Томские власти активизируют борьбу с нелегальными перевозчиками в районах области

12 декабря 2016 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

Администрация Томской области намерена усилить борьбу с нелегальными перевозчиками, которые вытесняют легальные автобусные маршруты в районах региона, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на вице-губернатора Игоря Толстоносова.

«Нелегальные перевозчики не только занимаются незаконной деятельностью, но и рискуют жизнями наших граждан. Мы не должны на это спокойно смотреть и ссылаться на отсутствие средств — надо решать вопрос», — сказал Игорь Толстоносов в понедельник на совместном заседании регионального Совбеза и областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

В свою очередь глава областного департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Константин Белоусов сообщил, что легальные перевозчики несут большие убытки от действий нелегалов.

«Нелегальных перевозчиков стало очень много, мы начали терять маршруты. Проблемы есть в Каргасокском, Бакчарском, Парабельском, Молчановском, Кривошеинском, Тегульдетском и Первомайском районах», — сказал Константин Белоусов.

По его словам, нелегалы используют для перевозки людей переоборудованные микроавтобусы, не попадающие под категорию автобусов, а фактически являющиеся легковым транспортом.

«Необходимо разработать ряд новых мер по борьбе с нелегалами, так как обычные рейдовые мероприятия не дают нужного результата», — отметил Константин Белоусов.

Он добавил, что в регионе недостаточно эффективно работает система «тайного пассажира», так как у силовых и надзорных ведомств не всегда есть возможность реализовать эту меру, а добровольцы не хотят участвовать в рейдовых операциях, «так как это, как оказалось, опасно для здоровья».

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