Завтра в Томске откроется один из самых больших катков в Сибири

Томский Обзор / Фото: 6 декабря 2016 // Фото: Tsu.ru

Завтра, 7 декабря, в 17.00 около общежития ТГУ «Парус» (пер.Буяновский, 3а) состоится праздник в честь открытия Университетского катка на Мавлюкеевском озере, сообщает пресс-служба вуза.

Открывающийся каток - один из самых больших катков в Сибири на естественном водоеме – его площадь составляет около 6 тыс. кв. метров. На официальном открытии ледового сезона выступит ректор ТГУ Эдуард Галажинский. Кроме того, студенты готовятся предложить Томску новую традицию для открытия ледового сезона. Также перед открытием томичи увидят спортивный номер от ТГУ.

К ледовому сезону университет купил более 300 пар коньков и оборудовал теплые раздевалки. В этом году обустроена особая зона, где расположена ледяная горка, чтобы самые отважные могли скатиться по склонам берега озера прямо на лед.

В часы работы катка будет открыта площадка с горячими напитками и выпечкой, также посетители смогут пообедать в столовой общежития «Парус».

Университетский каток будет работать с 16.00 до 22.00 в будние дни, с 12.00 до 23.00 – в праздничные и выходные. Стоимость проката коньков: 100 руб./час, само посещение катка – бесплатное.

По итогам прошлого сезона Университетский каток стал победителем конкурса на лучшее новогоднее оформление городских объектов «Зимний Томск – 2016» в номинации «Лучшая инициатива».

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