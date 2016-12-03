В Томске зажглась главная городская елка (ФОТО)

3 декабря 2016 / Томский Обзор

В пятницу, 2 декабря, на площади Ново-Соборной в Томске зажглась главня городская елка. Традиционно ее украсили 300 сверкающих звезд.

Также на площади заработал ледовый городок. В течение всего декабря здесь будет открыта новогодняя ярмарка.

В пятницу была включена и городская праздничная иллюминация, которая будет работать в течение двух месяцев. Также до конца января в городе будут работать 12 светодиодных фонтанов, в том числе новые фонтаны на пл. Ново-Соборной и в Сквере студенческих отрядов.

В городе уже заработали катки и ледовые базы. А в новогоднюю ночь на Ново-Соборной площади пройдет традиционный праздничный фейерверк — всего планируется выполнить более 4000 залпов в течение 15 минут. Начало фейерверка в 1.00.

Фото: Данила Шостак

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