Окончательно сформированные комиссии томской облдумы приступили к работе

Томский Обзор / Фото: 7 декабря 2016 // Фото: Duma.tomsk.ru

Думские комиссии, окончательно сформированные на третьем собрании думы, приступили к работе. Накануне состоялось первое заседание комиссии по вопросам стратегического развития, науки, высшей школе и инновационной политике, сообщается на сайте парламента.

«Наша с вами задача рассматривать и готовить к заседанию комитета материалы, которые касаются не только науки, высшей школы и инновационной политики, но и вопросов стратегического развития региона. Весь этот широкий круг вопросов сконцентрировался в одной комиссии», - отметил председатель комиссии Эдуард Галажинский.

Председатель комитета по экономической политике Виктор Власов напомнил, что комиссия наделена правом законотворческой инициативы, что позволяет создавать новые или менять имеющиеся законы. Особо он остановился на составе вновь созданной комиссии:

«В предыдущем созыве в комиссии по вопросам стратегического развития, науки, высшей школе и инновационной политике не было ни одного ректора. Сейчас все три ректора-депутата входят в ее состав. Кроме того есть представительство от всех вузов, Академии наук и других организаций, связанных с инновациями или разработкой стратегии развития региона», - сообщил Виктор Власов.

Члены комиссии утвердили план работы на будущий 2017 год. Среди рассматриваемых вопросов: реализация мер по консолидации научной деятельности российских и иностранных университетов, направленной на изучение Сибири; реализация проекта "Территория НТИ" в рамках Национальной технологической инициативы, в части расширения участия в ней университетов; реализация проекта "Карта научно­технологических, исследовательских и иных компетенций Томской области" для расширения присутствия организаций г.Томска на мировых рынках.

«Главное, чтобы мы не придумывали себе бесполезную работу. Наш основной фокус – обсуждение тех инициатив, которые имеют потенциал законотворческого превращения, то есть того, что должно превратиться в новый закон, либо в изменение имеющегося законодательства», - подытожил председатель комиссии Эдуард Галажинский.

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