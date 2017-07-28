Афиша Томска.

Ожидаемые мероприятия августа-2017

28 июля 2017 / Томский Обзор / Фото: Роман Сусленко

Что ожидает нас в культурной жизни города в августе, рассказываем в нашем традиционном календаре мероприятий месяца.

Спектакли

Артист ТЮЗа (Игорь Лифанов) всю жизнь хотел сниматься в кино, быть знаменитым и популярным. И вот судьба дала ему долгожданный шанс! Но кто же мог подумать сто это не самое обычное кино. Что же делать? Контракт подписан, съемки начинаются, а артист не в состоянии сыграть свою первую главную роль в кино, «Кино для взрослых»!

Когда и где: 21 августа в Театре драмы.

Время и стоимость билетов: 19:00, 800 — 2000 рублей.

Аудитория: 18+.

Удивительно нежная и философски глубокая книга Э.-Э.Шмитта, входящая в его «Цикл Незримого», замаскирована под внешне незамысловатый рассказ о брошенном отцом мальчишке, страдающем от одиночества. Он живет в Париже на Голубой улице, которая давно не голубая, покупает на ужин консервы у местного Араба, который вовсе не араб. Что же здесь настоящее? Взросление, дружба, столкновение с миром иной религии, неповторимая мелодия жизни.

Когда и где: 23 августа в Театре драмы.

Время и стоимость билетов: 19:00, 500 рублей.

Аудитория: 16+.

Этот спектакль появился в репертуаре ТЮЗа благодаря свободному творчеству участников и единодушной поддержке зрителей, выразивших одобрение постановке на открытой читке пьесы. В основе сюжета — путешествие двух героинь, уже не юных сестер Аннетты и Бернадетты, на север Франции. Они отправились в путь, чтобы воссоединить своих родителей — мать, умершую накануне, с отцом, которого они похоронили 25 лет назад…

Внимание! В спектакле используются живая музыка и безалкогольное пиво.

Когда и где: 24 августа в ТЮЗе.

Время и стоимость билетов: 19:00, 400 рублей.

Аудитория: 14+.

Этот спектакль в репертуаре театра уже двадцать лет, не одно поколение зрителей посмотрело веселую, ироничную и очень смешную историю про хитрого русского мужика, который за границей солью торговал. А русская соль — она особенная, с ней любое кушанье в десять раз вкуснее становиться. И покупает ее за золото не кто иной, как сам иноземный король. Но сказочное везение главного героя на этом не кончается, в него влюбляется королевская дочка. И завершается эта сказка веселым свадебным пиром.

Когда и где: 26 августа в театре «Скоморох».

Время и стоимость билетов: 12:00, 200 рублей.

Аудитория: 5+.

Новая постановка расскажет о человеке, образ жизни которого сильно отличается от привычного большинству из нас. Весь мир Коли сводится к границам его квартиры: уже много лет он предпочитает оставаться в ее стенах и до минимума сократить какое-либо взаимодействие с людьми. Только соседка иногда становится его вынужденным.

Когда и где: 31 августа в ТЮЗе.

Время и стоимость билетов: 19:00, 400 рублей.

Аудитория: 16+.

Концерты

Свежий и очень разный по наполнению проект «Пицца» не укладывается в привычные стилевые рамки. В музыке группы легко и удачно переплетаются соул-поп, регги, фанк и даже рэп. Неповторимый и ни на кого не похожий стиль коллектива приправлен глубокими, но при этом легко воспринимаемыми текстами и хорошим гитарным лайв-поп саундом.

Когда и где: 5 августа в клубе Teatro.

Время и стоимость билетов: 22:00, 500 — 1000 рублей.

Аудитория: 18+.

Приходите, играйте, пойте!:) Специальные гости — Алиса Литвинова (гитара), Родион Литвинов (труба, гитара).

Когда и где: 4 августа в джаз-кафе Underground.

Время и стоимость билетов: 20:00 — 23:00, 100 — 300 рублей. Для участников вход свободный.

Аудитория: 16+.

Участников ждет третий тур конкурса. Как всегда выступят те, чьей неизменной спутницей стала гитара. Среди конкурсантов членам жюри нужно будет выбрать лишь одного, кто выступит на большом гала-концерте в октябре.

Когда и где: 27 августа на Белом озере.

Время и стоимость билетов: 16:00, вход свободный.

Аудитория: 0+.

Выступает Томский академический симфонический оркестр. Главный дирижер и художественный руководитель Ярослав Ткаленко.

Когда и где: 30 августа в саду Краеведческого музея.

Время и стоимость билетов: 19:00, 400 рублей.

Аудитория: 0+.

Орган не всегда серьёзен. Иногда маститые композиторы позволяли себе пошутить и посмеяться в органной музыке. Филармония приглашает вас улыбнуться вместе с королём музыкальных инструментов. В программе вечера — музыка, начиная от не вполне серьёзных танцев XVI столетия до «лёгкой музыки» XX века. Не забудут, разумеется, и юмор великих, например, знаменитую «Шутку» И. С. Баха.

Когда и где: 31 августа в органном зале Томской филармонии.

Время и стоимость билетов: 19:00, 250 — 350 рублей.

Аудитория: 6+.

Кино

Фантастический фильм «Темная башня»

Наш мир — не единственный из существующих. Заклятые враги Роланд Дискейн, последний из ордена стрелков, и Уолтер О’Дим, известный также как Человек в черном, ведут извечную борьбу. На кону — мифическая Темная Башня, последний оплот и надежда вселенной, без которой мир будет повержен в полный хаос и разрушение. Силам добра и зла суждено столкнуться в последней схватке, ведь Роланд Дискейн — единственный, кому под силу остановить Человека в черном, прежде чем тот разрушит Темную Башню.

В главных ролях: Мэттью МакКонахи, Идрис Эльба, Кэтрин Уинник, Эбби Ли, Деннис Хейсбёрт, Джеки Эрл Хейли, Николас Хэмилтон, Фрэн Кранц, Су-хён, Алекс МакГрегор.

Когда и где: с 3 августа в «Киномире», «Киномаксе», Goodwin Сinema, Kinopolis и Fакеле.

Аудитория: 16+.

Фэнтезийная драма «Мертвец»

После смерти родителей молодой счетовод Уильям Блэйк в надежде найти работу приезжает на Дикий Запад, где по злой воле случая за его голову назначается награда в 500 долларов. Раненого в грудь возле сердца, его выхаживает индеец, которого много лет возили по городам Америки и Англии в качестве живого экспоната. Он принял этого юношу в очках за поэта Уильяма Блэйка, чьи стихи запали в сердце «дикаря», и стал его ангелом-хранителем. А опекаемый, лишившись очков, сам вдруг стал стрелять без промаха, увеличивая стоимость своей головы, оставляя за собой след из трупов лиц, охочих до награды, и приближаясь к тому «месту, откуда приходят и куда возвращаются все духи»…

В главных ролях: Джонни Депп, Гэри Фармер, Криспин Гловер, Лэнс Хенриксен, Майкл Уинкотт, Юджин Бирд.

Когда и где: с 7 августа в «Киномире».

Аудитория: 16+.

Фантастический боевик «Валериан и город тысячи планет»

2700 год. Валериан и Лорелин — космические спецагенты, которые по долгу службы впутались в подозрительное дело и стали невольными участниками то ли межгалактического заговора, то ли аферы причудливых поселенцев планеты Альфа, прибывших туда из различных миров со всех уголков галактик.

В главных ролях: Дэйн ДеХаан, Кара Делевинь, Элизабет Дебики, Итан Хоук, Джон Гудман, Клайв Оуэн, Рутгер Хауэр, Рианна, Крис У, Матьё Кассовиц.

Когда и где: с 10 августа в «Киномире», «Киномаксе», Goodwin Сinema, Kinopolis и Fакеле.

Аудитория: 13+.

Комедийный боевик «Телохранитель киллера»

Он — телохранитель мирового уровня. Его новая работа — охранять киллера, которого все мечтают убить. Он и сам с удовольствием прикончил бы этого гада. Но работа — есть работа: смертельные враги в прошлом, они вынуждены объединиться в настоящем, чтобы выжить. Однако их методы настолько различны, а принципы противоположны, что вопрос выживания — под большим вопросом.

В главных ролях: Райан Рейнольдс, Сэмюэл Л. Джексон, Гари Олдман, Сальма Хайек, Элоди Юнг, Ричард Э. Грант, Жоаким ди Алмейда, Жозефин-де ла Буме, Кирсти Митчелл, Сэм Хэзелдайн

Когда и где: с 17 августа в «Киномире», «Киномаксе», Goodwin Сinema и Kinopolis.

Аудитория: 16+.

Боевик «Малыш на драйве»

Молодой парень по прозвищу Малыш обожает стильную музыку, быструю езду и адреналин в крови. Вся его жизнь — это сплошные погони и перестрелки, ведь он работает водителем, который помогает бандитам скрыться с места преступления. Однажды он по-настоящему влюбляется и решает выйти из игры, но сначала ему предстоит выполнить еще одно задание, которое вполне может оказаться последним в его жизни.

В главных ролях: Энсел Элгорт, Джон Бернтал, Джон Хэмм, Эйса Гонсалес, Мика Ховард, Лили Джеймс, Морган Браун, Кевин Спейси, Морс Диггз, С.Дж. Джонс.

Когда и где: с 24 августа в «Киномире», «Киномаксе», Goodwin Сinema и Kinopolis.

Аудитория: 18+.

Фантастический триллер «Тайна 7 сестер»

В мире, где семейным парам разрешено иметь только одного ребенка, рождается семь сестер-близняшек. Родители решают сохранить всех и дают малышкам имена в честь дней недели. Так девочки и появляются на людях — каждая в свой день. Но однажды Понедельник пропадает…

В главных ролях: Нуми Рапас, Уиллем Дефо, Гленн Клоуз, Роберт Вагнер, Марван Кензари, Пол Сверре Валхейм Хаген, Кристиан Рубек, Лара Дэкаро, Адетомива Едун, Еппе Леурсен

Когда и где: с 31 августа в «Киномаксе».

Аудитория: 16+.

Выставки

На выставке представлены уникальный медный котел и кинжал, найденные в 2016 году в районе деревни Чёрная речки, которые относятся ко временам кулайской культуры и использовались в ритуальных обрядах. Эти предметы занимали центральное место в святилище и могут о многом рассказать.

Когда и где: до конца августа в Музее истории Томска.

Стоимость билетов: 20 рублей.

Аудитория: 6+.

Новая выставка «Когда деревья были большими» рассказывает о нашем детстве и детстве наших родителей: первые и любимые игрушки, книги, пластинки со сказками, дворовые игры, первые друзья, годы за школьной партой, настоящие коллекции марок, наклеек от спичечных коробков, вкладышей и многое другое, что наполняло мир советского ребенка.

Когда и где: до конца августа в Краеведческом музее.

Стоимость билетов: 50 — 150 рублей.

Аудитория: 6+.

Коллекцию представляет томичам Ярославский художественный музей. Среди экспонатов (а их более 100) сумки и кошельки 19 — нач. 20 вв. Вы увидите оригинальные экспонаты европейского и отечественного производства из гобелена, кожи, замши, металла, расшитые цветными нитями и бисером настолько мелким, что ни одна современная иголка не может быть продета через бисеринку.

Когда и где: до 17 сентября в Художественном музее.

Стоимость билетов: 50 — 100 рублей.

Аудитория: 6+.

На выставке будут представлены фотографии из собрания «Виртуального музея наличников», настоящие деревянные наличники г. Томска, а также истории интересных людей, живших и живущих в деревянных домах.

Когда и где: до конца октября в Первом музее славянской мифологии.

Стоимость билетов: 150 — 200 рублей.

Аудитория: 6+.

Общество

Открытие серии вечеринок, посвященных лоу-фай хаус музыке. Участвуют томские музыканты.

Когда и где: 5 августа в HallBar.

Время и стоимость билетов: 21:00, 300 рублей.

Аудитория: 18+.

Фестиваль силовых видов спорта

Зрители смогут поближе познакомиться такими видами спорта, как тяжёлая атлетика, гиревой спорт и пауэрлифтинг; узнать об истории и тенденциях развития данных видов спорта.

В программе — выступления ведущих спортсменов томской области и России, а также соревнования среди любителей.

Когда и где: 12 августа в Городском саду.

Время и стоимость билетов: 10:00, вход свободный.

Аудитория: 0+.

Вас ждут: мастер-классы от ведущих танцевальных школах нашего города, розыгрыш подарков, подарки от спонсоров и партнеров фестиваля, веселая программа для детей.

Когда и где: 20 августа в Городском саду.

Время и стоимость билетов: 13:00, вход свободный.

Аудитория: 0+.

Выставка «Street Vision»

Street Vision — ежегодный выставочный проект родом из Томска, совмещающий в себе разные жанры: граффити, стрит-арт, фотография, живопись, дизайн, видеография, музыка, а также всё, что образовывается на их пересечении. В роли выставочного комплекса всегда выступает урбанизированная территория с ярко выраженными индустриальными чертами, например, заброшенный печатный цех. Это позволяет сразу перешагнуть рамки привычной зоны комфорта арт-галерей.

Когда и где: с 25 по 27 августа.

Стоимость билетов: от 750 рублей за три дня.

Аудитория: 12+.

В программе: выступления животных, акробаты, воздушные гимнасты, глотание меча, театр иллюзий и грандиозное шоу с генераторами Тесла.

Когда и где: с 17 августа по 10 сентября около Дворца зрелищ и спорта.

Время и стоимость билетов: с четверга по воскресенье в 18.00, 700 — 1200 рублей.

Аудитория: 0+.

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