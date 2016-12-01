Проект целлюлозного комбината в Томской области прошел первую экологическую экспертизу — губернатор

1 декабря 2016 / Томский Обзор

Экологи выдали положительное заключение на проект Белоярского ЦБК в Томской области, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на губернатора региона Сергея Жвачкина.

«Это будет совершенно чистое производство небеленой целлюлозы по норвежской технологии. Проект, кстати, недавно успешно прошел первую экологическую экспертизу», — сказал Сергей Жвачкин.

Он напомнил, что проект инициировал китайский бизнесмен, который владеет несколькими десятками предприятий в мире по производству картона и упаковки.

«Я ставлю задачу, чтобы благодаря китайцам построить у нас в числе прочего первое в России производство вискозы», — заявил губернатор.

Ранее сообщалось, что китайские инвесторы — Xinjiang Zhongtai Group в партнерстве с Xinjiang Fulida Fibre и ЗАО «РосКитИнвест» (российская «дочка» китайской AVIC Forestry) планируют к 2020 году построить в Верхнекетском районе Томской области лесопромышленный комплекс. Стоимость проекта изначально оценивалась в 50 млрд рублей, однако позднее инвесторы сообщили о возможности увеличения инвестиций до 70 млрд рублей для производства на ЦБК вискозы.

Планируется, что в состав комплекса войдут целлюлозно-бумажный комбинат мощностью 500 тыс. тонн небеленой целлюлозы в год, лесопильный завод производительностью 500 тыс. кубометров в год и теплоэлектростанция мощностью 12 МВт. ЦБК будет построен в 3 км от райцентра Белый Яр. Для его функционирования потребуется около 5 млн кубометров леса ежегодно. В рамках проекта планируется создание 3,5 тыс. новых рабочих мест: 2,6 тыс. человек будут заняты на лесозаготовительном производстве и 900 — на целлюлозном.

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