Зимой в Томске будут работать 38 ледовых площадок и три горнолыжных трассы

29 ноября 2016 / Томский Обзор / Фото: Наталья Бочкова

Этой зимой в Томске оборудуют 38 ледовых площадок и три горнолыжных трассы. На сегодня большая часть катков, хоккейных коробок, лыжных баз и склонов уже готова принять посетителей, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, ледовый каток на стадионе «Политехник» работает в будние дни с 15.00 до 22.00, в выходные и праздники с 11.00 до 22.00. Со своими коньками вход бесплатный, прокат от 100 рублей.

Катки на стадионе «Победа» и «Труд», ледовый каток ТГПУ в будни работают с 15.00 до 22.00, в выходные – с 12.00 до 23.00. Прокат от 100 рублей, со своими коньками бесплатно.

Открыты для томичей и другие ледовые площадки с прокатом – катки ТГАСУ и центра водных видов спорта «Звездный», каток у лицея №7, ДК «Маяк» и в Сквере студенческих отрядов, на стадионе с. Тимирязевское, по ул. Энергетиков, 6 и пр. Академический, 1/1, ледовый каток «Ледок» по ул. Герасименко, 1/20 стр. 1.

Со своими коньками томичи смогут прокатиться бесплатно также на катке по ул. Профсоюзная, 16/2, по пр. Ленина, 217, Иркутскому тракту, 158/1, ул. Нахимова,30, ул. Говорова, 36, ул. Лазарева, 1/1, ул. Лазо, 30/2, ул. Транспортная, 4/1, ул. Лыткина, 18, в п. Лоскутово (ул. Ленина, 27А) и пос. Просторный (ул. Ладожская, 8), п. Светлый, 12а.

В субботу, 3 декабря, состоится открытие ледового катка в Городском саду. 8 декабря торжественно откроется каток «Университетский» на Мавлюкеевском озере. А 2 декабря вместе с новогодним городком заработает каток «Кинолента» на площади Новособорной.

Каток с искусственным льдом работает для томичей в СК «Кристалл» (ул. Смирнова, 48Б, стр. 2) – с 9.00 до 22.00. Стоимость проката от 50 рублей, вход платный.

Для горожан открыты также хоккейные коробки – по ул. К. Маркса, 50, ул. Высоцкого, 7, пр. Академический, 1/1.

На лыжах прокатиться томичи смогут на трех освещенных трассах. Это лыжная база «Политехник» (ежедневно с 9.00 до 18.00), лыжная база ДЮСШ «Кедр» (вторник-пятница с 9.00 до 22.00), лыжная база «Метелица» (ежедневно с 10.00 до 22.00). Также работают лыжные базы в с. Тимирязевское (с 12.00 до 20.00 в будни, до 22.00 в выходные), лыжная база ТГУ (ежедневно с 9.00 до 18.00), база в Сосновом бору (ежедневно с 10.00 до 20.00).

Любителей горных лыж ждет парк спорта и отдыха Школы высшего спортивного мастерства (ул. Королёва, 19). Здесь оборудована освещенная горнолыжная трасса протяженностью 500 метров, работают бугельный подъёмник, прокат горных лыж и сноубордов. В пос. Лучаново открыт горнолыжный парк «Эдельвейс» (среда-пятница с 18.00 до 22.00, в выходные с 10.00 до 21.00), в Академгородке (ул. Королева, 11) работает лыжная база «Академстройсервис».

Подробнее о графике работы спортивных объектов и стоимости проката можно узнать в разделе «Зимний спортивный сезон» на сайте администрации Томска.

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