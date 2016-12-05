На трассе под Томском иномарка насмерть сбила пешехода

Томский Обзор / Фото: 5 декабря 2016 // Фото: Gibdd.ru/r/70

В ночь на субботу, 3 декабря, на трассе Томск — Корнилово под колеса Renault Logan попал 35-летний пешеход, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Инцидент произошел около с.Корнилово в 0.50. По предварительным данным, пешеход шел по краю дороги в попутном с автомобилем направлении. На одежде потерпевшего не было световозвращающих элементов и приспособлений.

В результате происшествия мужчина скончался на месте ДТП от полученных травм.

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