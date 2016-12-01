В Томске завершился первый этап реставрации Дома офицеров (ФОТО)

Томский Обзор / Фото: 1 декабря 2016 // Фото: Memorials.tomsk.ru

Закончен первый этап реставрации здания Дома Офицеров (пр.Ленина, 50) в Томске. Работа над зданием началась 4 июля, в рамках распоряжения Томской Администрации, на ремонт было выделено 18 миллионов рублей. 1 декабря – в рамках положенного срока, завершены запланированные работы.

«Установлена замена систем отопления, электроосвещения, водопровода, канализации, пожарной сигнализации. Произведена гидроизоляция фундаментов и кирпичной кладки по всему периметру здания. Проведены штукатурные работы в подвале, который находился в разрушенном, гнилостном состоянии. Там провели устройство теплового контура и вентиляции, гидроизоляцию полов и наружных стен, сделали два эвакуационных выхода, так же по территории подвальных помещений заменили окна» - сообщила начальник ОГАУК "Центр по охране и использованию памятников истории и культуры" Инна Кондратьева.

Ремонтные работы официально будут приняты 15 декабря. В будущем планируется замена кровли, капитальный ремонт крыши, фасада.

«Пока что все зависит от того, какие средства на это будут выделены» - прокомментировала Инна Кондратьева.

В частности, предполагалось, что зданию вернут его историческую функцию. Когда-то здесь находилось общественное собрание – Дом Офицеров был сосредоточием культурной жизни города. Возможно совсем скоро этот архитектурный памятник начнет свою вторую жизнь. Так же известно, что параллельно с Домом Офицеров, проводились работы по ремонту левого крыла театра «Скоморох».

Посмотреть, как выглядел Дом офицеров до реставрации можно в нашем материале.

Фото: Memorials.tomsk.ru

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