Через два дня в Томске откроются шесть ледовых городков

30 ноября 2016 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

В пятницу, 2 декабря, в Томске состоится праздничное открытие шести ледовых городков, сообщает пресс-служба мэрии.

Первыми откроются городки в Кировском районе. К 11.00 2 декабря томичей приглашают на праздник в Буфф-сад, к 12.00 – в Сквер студенческих отрядов.

Праздник, посвященный открытию городка «Остров сокровищ» на Белом озере начнется в 16.00

А в 16.30 на площади Новособорной состоится праздник «Елка, зажигай», в финале которого зажжется иллюминация на главной городской ели и в других ледовых городках.

В 17.00 томичей приглашают на площадку «Путешествие в кино» по пр. Ленина, 217. К 17.30 – в городок «Мульткино» по ул. Интернационалистов, 12.

На каждой из площадок гостей ждут концертные номера, встречи со сказочными героями, подвижные игры и конкурсы, сладкие сувениры и призы. В городках по ул. Красноармейская, 122, пр. Ленина, 217, на площади Новособорной будут работать рождественские ярмарки с новогодними сувенирами, украшениями, подарками ручной работы, дикоросами, горячими напитками и выпечкой.

В субботу, 3 декабря, также состоится открытие площадки в Городском саду: здесь можно будет прокатиться на коньках и с горки, а также заработает новый аттракцион – бублик-кросс.

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