«Банка сахара»
Новая постановка расскажет о человеке, образ жизни которого сильно отличается от привычного большинству из нас. Весь мир Коли сводится к границам его квартиры: уже много лет он предпочитает оставаться в ее стенах и до минимума сократить какое-либо взаимодействие с людьми. Только соседка иногда становится его вынужденным.
Когда и где: 31 августа в ТЮЗе.
Время и стоимость билетов: 19:00, 400 рублей.
Аудитория: 16+.
Концерты
Группа «Пицца»
Свежий и очень разный по наполнению проект «Пицца» не укладывается в привычные стилевые рамки. В музыке группы легко и удачно переплетаются соул-поп, регги, фанк и даже рэп. Неповторимый и ни на кого не похожий стиль коллектива приправлен глубокими, но при этом легко воспринимаемыми текстами и хорошим гитарным лайв-поп саундом.
Когда и где: 5 августа в клубе Teatro.
Время и стоимость билетов: 22:00, 500 — 1000 рублей.
Аудитория: 18+.
Джем-сейшн
Приходите, играйте, пойте!:) Специальные гости — Алиса Литвинова (гитара), Родион Литвинов (труба, гитара).
Когда и где: 4 августа в джаз-кафе Underground.
Время и стоимость билетов: 20:00 — 23:00, 100 — 300 рублей. Для участников вход свободный.
Аудитория: 16+.
XIV конкурс дворовой песни им. Марата Ахметшина
Участников ждет третий тур конкурса. Как всегда выступят те, чьей неизменной спутницей стала гитара. Среди конкурсантов членам жюри нужно будет выбрать лишь одного, кто выступит на большом гала-концерте в октябре.
Когда и где: 27 августа на Белом озере.
Время и стоимость билетов: 16:00, вход свободный.
Аудитория: 0+.
Cимфонический open air
Выступает Томский академический симфонический оркестр. Главный дирижер и художественный руководитель Ярослав Ткаленко.
Когда и где: 30 августа в саду Краеведческого музея.
Время и стоимость билетов: 19:00, 400 рублей.
Аудитория: 0+.
«Король смеется»
Орган не всегда серьёзен. Иногда маститые композиторы позволяли себе пошутить и посмеяться в органной музыке. Филармония приглашает вас улыбнуться вместе с королём музыкальных инструментов. В программе вечера — музыка, начиная от не вполне серьёзных танцев XVI столетия до «лёгкой музыки» XX века. Не забудут, разумеется, и юмор великих, например, знаменитую «Шутку» И. С. Баха.
Когда и где: 31 августа в органном зале Томской филармонии.
Время и стоимость билетов: 19:00, 250 — 350 рублей.
Аудитория: 6+.
Кино
Фантастический фильм «Темная башня»
Наш мир — не единственный из существующих. Заклятые враги Роланд Дискейн, последний из ордена стрелков, и Уолтер О’Дим, известный также как Человек в черном, ведут извечную борьбу. На кону — мифическая Темная Башня, последний оплот и надежда вселенной, без которой мир будет повержен в полный хаос и разрушение. Силам добра и зла суждено столкнуться в последней схватке, ведь Роланд Дискейн — единственный, кому под силу остановить Человека в черном, прежде чем тот разрушит Темную Башню.
В главных ролях: Мэттью МакКонахи, Идрис Эльба, Кэтрин Уинник, Эбби Ли, Деннис Хейсбёрт, Джеки Эрл Хейли, Николас Хэмилтон, Фрэн Кранц, Су-хён, Алекс МакГрегор.
Когда и где: с 3 августа в «Киномире», «Киномаксе», Goodwin Сinema, Kinopolis и Fакеле.
Аудитория: 16+.
Фэнтезийная драма «Мертвец»
После смерти родителей молодой счетовод Уильям Блэйк в надежде найти работу приезжает на Дикий Запад, где по злой воле случая за его голову назначается награда в 500 долларов. Раненого в грудь возле сердца, его выхаживает индеец, которого много лет возили по городам Америки и Англии в качестве живого экспоната. Он принял этого юношу в очках за поэта Уильяма Блэйка, чьи стихи запали в сердце «дикаря», и стал его ангелом-хранителем. А опекаемый, лишившись очков, сам вдруг стал стрелять без промаха, увеличивая стоимость своей головы, оставляя за собой след из трупов лиц, охочих до награды, и приближаясь к тому «месту, откуда приходят и куда возвращаются все духи»…
В главных ролях: Джонни Депп, Гэри Фармер, Криспин Гловер, Лэнс Хенриксен, Майкл Уинкотт, Юджин Бирд.
Когда и где: с 7 августа в «Киномире».
Аудитория: 16+.
Фантастический боевик «Валериан и город тысячи планет»
2700 год. Валериан и Лорелин — космические спецагенты, которые по долгу службы впутались в подозрительное дело и стали невольными участниками то ли межгалактического заговора, то ли аферы причудливых поселенцев планеты Альфа, прибывших туда из различных миров со всех уголков галактик.
В главных ролях: Дэйн ДеХаан, Кара Делевинь, Элизабет Дебики, Итан Хоук, Джон Гудман, Клайв Оуэн, Рутгер Хауэр, Рианна, Крис У, Матьё Кассовиц.
Когда и где: с 10 августа в «Киномире», «Киномаксе», Goodwin Сinema, Kinopolis и Fакеле.
Аудитория: 13+.
Комедийный боевик «Телохранитель киллера»
Он — телохранитель мирового уровня. Его новая работа — охранять киллера, которого все мечтают убить. Он и сам с удовольствием прикончил бы этого гада. Но работа — есть работа: смертельные враги в прошлом, они вынуждены объединиться в настоящем, чтобы выжить. Однако их методы настолько различны, а принципы противоположны, что вопрос выживания — под большим вопросом.
В главных ролях: Райан Рейнольдс, Сэмюэл Л. Джексон, Гари Олдман, Сальма Хайек, Элоди Юнг, Ричард Э. Грант, Жоаким ди Алмейда, Жозефин-де ла Буме, Кирсти Митчелл, Сэм Хэзелдайн
Когда и где: с 17 августа в «Киномире», «Киномаксе», Goodwin Сinema и Kinopolis.
Аудитория: 16+.
Боевик «Малыш на драйве»
Молодой парень по прозвищу Малыш обожает стильную музыку, быструю езду и адреналин в крови. Вся его жизнь — это сплошные погони и перестрелки, ведь он работает водителем, который помогает бандитам скрыться с места преступления. Однажды он по-настоящему влюбляется и решает выйти из игры, но сначала ему предстоит выполнить еще одно задание, которое вполне может оказаться последним в его жизни.
В главных ролях: Энсел Элгорт, Джон Бернтал, Джон Хэмм, Эйса Гонсалес, Мика Ховард, Лили Джеймс, Морган Браун, Кевин Спейси, Морс Диггз, С.Дж. Джонс.
Когда и где: с 24 августа в «Киномире», «Киномаксе», Goodwin Сinema и Kinopolis.
Аудитория: 18+.
Фантастический триллер «Тайна 7 сестер»
В мире, где семейным парам разрешено иметь только одного ребенка, рождается семь сестер-близняшек. Родители решают сохранить всех и дают малышкам имена в честь дней недели. Так девочки и появляются на людях — каждая в свой день. Но однажды Понедельник пропадает…
В главных ролях: Нуми Рапас, Уиллем Дефо, Гленн Клоуз, Роберт Вагнер, Марван Кензари, Пол Сверре Валхейм Хаген, Кристиан Рубек, Лара Дэкаро, Адетомива Едун, Еппе Леурсен
Когда и где: с 31 августа в «Киномаксе».
Аудитория: 16+.
Выставки
«Сокровища Черной речки»
На выставке представлены уникальный медный котел и кинжал, найденные в 2016 году в районе деревни Чёрная речки, которые относятся ко временам кулайской культуры и использовались в ритуальных обрядах. Эти предметы занимали центральное место в святилище и могут о многом рассказать.
Когда и где: до конца августа в Музее истории Томска.
Стоимость билетов: 20 рублей.
Аудитория: 6+.
«Когда деревья были большими»
Новая выставка «Когда деревья были большими» рассказывает о нашем детстве и детстве наших родителей: первые и любимые игрушки, книги, пластинки со сказками, дворовые игры, первые друзья, годы за школьной партой, настоящие коллекции марок, наклеек от спичечных коробков, вкладышей и многое другое, что наполняло мир советского ребенка.
Когда и где: до конца августа в Краеведческом музее.
Стоимость билетов: 50 — 150 рублей.
Аудитория: 6+.
«Дамская сумочка и кошелек»
Коллекцию представляет томичам Ярославский художественный музей. Среди экспонатов (а их более 100) сумки и кошельки 19 — нач. 20 вв. Вы увидите оригинальные экспонаты европейского и отечественного производства из гобелена, кожи, замши, металла, расшитые цветными нитями и бисером настолько мелким, что ни одна современная иголка не может быть продета через бисеринку.
Когда и где: до 17 сентября в Художественном музее.
Стоимость билетов: 50 — 100 рублей.
Аудитория: 6+.
«НаЛичная история»
На выставке будут представлены фотографии из собрания «Виртуального музея наличников», настоящие деревянные наличники г. Томска, а также истории интересных людей, живших и живущих в деревянных домах.
Когда и где: до конца октября в Первом музее славянской мифологии.
Стоимость билетов: 150 — 200 рублей.
Аудитория: 6+.
Общество
Вечеринка Ruf
Открытие серии вечеринок, посвященных лоу-фай хаус музыке. Участвуют томские музыканты.
Когда и где: 5 августа в HallBar.
Время и стоимость билетов: 21:00, 300 рублей.
Аудитория: 18+.
Фестиваль силовых видов спорта
Зрители смогут поближе познакомиться такими видами спорта, как тяжёлая атлетика, гиревой спорт и пауэрлифтинг; узнать об истории и тенденциях развития данных видов спорта.
В программе — выступления ведущих спортсменов томской области и России, а также соревнования среди любителей.
Когда и где: 12 августа в Городском саду.
Время и стоимость билетов: 10:00, вход свободный.
Аудитория: 0+.
Фестиваль «Мир танца»
Вас ждут: мастер-классы от ведущих танцевальных школах нашего города, розыгрыш подарков, подарки от спонсоров и партнеров фестиваля, веселая программа для детей.
Когда и где: 20 августа в Городском саду.
Время и стоимость билетов: 13:00, вход свободный.
Аудитория: 0+.
Выставка «Street Vision»
Street Vision — ежегодный выставочный проект родом из Томска, совмещающий в себе разные жанры: граффити, стрит-арт, фотография, живопись, дизайн, видеография, музыка, а также всё, что образовывается на их пересечении. В роли выставочного комплекса всегда выступает урбанизированная территория с ярко выраженными индустриальными чертами, например, заброшенный печатный цех. Это позволяет сразу перешагнуть рамки привычной зоны комфорта арт-галерей.
Когда и где: с 25 по 27 августа.
Стоимость билетов: от 750 рублей за три дня.
Аудитория: 12+.
Цирк-шапито династии Довгалюк «Повелители молний»
В программе: выступления животных, акробаты, воздушные гимнасты, глотание меча, театр иллюзий и грандиозное шоу с генераторами Тесла.
Когда и где: с 17 августа по 10 сентября около Дворца зрелищ и спорта.
Время и стоимость билетов: с четверга по воскресенье в 18.00, 700 — 1200 рублей.
Аудитория: 0+.