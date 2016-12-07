Томская компания создала микрокомпьютер повышенной производительности на базе отечественного процессора

Томский Обзор / Фото: 7 декабря 2016 // Фото: Inotomsk.ru

Томское ООО «Интек» создала компьютер «MilestoneCompact» размером с визитную карточку на базе российского процессора «Миландр», сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу инновационных организаций региона.

В настоящее время подобной наиболее распространенной платформой является микрокомпьютер ArduinoUno, который позволяет даже школьникам быстро освоить программирование, однако имеет ограничения по производительности.

«На сегодняшний день разработка первой модели одноплатников „MilestoneCompact“ (MSTN-M100) завершена. Она имеет гораздо более высокую производительность, чем ArduinoUno, но при этом аппаратно и конструктивно совместим с этой платформой», — цитирует пресс-служба слова директора компании Никиты Калиновского.

Вместе с одноплатными компьютерами поставляется комплект разработчика, включающий в себя среду разработки, базовый набор библиотек и несколько шаблонных проектов, что позволит в максимально сжатые сроки запустить плату и реализовать проект на ее основе «с нуля».

Отмечается, что в функционал микрокомпьютера входят молодежное инновационное творчество, малая промышленная автоматизация, а также интернет вещей — с помощью «MilestoneCompact», имея навыки программирования, можно «собрать» «умный дом», не тратя при этом значительные суммы денег.

Первым устройство купил производитель микропроцессоров «Миландр», которые стоят в основе микроплаты. Томская компания также получила положительные отзывы на образцы из разных городов России, Казахстана, Белоруссии и в настоящее время формирует портфель заказов.

ООО «ИНТЕК» было основано в 2009 году, компания занимается проборостроением, разработкой программных комплексов, спутниковой навигации и специализированных измерительных систем, организацией связи с мобильными объектами.

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